7 подземных городов, удивляющих туманным прошлым и архитектурой

Человечество за всю историю существования освоило немало мест для проживания. Не стали исключением и недра земли, и неприступные скалы, которые превратили в настоящие города. Эти поселения, когда бы они не возникли на планете, удивляют необычной планировкой, величественными архитектурными формами, замысловатыми туннелями, скрытыми ходами, и конечно же, тайнами своего появления.
1. Подземные города Бейт-Гуврин и Мареша в Израиле
За огромными валунами прячется вход в подземный город (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль).
У одного из входов в подземный город установлены древние колонны, что еще раз говорит о влиянии различных культур на архитектуру (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль). | Фото: turbinatravels.com.
В самом центре Израиля на высоте 400 метров находится два древнейших подземных города-побратима – Бейт-Гуврин и Мареша. На данный момент они являются Национальным парком и внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются самыми древними в мире. История этих уникальных пунктов началась еще в Х веке до нашей эры, за столь длительный период существования они обросли множеством рукотворных пещер, камер, галерей, переходов, туннелей и скрытых ходов, которые пережили несколько цивилизаций. Учитывая выгодное месторасположение и высокий уровень развитие неудивительно, что здесь побывали эллины, римляне, греки, крестоносцы, арабы, которые завоевывали город, оставляя в нем свой след. Лучше всего влияние разных культур просматривается в элементах архитектуры и планировке городов. Этому поспособствовал и тот факт, что белый песчаник – довольно податливый камень, который легко и быстро обрабатывается.
В подземном городе есть свой храм, амфитеатр и масса общественных зон с уникальной эстетикой (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль).
На данный момент обнаружено 500 рукотворных и природных пещер, разбитых на 3,5 тыс. отдельных помещений, несколько сот камер и бесчисленное количество переходов и лестниц, соединяющих каждое из помещений, верхние и нижние ярусы. Чаще всего дома этого пещерного города имели наружную фасадную часть, занимающую небольшой участок склона скалы, при этом жилые помещения, уходили в глубину породы, в то время как хозяйственная часть располагалась на уровень ниже, в подземелье. Иногда создавались объекты, находящиеся настолько глубоко, что приходилось вырубать небольшие люки, чтобы их обитатели могли увидеть свет сквозь толщу горной породы.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что помимо жилищ в подземном городе можно увидеть настоящие улицы, храмы, древнеримский амфитеатр, усыпальницы и мавзолеи, ремесленные мастерские, маслобойни и даже голубятни.
2. Подземный город Деринкую в Каппадокии (Турция)
Визуализация планирования подземных городов пещерного поселения Каппадокии, в котором проживало около 20 тыс. человек (Турция). | Фото: idemvpohod.com.
Один из самых крупных подземных городов является Деринкую, он расположен на глубине 85 метров (Каппадокия, Турция).
Пещерная агломерация Каппадокия, находящаяся на территории современной Турции, является одним из самых крупных древний поселений, расположенных преимущественно под землей. А агломерацию входит 36 подземных населенных пунктов, но самый известный из всех является Деринкую (в переводе означает глубокий колодец). Город, находящийся на глубине 85 метров, был вновь обнаружен лишь в 1963 году и спустя всего 2 года стал туристической достопримечательностью. Исследования показали, что в этом удивительном месте, которое люди начали обживать в II—I тысячелетии до нашей эры, городское планирование мало чем отличается от подобных наземных населенных пунктов. Здесь можно увидеть улицы, площади, жилые дома, храмы, мавзолеи и хозяйственные постройки (конюшни, сараи, клады, винодельни и т. д.). Всех их связывает разветвленная сеть туннелей, лестниц и галерей, они могли привести и к тайным камерам, загадку которых еще до сих пор не открыли. Да это и понятно, ведь несмотря на то, что со времен открытия подземных городов прошло почти 60 лет, для посещений открыто лишь 10% обнаруженных площадей.
Глубоко под землей сохранилось немало артефактов, оставшихся от древних цивилизаций (Деринкую, Каппадокия).
Кстати сказать, были обнаружены следы пребывания сразу нескольких племен и народов, что говорит о том, каким лакомым кусочком оказалось даже подземелье, которые не спасали от разорений и захвата даже несколько уровней укрепительных объектов, созданных по всем правилам фортификационного строительства.
3. Древний пещерный город Петра (Иордания)
Древний пещерный город Петра – место, где можно увидеть неповторимый архитектурный ансамбль, перекликающийся с природными структурами по цвету и текстуре (Иордания). | Фото: ru.wikipedia.org.
Величественные храмы стали украшением пещерного города Петра (Иордания).
В южных горах Иордании с давних времен заселись люди, но учитывая пустынный ландшафт и засушливый климат древние набатейцы решили осваивать недра земли, точнее сказать, скальную породу, вырезая в ней удивительной красоты города. Самым прекрасным и величественным пещерным городом, сохранившихся до наших дней, считается Петра, которая к началу новой эры достигла пика своего развития. Исследователи утверждают, что в самые яркие периоды своей истории в городе проживало до 20 тыс. человек, что делает его самым густонаселенным городом древности.
Древние строительные технологии набатейцев до сих пор не раскрыты (Петра, Иордания).
Величественный архитектурный ансамбль, высеченный из красного песчаника, приводит в недоумение даже современников, ведь такой сложности работы проводились примитивным инструментом, да еще без строительных лесов. Как это удавалось древним зодчим, все еще остается загадкой, но все же такой прекрасной. Чего только стоят амфитеатры-пещеры, дворцы, храмы, гробницы, склепы и другие постройки, в очертании которых угадываются каноны древнеримской классики, удивляющие эффектными колоннами, украшенными сложными барельефами, орнаментами и письменами. Стоит отметить, что фантастическое произведение искусства образует особенный оазис в пустыне, который стал настоящей сокровищницей образцов древних инженерных и архитектурных решений, тонко вписавшихся в горный массив.
4. Пещерный храмовый комплекс Майцзишань в провинции Ганьсу (Китай)
Пещерный храмовый комплекс Майцзишань – один из самых крупных буддистских пещерных монастырей Китая (Тяньшуй, Китай). | Фото: travelchina.org.cn.
Элементы древнекитайского искусства дошли до наших дней благодаря тому, что буддисты по сей день живут в монастырях Майцзишань и бережно хранят все реликвии (Тяньшуй, Китай).
Не только населенный пункты размещались под землей или в глубине горных массивов. Чаще всего в таких труднодоступных местах селились монахи, которые со временем строили целые храмовые комплексы, где можно увидеть множество удивительной красоты культовых сооружений, украшенных статуями, фресками и декоративными элементами. Именно такой монастырь появился внутри 142-метровой скалы в китайской провинции Ганьсу. Древний храмовый комплекс Майцзишань – это один из самых больших буддистских пещерных монастырей Китая, превратившийся в современную достопримечательность.
В пещеры и монастыри храмового комплекса Майцзишань можно попасть по сложной системе наружных лестниц и переходов (Тяньшуй, Китай).
Интересный факт: Вертикальная стена утеса буквально испещрена входами в пещеры, которых за всю историю храмового комплекса вырезали аж 194. Все они являются святилищами (принадлежат нескольким монастырям), в которых установлено более 7,2 тыс. изваяний Будды, его учеников и множества существ, высеченных из камня или созданных из глины. Стены пещер украшают целые полотна фресок, общая площадь которых превышает 1,3 тыс. кв. километров.
5. Подземный город Наур (Франция)
Тайный подземный город Наур становился спасением для местных жителей во время военных действий несколько веков подряд (Франция).
На севере Франции есть таинственный подземный город Наур, который в разные века служил местом, где жители скрывались от нападений во время затяжных войн. Изначально, приблизительно в III веке нашей эры римляне открыли карьер по добыче камня, именно его, позднее, преврати в подземное поселение, которое помогало спокойно жить под скалой, увенчанной плато, поросшее буйной зеленью.
В подземном городе-убежище было все необходимое, чтобы пережить опустошающие набеги (Наур, Франция).
Во время набегов местные жители временно перебирались в более безопасное место, расширяя туннели проходы до ширины улиц, облагораживая камеры и большие пещеры, перенося на глубину 30-50 метров свои мастерские и жилища, храмы и пекарни. Со временем внутри скалы образовалось около 3 км туннелей, которые вели к более чем 400 помещений, где могло разместиться до 3 тыс. человек и весь домашний скот. Стоит отметить, что на каком-то этапе истории об этом убежище забыли вплоть до начала XX века. Во время Первой мировой войны, солдаты, принимающие участие в битве при Сомме, обнаружили вход в подземелье и использовали его в качестве базы и склада оружия. Об этом свидетельствуют сохранившиеся рисунки, схемы и пометки на стенах.
6. Подземный город Орвието (Италия)
Подземный город в вулканической скале начали строить еще этруски – древняя цивилизация (Орвието, Италия).
Древние башни-колодцы, устремляющиеся в глубь скалы, были высечены этрусками еще до нашей эры (Орвието, Италия). | Фото: latuaitalia.ru.
Орвието – это древний итальянский город, расположенный на плато высокой скалы, которая стала естественной защитой от посягательств воинствующих соседей и не только их. В VIII – III веках до нашей эры на его месте находился этрусский город Волсиния, который в те времена был крупнейшим культурно-экономическим центром древней цивилизации.
В подземных лабиринтах сохранились маслобойни, винные погреба, таинственные колодцы и несколько некрополей этрусского периода (Орвието, Италия).
Имея такое выгодное местоположение, неудивительно, что предки решили спрятать глубоко в скале вначале ценные сокровища, а со временем и вовсе построить подземный город с удивительными колодцами, секретными хранилищами, культовыми объектами, некрополями, винными погребами, маслобойнями, складами для провианта, а также жилыми помещениями на случай опасности.
7. Пещерный город Меса Верде в штате Колорадо (США)
Древнее пещерное поселение превратили в Национальный парк Меса-Верде, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Монтесума, США). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.
Несмотря на то, что Меса-Верде много веков подряд был заброшен на его территории сохранилось более 600 древних строений (Монтесума, США). | Фото: animalworld.com.ua.
Доподлинно неизвестна причина такого поступка, но ученые сходятся к мысли, что всему виной стала 300-летняя засуха, вынудившая горожан покинуть налаженную жизнь, свои дома и уйти в более благодатные края.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии