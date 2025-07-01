Почему женщина, служившая у нацистов палачом, долгие годы жила в СССР не скрываясь

Ее работой было расстреливать мирных жителей, захваченных нацистами, включая детей. После войны ей удалось ускользнуть от органов преследования и прожить в СССР более тридцати лет в качестве уважаемого ветерана войны.
«Это была моя работа», – спокойно говорила следователю КГБ Антонина Макарова, подробно рассказывая о том, как она расстреливала мирных советских граждан во время Второй мировой войны. Макарова, больше известная по кличке «Тонька-пулеметчица», не всегда была убийцей. Прежде чем вступить в сотрудничество с нацистами, она делала нечто прямо противоположное – служила в Красной Армии медсестрой, причем на фронт пошла добровольно. Впрочем, ее служба длилась недолго. Осенью 1941 года около 600 тысяч советских солдат были окружены немцами в «Вяземском котле», и среди них была 21-летняя Антонина. После того, как ей чудом удалось бежать из окружения, Макарова скиталась по лесам и деревням, иногда находя у местных жителей временное убежище, но затем всегда уходила дальше. Летом 1942 года она оказалась в городском поселке Локоть, в оккупированной немцами Брянской области. Этот район в корне отличался от других советских территорий, оккупированных нацистами. В качестве эксперимента там была создана полуавтономная структура, так называемое «Локотское самоуправление» под руководством местного «бургомистра» Константина Воскобойникова, которого заменил Бронислав Каминский после убийства партизанами в январе 1942 года. И все же, для поддержания «порядка» регион находился под постоянным надзором немцев, а в населенных пунктах были размещены подразделения 102-й венгерской пехотной дивизии. Казни проходили в овраге неподалеку от бывшего конезавода, который был превращен нацистами в тюрьму. Макарова жила в том же здании. Время от времени местные жители видели, как открывались ворота тюрьмы, и из них выходила группа пленных, а за ними следовала телега с пулеметом, позади которой шла молодая женщина, небрежно жевавшая соломинку. «Я не знала людей, которых расстреливала. И они не знали меня. Поэтому я не чувствовала никакого стыда перед ними… Для меня все приговоренные к смерти были одинаковыми. Менялось только их количество. Арестованных выстраивали в шеренгу напротив ямы. Один из полицаев подкатывал мой пулемет к месту казни. По команде начальства я становилась на колени и стреляла, пока все не падали мертвыми», – рассказывала Макарова на допросе в КГБ. «Ее казни были похожи на жуткое театральное представление. Руководители Локотского самоуправления приходили посмотреть, а иногда на казнь приглашали немецких и венгерских офицеров, и даже генералов», – говорит историк Дмитрий Жуков. Тоня редко промахивалась, и всех в кого она не попадала, добивали из пистолета. Однажды несколько детей выжили, поскольку пули пролетели над их головами. Притворившись мертвыми, они пролежали в куче тел, пока не были спасены местными жителями, которые пришли хоронить убитых. Детей привели к партизанам, которые, узнав обо всем, поклялись выследить и покарать женщину-палача. Макарова снимала со своих жертв одежду и личные вещи, сокрушаясь о том, что они были испорчены кровью и пулевыми отверстиями. Летом 1943 года она почувствовала, что победа ускользает от ее нацистских покровителей. Красная Армия начала наступление и понемногу освобождала от немцев территорию Советского Союза. Тогда она отправилась в Брянск, где якобы собиралась лечиться от сифилиса, и уже никогда не вернулась в Локоть. На этом ее след внезапно оборвался. Советская военная контрразведка СМЕРШ начала расследование и поиск «Тоньки-пулеметчицы» немедленно после освобождения Брянской области. В овраге возле тюрьмы в поселке Локоть были обнаружены останки 1500 человек. Однако, несмотря на все усилия местных жителей, допросы пленных коллаборационистов и многочисленные проверки документов, следователям ничего не удалось выяснить по поводу места и времени рождения Макаровой или получить какие-либо сведения о ее родных. На протяжении многих лет после окончания войны дело передавалось от одного следователя КГБ к другому, но безрезультатно. Все изменилось в 1976 году, когда на столе у руководства, для обычной проверки перед отправкой для выполнения задания за границей, оказались материалы офицера по фамилии Панфилов. В документах указывалось, что у Панфилова была сестра Антонина, которая жила под фамилией Макарова. Оказалось, что в школьные годы Антонина была настолько стеснительной, что боялась вслух произносить свою фамилию, поэтому ее одноклассники по ошибке сказали учительнице, что она Макарова (поскольку Макаром звали ее отца). А затем на эту фамилию были выданы документы, несмотря на то, что в регистрационной книге ЗАГСа она была записана под фамилией Панфилова. Именно этим объясняется, что среди 250 обнаруженных и проверенных КГБ женщин по имени Антонина Макарова разыскиваемая преступница «Тонька-пулеметчица» странным образом отсутствовала. В поле зрения следствия попали только те, кто был зарегистрирован под такими именем и фамилией при рождении. Сестра Панфилова Антонина Макарова теперь жила в белорусском городе Лепель, где работала на швейной фабрике. Жена героя войны Виктора Гинзбурга, она тоже была уважаемым ветераном Великой Отечественной войны, награжденным многочисленными медалями, и даже проводила воспитательные беседы с молодежью. Понимая риск, связанный с клеветой на ветерана войны, следователи КГБ внимательно следили за Макаровой в течение целого года. Они привезли в Лепель людей, которые лично знали и могли опознать ту самую «Тоньку-пулеметчицу». Среди них были ее бывшие любовники и пособники нацистов, вернувшиеся из лагерей после завершения срока наказания. В конце концов, они подтвердили, что всеми уважаемый ветеран войны Антонина Гинзбург в действительности не кто иной, как неуловимая «Тонька-пулеметчица», чьи родственники, включая мужа и двух дочерей, ничего не подозревали о ее прошлом. Макарова была немедленно арестована. Выяснилось, что во время массового отступления немецкой армии, она оказалась в Кенигсберге, позже переименованном в Калининград. Когда Красная Армия захватила город, Антонина снова стала медсестрой и устроилась на работу в больницу. Там она встретила своего будущего мужа и взяла его фамилию. На протяжении долгих месяцев допроса Антонина Панфилова-Макарова-Гинзбург сохраняла полное спокойствие. Она была уверена, что все ее действия объяснялись войной, и искренне надеялась, что, отсидев несколько лет в тюрьме, она досрочно выйдет на свободу. Однако, суд решил иначе. Было невозможно доказать ее личное участие в убийстве 1500 человек, но следствием было неопровержимо доказано, что на ее совести смерть 168 казненных в поселке Локоть советских граждан. В шесть часов утра 11 августа 1979 года Антонина Макарова, в конце концов, получила по заслугам – она была казнена расстрельной командой, после чего КГБ СССР, наконец, закрыл дело, одно из самых продолжительных во всей своей истории.
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