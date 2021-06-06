Самые длинные и большие дамбы в мире

Страны строят плотины по разным причинам. Одни предназначены для хранения воды, другие для производства электричества, в третьих размещаются промышленные заводы, которые используют воду для запуска своих механизмов. Не важно, для каких целей они были построены, эти дамбы непременно восхитят вас.



10. Нюрекская дамба – длина: 700 м

9. Плотина Сан-Роке – длина: 1,200 м

8. Дамба в Ататюрке – длина: 1,820 м

7. Оровилльская плотина – длина: 2,110 м

6. Дамба Тарбела – длина: 2,743 м

5. Дамба Оахе – длина: 2,853 м

4. Плотина Гардинер – длина: 5,000 м

3. Дамба Гури – длина: 7,426 м

2. Дамба Кочити – длина: 8,851 м

1. Дамба компании Syncrude Tailings – длина: 18,186 м