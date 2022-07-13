Секреты стирки в стиральной машине

Всем хозяйкам было бы интересно узнать о лайфхаках для стиральной машинки. Как убрать запах и появившуюся плесень, вернуть мягкость махровым полотенцам, уменьшить расход порошка и сделать так, чтобы машинка лучше простирывала вещи? Это и не только — в советах ниже.







Чтобы удалить все неприятные запахи из машинки, запустите один цикл «пустой» стирки (без вещей) при температуре 40 градусов, добавив в барабан бутылочку аптечного хлоргексидина. После такой чистки весь запах пройдёт без следа.







А чтобы на машинке более не появлялась плесень, после стирки протирайте резинки ватными дисками, смоченными перекисью водорода. Он эффективно и надёжно удаляет её.







Если вы пользуетесь жидким порошком (гелем для стирки), то налейте его не в лоток, а на салфетку. Заверните и отправьте её в барабан к грязным вещам. Во-первых, расход средства получается намного экономичнее, во-вторых, салфетка, как магнит, притягивает на себя весь мусор, волосы и шерсть во время стирки.







Если же вы пользуетесь обычным сухим порошком, особенно недорогим, то предварительно растворите его в 500 мл горячей воды и залейте либо в барабан прямо на вещи, либо в лоток. Если вы это сделаете, то машинка значительно лучше простирает вещи.

Во время стирки, для лучшего простирывания и удаления пятен, добавьте во время стирки специальный шарик или даже обычный теннисный шарик, либо силиконовую губку. Попробуйте один раз — и заметите, что шерсть и волосы полностью удаляются, а вещи становятся особенно мягкими и чистыми!Во время стирки джинсов лучше добавить в барабан большую губку. Она отлично взобьёт пену и прекрасно простирает джинсы.Если вы стираете хозяйственным мылом и содой и беспокоитесь, что не растворившееся мыло забьёт трубы, воспользуйтесь этим советом. Он также подходит тем, кто хотел бы вернуть мягкость и пышность махровым полотенцам. В носок (лучше капроновый) насыпьте 1 ст. л. соды (лучше кальцинированной) и 2-3 ст. л. натёртого хозяйственного мыла. Завяжите носок и отправьте в барабан к вещам. При такой стирке нерастворившиеся частички мыла останутся внутри носка, при этом получится очень экономный расход мыла. А махровые полотенца станут очень мягкими!Подробнее о лайфхаках для стиральной машинки смотрите в видео ниже: