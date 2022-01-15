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Полезная идея для организации порядка в комнате

Детская комната чаще всего бывает как черная дыра. Если туда что то попадет, считай пропало. Сейчас родители покупают очень много разных развивающих, мягких и других игрушек для своих любимых чад.
И после активной игры все эти красивые и очень нужные (как считает каждый ребенок) игрушки надо куда то убрать. Для этого сегодня мы хотим предложить вам отличное решения для небольших квартир или детских комнат, которое будет и красивым и полезным.
Практичный органайзер для детской комнаты из недорогих и легкодоступных материалов. Все необходимое можно приобрести в ближайшем хозяйственном магазине или фикс прайсе.

Полезная идея для организации порядка в комнате

Для реализации идеи вам понадобится:

корзины для белья

анкерный потолочный крюк

подвесные цепи для растений

ножницы

пластиковые стяжки

Используйте столько корзин для белья, сколько у вас поместится по высоте комнаты. В данном случае мы используем 3 штуки. Зацепите цепи через равное количество отверстий и закрепите их, оставьте верхний крючок нетронутым, чтобы повесить его, как только конструкция будет готова.

Полезная идея для организации порядка в комнате
Следующим шагом необходимо снять с двух других цепей верхние крючки. В некоторый цепях их можно просто снять, для других вариантов вам могут пригодиться плоскогубцы.
Полезная идея для организации порядка в комнате
Полезная идея для организации порядка в комнате
Каждая цепочка будет прикреплена к низу с помощью стяжек.

 Посчитайте и размещайте равномерно, чтобы быть уверенным, что конструкция будет висеть красиво и ровно. Проделайте так с двумя корзинами.
Полезная идея для организации порядка в комнате
Далее соедините все корзины опять же с помощью стяжек друг с другом. И смонтируйте анкерный крюк на потолке. Теперь можно подвесить всю конструкцию на него.

Полезная идея для организации порядка в комнате
Недорогой, практичный органайзер и в тоже время его легко можно убрать готов.
Полезная идея для организации порядка в комнате
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