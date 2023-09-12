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10 правил стайлинга еды

Мы привыкли думать, что сервировка блюд — высокая академическая наука, в которой правила и традиции значат очень и очень многое. Нарушить их в процессе поглощения идеально разложенной еды — значит совершить преступление против вкуса, пойти против принципов высокой кухни.

Но представьте на секунду, что можно забыть о правилах и подавать пищу так, что ее вид будет вызывать не смятение от идеальности, а невероятное и непоборимое желание ее съесть. Мы решили собрать правила красивой подачи блюд, которые помогут сделать их настолько красивыми, насколько вообще может быть привлекательной пища.

10 правил стайлинга еды

Уменьшите порции


10 правил стайлинга еды

Любой шеф-повар скажет вам, что красота блюда заключается в его лаконичности. А ее невозможно добиться, используя огромные порции. Конечно, тарелка весом в пару килограммов вызовет не меньший ажиотаж, но в погоне за эстетичностью стоит урезать порции до минимума. В случае необходимости лучше подать дополнительную порцию.

Создайте контраст


10 правил стайлинга еды

Так уж устроен наш мозг, что на яркие, контрастные цвета он реагирует сильнее, чем на монотонные оттенки или блеклые краски. Чем контрастнее блюдо — тем сильнее наша эмоциональная заинтересованность и, как следствие, аппетит. Для создания контраста можно использовать необычную посуду, скатерти, зелень и другие продукты, которые, на ваш взгляд, могут стать частью вкусовой и цветовой палитры идеального блюда.

Больше беспорядка


10 правил стайлинга еды

Идеальный порядок в стайлинге пищи уместен лишь в рекламе, но для подачи на стол можно добавить в блюдо немного аппетитного бардака, который только усилит ощущение естественности ингредиентов. Пускай салат будет нарезан слишком крупно, а из яичницы сочится желток — все это вам на руку.

Больше простоты


10 правил стайлинга еды

Чем проще и минималистичнее тарелка и приборы, тем красивее смотрится на них еда. Это правило действительно работает, поэтому не стоит гнаться за усложнениями в посуде.

Показывайте лучшие стороны


10 правил стайлинга еды

Поймите, какая самая яркая составная часть блюда может стать главной визуальной нотой сервировки, и выдвиньте ее на главный план. Не стоит хоронить блюдо под соусом, листьями салата и прочими вспомогательными элементами.

Покажите процесс


10 правил стайлинга еды

Процесс приготовления выглядит не менее аппетитно, чем готовое блюдо. Поэтому оставьте мелкие штрихи для того, чтобы выполнить их на виду едоков. Например, полить соусом блюдо можно прямо под носом нетерпеливого гостя. Это станет очень сильным стимулом для аппетита и просто красиво выглядит.

Положите приборы на тарелку


10 правил стайлинга еды

Вообще, такой ход противоречит законам сервировки, но, если у вас есть большая тарелка и небольшая порция, приборы на тарелке могут добавить визуальные рамки для блюда и стать дополнительным декоративным элементом.

Используйте салфетки


10 правил стайлинга еды

Грамотно подобранная и сложенная салфетка может стать отличным контрастом для блюда, придав ему необходимую визуальную привлекательность.

Банки и доски


10 правил стайлинга еды

Подавайте бутерброды прямо на разделочной доске, а напитки в банках из-под варенья — такие эксперименты благотворно повлияют на восприятие пищи и сделают трапезу настоящим пиром.

Больше естественности


10 правил стайлинга еды

Выжатый лимон, рваная руками зелень, хлеб, разломанный на неровные кусочки, — все это взывает к чему-то потаенному, к тому времени, когда не нужно было следовать законам застольного этикета и можно было есть руками все, что приглянется взгляду.

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