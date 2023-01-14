Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в мире

Гонконгский балет (Hong Kong Ballet) - одна из ведущих классических балетных трупп в Азии, которая получила международное признание. Это танцоры мирового класса, их программы отражают уникальный характер Гонконга, сочетая в себе как известнейшие классические шедевры, так и популярные современные произведения. К началу нового театрального сезона Hong Kong Ballet запустил ошеломляюще драйвовую яркую рекламную кампанию. Создателем серии потрясающих фотографий на фоне достопримечательностей Гонконга стал знаменитый американский фэшн-фотограф, Александр Дин.
С 1979 года Hong Kong Ballet превратился в мощную организацию исполнительских видов искусства с опытными танцорами и сильным репертуаром, состоящим из ряда потрясающих, технически сложных постановок. В балете почти пятьдесят танцоров из Гонконга, материкового Китая, Европы и США, а также из других частей Азии. Танцевальная труппа завоевала признание не только на региональном, но и на международном уровне. Репертуар Hong Kong Ballet сочетает в себе классические произведения 19–21 веков, известные современные произведения и недавно созданные балеты, представленные публике в Гонконге и за рубежом.
Лебединое озеро в исполнении Гонконгского балета.
Алиса в стране чудес.
HK Ballet стремится развить любовь к балету и сделать его доступным для людей из всех слоёв общества с помощью развлекательных, образовательных и вдохновляющих программ в школах и в обществе в целом. Их цель открыть удивительный мир балета для зрителей всех возрастов, чтобы они могли лучше понять балет и получить от него удовольствие.
Рекламная кампания прошлого сезона.
Успех балета в невероятном мастерстве и трудолюбии всех участников.
Руководит балетом Септим Вебре - международно признанный балетный постановщик, хореограф и педагог. Он присоединился к Hong Kong Ballet в качестве художественного руководителя в июле 2017 года после 17 лет работы в подобном качестве в Вашингтонском балете (Вашингтоне, округ Колумбия, США) с 1999 по 2016 год. Ранее он работал художественным руководителем Американского репертуарного балета (Принстон, штат Нью-Джерси, США) с 1993 по 1999 год. Кроме того, Вебре работал художественным руководителем Halcyon, фонда в Вашингтоне, округ Колумбия, который в июне 2018 года запустил ежегодный международный фестиваль творчества в Вашингтоне.
Балет пользуется международной популярностью.
В работы балета входит, как классический репертуар, так и современные произведения.
За время руководства Вебре The Washington Ballet бюджет их вырос на 500%, он добился беспрецедентных успехов в объёме и качестве работы на сцене. Вебре выступил с целым рядом художественных инициатив, в том числе «Американский опыт», в рамках которого великие литературные произведения превратились в полнометражные балеты, в том числе «Великий Гэтсби» и «И восходит солнце» Хемингуэя. Хореографические работы Вебре входят в репертуар балетных трупп по всей Северной Америке, включая Pacific Northwest Ballet, Les Grands Ballets Canadiens, Colorado Ballet, Ballet West, Atlanta Ballet, Cincinnati Ballet, Ballet Austin, Ballet Memphis, Milwaukee Ballet, Канзас-Сити. Ballet, Ballet Concierto de Puerto Rico и многие другие.
Новая рекламная кампания.
Рекламной кампанией занимается знаменитый американский фэшн-фотограф.
Сам Вебре работал как в театре, так и в опере. Как танцор он играл сольные и главные роли из классического репертуара, а также в современных постановках таких хореографов, как Твайла Тарп, Пол Тейлор и Мерс Каннингем. Он входил в состав жюри ряда международных балетных конкурсов, в том числе в Варне, Болгарии, Стамбуле, Кейптауне, Нью-Йорке, Сеуле и других местах. Работа Вебре была отмечена множеством наград и грантов.
Яркие фотографии на фоне гонконгских достопримечательностей.
Недавно балет был отмечен очередной престижной наградой.
Hong Kong Ballet получил три награды на
22-й гонконгской танцевальной премии. Танцоры балета считают это отличной мотивацией для грядущего сезона. Энергия и атлетизм танцев поражают пластичностью и уверенностью исполнения. Это в высшей степени выразительный перформанс, который сочетает в себе невероятное мастерство и титанический труд. Произведения оживают и расцветают, сверкая новыми красками.
Балет славится своими опытными танцорами.
Артисты страраются донести до каждого всю красоту этого искусства.
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