Неприятное искусство: Болезни и смерть на картинах XIX-XX веков

Болезни в искусстве.
Искусство не всегда взывает к прекрасному и красивому, порой от изображенного на холстах берет оторопь из-за выбранных автором сюжетов. Так, например, британский музей Wellcome Collection нарочно собирает различные картины, на которых изображены болезни, хирургические операции и прочие малоприятные для глаза вещи.
Первое использование эфира в стоматологии, 1846 год. Автор: Ernest Board.
«В прошлом ХХ столетии человечество сумело достигнуть невозможного и преодолеть голод, эпидемии и войну. Сейчас, впервые за всю историю, от голода умирает меньше людей от ожирения. Болезни уносят меньше жизней, чем старость. Насильственной смертью умирают реже, чем от несчастных случаев. Нужно помнить об этих удивительных достижениях, встречаясь лицом к лицу с тяжелыми испытаниями XXI столетия», — сказал историк Юваль Ной Харари на своем выступлении в Берлине.
Мечта церковного служителя: Врачи выполняют чудесное исцеление пациента, пересаживая ему новую ногу. Автор неизвестен.
Для человека в прошлом жизнь была полна загадок и магии. Люди не понимали, почему случаются болезни и как от них избавиться. За помощью нередко обращались к Богу или святым, их же и благодарили за чудесное исцеление. Так, например, на одной из картин можно увидеть женщину, благодарящую небеса за «чудесное исцеление от безумия» после того, как из нее «изгнали дьявола».
Женщина благодарит Мадонну Дель Парто за исцеление от безумия после процедуры изгнания дьявола. Автор неизвестен.
Считая человеческое тело божественным, а любое вмешательство — дьявольским, хирургия довольно долго оставалась на весьма примитивном уровне. Молитвы, порки, обливания святой водой, смирение, голод — вот как решались многие проблемы со здоровьем. И если помочь проблеме не удавалось, что ж, видимо, дух человека был слаб и дьявол победил.
Калеку обливают ледяной святой водой в надежде на чудесное исцеление. Россия, 1903 год.
Сейчас, когда человечество больше не сталкивается с такими жуткими эпидемиями, которые достались нашим предкам, подобных картин, которые создавали Эдвард Мэтью Вард (Edward Matthew Ward, 1816–1879) и Ричард Теттант Купер (Richard Tennant Cooper, 1885–1957) уже не создают. В картинах Варда можно увидеть людей, сталкивающихся с бубонной чумой, в герои холстов Купера атакованы и чумой, и дифтерией, и сифилисом. В те времена каждая из этих болезней неминуемо несла за собой смерть.
Женщина сидит на земле, смотрит на людей, убитых чумой. Автор: Edward Matthew Ward.
Мужчина в ужасе, так как понял, что только что заразился чумой. Автор: Edward Matthew Ward.
Огромная рука, символизирующая чуму, тянется к людям и крысам. Автор: Richard Tennant Cooper.
Призрачный скелет, изображающий дифтерию, пытается задушить больного ребенка. Автор: Richard Tennant Cooper.
Обнаженная женщина смотрит в спину мужчине. Скелет в плаще в углу картины изображает собой сифилис. Автор: Richard Tennant Cooper.
Сифилис. Автор: Richard Tennant Cooper.
О медицине позапрошлого века мы знаем из многих источников, и ни один из них не заставляет нас завидовать людям, которым довелось столкнуться с ней тогда. Без анестезии, в нестерильных условиях, любые манипуляции того времени с человеческим телом были, собственно, не менее опасны для жизни, чем сами болезни. Так, на одной из картин можно увидеть процесс операции на глазу с помощью совершенно жутких инструментов, разложенных прямо на полу. А уж вырывание зуба клещами и вовсе мало напоминает медицину.
Операция на глазу. Автор неизвестен, ок.1825г.
Удаление зуба. Автор: John Collier.
С другой стороны, до недавнего времени услуги доктора были отнюдь не правом каждого человека, а привилегией, доступной только единицам. Абсолютное большинство людей страдали и умирали дома, просто-напросто не имея возможности добраться до доктора или же заплатить ему. По этой же причине была высока детская смертность, из-за чего женщины были вынуждены рожать детей одного за другим, надеясь, что хоть у кого-нибудь из них все же получится благополучно пережить свое детство.
Доктор в костюме для защиты от чумы. Автор неизвестен, ок.1910 г.
Смерть представлена ассистентом аптекаря - вместе они мешают *лекарства* для женщины, ожидающей немного поодаль. Автор: Thomas Rowlandson.
Пациент дома. Автор: Dorothy Mary Barber, 1953 г.
Доктор смотрит на свет баночку с мочой, в которой видится призрачный образ ребенка. Девушка плачет, на нее ругается мать. Видимо, сцена рассказывает о нежелательной беременности. Автор неизвестен.
Впрочем, что касается родом, то стоит также упомянуть и здоровье и жизнь самих женщин. На одной из картин Карла Хагедорна (Karl Hagedorn, 1889-1969) можно увидеть сколько народа находится в окружении измученной и уставшей роженицы. На картине Йоханна Хассельхорста (Johann Heinrich Hasselhorst, 1825–1904) можно увидеть более приемлемое для медицинского вмешательства помещение — видимо, изображена больница. Однако девушке это вряд ли поможет — на картине изображена сцена перед вскрытием.
Рождение ребенка. Автор неизвестен.
Рождение ребенка дома. Автор: Karl Hagedorn.
Вскрытие на то время было единственным способом выяснить строительство тела и его работу. Из-за религиозных причин это не всегда было доступно — некоторым врачам иногда приходилось красть трупы. С другой стороны, сцена на картине Хассельхорста также не предусматривает обучение врачей на натуре — эти врачи собрались, чтобы вскрыть тело молодой девушки, покончившей собой, «из-за привлекательных пропорций, чтобы изучить идеальные размеры женского тела».
Вскрытие молодой девушки под руководством доктора Дж.Ч.Луци, чтобы выяснить идеальные женские пропорции тела. Автор: Johann Heinrich Hasselhorst.
Стоит также упомянуть, что помимо болезней, несчастные случаи и преступления также были нередкими причинами смерти — гораздо чаще (в процентном соотношении), чем это происходит сейчас. Феномен пыток и сейчас, увы, встречается, но он не идет ни в какое сравнение с его распространением пару тысячелетий назад, когда человеческая жизнь, и так хрупкая в условиях невзгод окружающей природы, совершенно не ценилась.
Мужчина молится Деве Марии и святым, прося о спасении ребенка, упавшего в яму. Автор неизвестен, 1727 год.
Мужчина молится Мадонне Дель Парто за мальчика, попавшего под колеса повозки с волами. Автор неизвестен 1848 год.
Несмотря на очевидную непривлекательность сюжетов этих картин, они все же представляют огромную ценность, являясь, по сути, визуальным доказательством прогресса человеческих достижений. Возможно, через пару тысячелетний, в музее Wellcome Collection будут также выставляться фотографии современных операций и зрители также будут ужасаться «варварством и невежеством» своих предков.
Мужчина бьют ножом женщину. Автор неизвестен.
Китайские пытки: в ухо заключенному вкручивают острый инструмент. Автор неизвестен 1850 год.
Жизнь и смерть. Автор неизвестен.
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