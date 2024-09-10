Секрет безопасного отбеливания тюля до первозданной белизны

Белый тюль со временем становится серым и выглядит некрасиво. Есть разные способы по его очищению, но не все рабочие и безопасные. Хозяйки в поисках вернуть бывалую белизну тюлю, используют порошки, мыло, пасты.

Так как же очистить тюль от серости и желтизны так, чтобы он был идеально чистым и приобрел первоначальную белизну?

Безопасный способ отбелить тюль почти до идеала

Тюль;2 таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты);1 ст.л. пищевой соды;Стиральный порошок или жидкий гель.Загружаем тюль в стиральную машину, к нему добавляем 2 таблетки аспирина.Примерно 1 столовую ложку соды всыпьте в отдел стиральной машины для предварительной стирки. В основной отдел для стирки налейте гель или порошок.Включите деликатный или ручной режим. Внимательно изучите режимы своей стиральной машины и подберите подходящий для себя. Выставьте температуру 30 градусов и отключите отжим, чтобы тюль не мялся.Активируйте режим предварительной стирки, чтобы сода поступала в барабан при ней, и запустите стиральную машину.После стирки достаньте тюль из машинки сразу же. Чем дольше он лежит в барабане, тем больше он будет мятым. Даже в мокром виде тюль стал заметно белее. После полного высыхания его можно вешать на гардину.Такой простой способ, который может использовать каждая хозяйка, поможет безопасно отбелить тюль и сделать его идеально чистым.