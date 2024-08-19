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С нами не соскучишься!

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Архивные фотографии журнала «Life», закулисье жизни американского модельного агентства конца 40-х


Будни американского модельного агентства 1948 года.

Будни американского модельного агентства 1948 года.

 

Документальная подборка фотографий из архива американского журнала «Life» - уникальная возможность не только заглянуть в недалёкое прошлое, но и посмотреть на закулисную жизнь моделей конца сороковых годов двадцатого века, работа которых, прежде всего, заключалась в продаже демонстрирующей ими одежды, а не попытках продать свои красивые «мордашки» в погоне за мировой славой…

Благодаря такому уходу, ножки модели всегда будут выглядеть прекрасно.

Благодаря такому уходу, ножки модели всегда будут выглядеть прекрасно.

 
Встреча с поставщиками и заказчиками.

Встреча с поставщиками и заказчиками.

 
Пришло время перекусить.

Пришло время перекусить.

 
Романтический вечер.

Романтический вечер.

 
Модели тоже любят пошутить.

Модели тоже любят пошутить.

 
Согласование заказа.

Согласование заказа.

 
Утверждение костюмов к показу.

Утверждение костюмов к показу.

 
Приём звонков и выполнение поручений.

Приём звонков и выполнение поручений.


За работой.

За работой.

 
Игры с ребёнком никто не отменял.

Игры с ребёнком никто не отменял.

 
Идеальная пара.

Идеальная пара.

 

Эти монохромные снимки рассказывают о том, как жили американские манекенщицы до того, как началась эра современных супермоделей, чья карьера сложилась иначе, подарив девушкам уникальную возможность объездить весь свет, блистая на обложках глянцевых журналов. Ведь в 40-е годы, работа моделью была весьма туманна. Особы прекрасного пола чаще всего выполняли роль манекенов для примерки одежды и актрис, которым приходилось разыгрывать спектакли перед заказчиками, а всё потому, что их основная работа заключалась, прежде всего, в продаже костюмов, и совсем не подразумевала всемирную известность...
Принимая ванну после долго трудового дня.

Принимая ванну после долго трудового дня.

 
Распорядок дня.

Распорядок дня.

 
Дневной рацион.

Дневной рацион.

 
Украшения платья вручную.

Украшения платья вручную.

 
Утро перед работой.

Утро перед работой.

 
По дороге на работу.

По дороге на работу.

 
Вживаясь в образ...

Вживаясь в образ...

 
Последние штрихи.

Последние штрихи.

 
После обеда.

После обеда.

 
В кинотеатре.

В кинотеатре.

 
Закулисная жизнь моделей.

Закулисная жизнь моделей.

 
Смелый и достаточно откровенный снимок.

Смелый и достаточно откровенный снимок.

 
Коллективный снимок.

Коллективный снимок.

 

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