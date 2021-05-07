Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Великие композиторы оставили после себя бесценное наследие в виде гениальных музыкальных произведений. Жизни гениев априори не могут быть скучными и неинтересными. В этом обзоре собрано несколько неизвестных, но занимательных фактов из биографий некоторых композиторов.









Йозеф Гайдн

Франц Петер Шуберт

Иоганн Себастьян Бах

Вольфганг Амадей Моцарт