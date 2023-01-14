Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в мире

Лебединое озеро в исполнении Гонконгского балета.

Алиса в стране чудес.

Рекламная кампания прошлого сезона.

Успех балета в невероятном мастерстве и трудолюбии всех участников.

Балет пользуется международной популярностью.

В работы балета входит, как классический репертуар, так и современные произведения.

Новая рекламная кампания.

Рекламной кампанией занимается знаменитый американский фэшн-фотограф.

Яркие фотографии на фоне гонконгских достопримечательностей.

Недавно балет был отмечен очередной престижной наградой.

Балет славится своими опытными танцорами.

Артисты страраются донести до каждого всю красоту этого искусства .