Полезная идея для организации порядка в комнате

Детская комната чаще всего бывает как черная дыра. Если туда что то попадет, считай пропало. Сейчас родители покупают очень много разных развивающих, мягких и других игрушек для своих любимых чад.

И после активной игры все эти красивые и очень нужные (как считает каждый ребенок) игрушки надо куда то убрать. Для этого сегодня мы хотим предложить вам отличное решения для небольших квартир или детских комнат, которое будет и красивым и полезным.

Практичный органайзер для детской комнаты из недорогих и легкодоступных материалов. Все необходимое можно приобрести в ближайшем хозяйственном магазине или фикс прайсе.







Для реализации идеи вам понадобится:



корзины для белья



анкерный потолочный крюк



подвесные цепи для растений



ножницы



пластиковые стяжки



Используйте столько корзин для белья, сколько у вас поместится по высоте комнаты. В данном случае мы используем 3 штуки. Зацепите цепи через равное количество отверстий и закрепите их, оставьте верхний крючок нетронутым, чтобы повесить его, как только конструкция будет готова.





Следующим шагом необходимо снять с двух других цепей верхние крючки. В некоторый цепях их можно просто снять, для других вариантов вам могут пригодиться плоскогубцы.





Каждая цепочка будет прикреплена к низу с помощью стяжек.

Посчитайте и размещайте равномерно, чтобы быть уверенным, что конструкция будет висеть красиво и ровно. Проделайте так с двумя корзинами.Далее соедините все корзины опять же с помощью стяжек друг с другом. И смонтируйте анкерный крюк на потолке. Теперь можно подвесить всю конструкцию на него.Недорогой, практичный органайзер и в тоже время его легко можно убрать готов.