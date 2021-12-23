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Причины возникновения засоров в канализационных трубах

Причины возникновения засоров в канализационных трубах

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Что вызывает засоры в трубах? Этот вопрос задает почти каждый владелец дома или квартиры, столкнувшийся с проблемой засорения труб. Давайте найдем ответ на этот вопрос.

Из-за чрезмерного скопления грязи и отходов канализационные трубы заполняются отходами. Большинство из них - это ненужные салфетки, туалетная бумага и другие пищевые отходы. Для устранения такого засора необходимо использовать воду под высоким давлением, а еще лучше - пульсирующую воду.

Плотные и тяжелые частицы редко затрудняют прочистку засора. В ванной комнате такой засор накапливается постепенно, а не образуется сразу. Как правило, засорение происходит из-за неправильного наклона труб и некачественного монтажа.

Некоторые люди после ремонта могут бросать в унитаз строительные материалы, что также может привести к засорению унитаза. Жировой осадок - это большое количество отработанного жира с посуды. Чаще всего он засоряет канализационные трубы на кухне.

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В ванной комнате засорение труб также может быть вызвано большим скоплением волос. Поэтому необходимо проводить профилактическое обслуживание канализационных труб с помощью специального оборудования, которое должно предотвращать засоры и защищать от налета.

 

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