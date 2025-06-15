С нами не соскучишься!

Маленькое сообщество под названием «Плавучие города Серениссимы» включает в себя три пирамидальные конструкции, сооружённые из старой мебели и прочей рухляди. Инициатором этого проекта выступила американская уличная художница, представляющаяся именем Свун (Swoon переводится с английского как «обморок).