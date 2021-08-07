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25 зданий, которые опередили время

Современная архитектура поражает воображение: нестандартный дизайн, острые углы, изломанные линии и стекло, много стекла. Некоторые здания настолько фантастического вида, что кажутся декорациями к фильмам про будущее, а на самом деле это обычные городские сооружения: жилые дома, торговые, культурные центры и образовательные учреждения.

Предлагаем посмотреть на 25 самых впечатляющих построек 2015 года, которые были представлены на Всемирном фестивале архитектуры в Сингапуре.

Церковь Кардедеу, озеро Коатепеке, Сальвадор

25 зданий, которые опередили время

Витая часовня, Хиросима, Япония

25 зданий, которые опередили время

Спа-отель, Эскишехир, Турция

25 зданий, которые опередили время

Молодежный отель, Шэньчжэнь, Китай

25 зданий, которые опередили время

Торговый центр Тайку Чэнду, Чэнду, Китай

25 зданий, которые опередили время

Музей Хироши Сенджу, Каруизава, Япония

25 зданий, которые опередили время

Торговый центр «Riverside 66», Тяньцзинь, Китай

25 зданий, которые опередили время

Торговый центр «GPT», Уоллонгонг, Австралия

25 зданий, которые опередили время

Фултонский торговый центр, Нью-Йорк, США

25 зданий, которые опередили время

Исторический музей, Шанхай, Китай

25 зданий, которые опередили время

Кинотеатр «Назруль Тиртха», Западная Бенгалия, Индия

25 зданий, которые опередили время

Клуб «Стейн-сити», Йоханнесбург, Южная Африка

25 зданий, которые опередили время

Арена «Маргарет Курт», Мельбурн, Австралия

25 зданий, которые опередили время

Дворец водных видов спорта, Лондон, Великобритания

25 зданий, которые опередили время

Стадион Хэззы Бен Зайеда, Аль-Айн, ОАЭ

25 зданий, которые опередили время

Начальная школа «Шунде», Гуандун, Китай

25 зданий, которые опередили время

Школа «Пенлей и Эссендон», Мельбурн, Австралия

25 зданий, которые опередили время

Кампус компании «Асельсан», Анкара, Турция

25 зданий, которые опередили время

Офисный центр «100PP», Сингапур

25 зданий, которые опередили время

Офисный комплекс «5 Broadgate», Лондон, Великобритания

25 зданий, которые опередили время

Национальная библиотека короля Фахада, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

25 зданий, которые опередили время

Здание «Викинг с короной», Сидней, Австралия

25 зданий, которые опередили время

Жилой комплекс «Вертикальная деревня», Сингапур

25 зданий, которые опередили время

Госпиталь «Мэгги», Оксфорд, Великобритания

25 зданий, которые опередили время

Медицинский университет, Брисбен, Австралия

25 зданий, которые опередили время

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