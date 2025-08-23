7 подземных городов, удивляющих туманным прошлым и архитектурой

1. Подземные города Бейт-Гуврин и Мареша в Израиле

За огромными валунами прячется вход в подземный город (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль).

У одного из входов в подземный город установлены древние колонны, что еще раз говорит о влиянии различных культур на архитектуру (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль). | Фото: turbinatravels.com.

В подземном городе есть свой храм, амфитеатр и масса общественных зон с уникальной эстетикой (Бейт-Гуврин и Мареша, Израиль).

2. Подземный город Деринкую в Каппадокии (Турция)

Визуализация планирования подземных городов пещерного поселения Каппадокии, в котором проживало около 20 тыс. человек (Турция). | Фото: idemvpohod.com.

Один из самых крупных подземных городов является Деринкую, он расположен на глубине 85 метров (Каппадокия, Турция).

Глубоко под землей сохранилось немало артефактов, оставшихся от древних цивилизаций (Деринкую, Каппадокия).

3. Древний пещерный город Петра (Иордания)

Древний пещерный город Петра – место , где можно увидеть неповторимый архитектурный ансамбль, перекликающийся с природными структурами по цвету и текстуре (Иордания). | Фото: ru.wikipedia.org.

Величественные храмы стали украшением пещерного города Петра (Иордания).

Древние строительные технологии набатейцев до сих пор не раскрыты (Петра, Иордания).

4. Пещерный храмовый комплекс Майцзишань в провинции Ганьсу (Китай)

Пещерный храмовый комплекс Майцзишань – один из самых крупных буддистских пещерных монастырей Китая (Тяньшуй, Китай). | Фото: travelchina.org.cn.

Элементы древнекитайского искусства дошли до наших дней благодаря тому, что буддисты по сей день живут в монастырях Майцзишань и бережно хранят все реликвии (Тяньшуй, Китай).

В пещеры и монастыри храмового комплекса Майцзишань можно попасть по сложной системе наружных лестниц и переходов (Тяньшуй, Китай).

5. Подземный город Наур (Франция)

Тайный подземный город Наур становился спасением для местных жителей во время военных действий несколько веков подряд (Франция).

В подземном городе-убежище было все необходимое, чтобы пережить опустошающие набеги (Наур, Франция).

6. Подземный город Орвието (Италия)

Подземный город в вулканической скале начали строить еще этруски – древняя цивилизация (Орвието, Италия).

Древние башни-колодцы, устремляющиеся в глубь скалы, были высечены этрусками еще до нашей эры (Орвието, Италия). | Фото: latuaitalia.ru.

В подземных лабиринтах сохранились маслобойни, винные погреба, таинственные колодцы и несколько некрополей этрусского периода (Орвието, Италия).

7. Пещерный город Меса Верде в штате Колорадо (США)

Древнее пещерное поселение превратили в Национальный парк Меса-Верде, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Монтесума, США). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.

Несмотря на то, что Меса-Верде много веков подряд был заброшен на его территории сохранилось более 600 древних строений (Монтесума, США). | Фото: animalworld.com.ua.