Малоизвестные факты из жизни великих композиторов

Великие композиторы оставили после себя бесценное наследие в виде гениальных музыкальных произведений. Жизни гениев априори не могут быть скучными и неинтересными. В этом обзоре собрано несколько неизвестных, но занимательных фактов из биографий некоторых композиторов.
Йозеф Гайдн
Однажды, будучи прославленным композитором, Гайдн увидел на пороге своего дома мясника. Тот попросил у маэстро написать менуэт для свадебного марша в честь его дочери. Гайдн согласился и уже через день отдал мяснику заветный менуэт. Спустя пару дней композитор услышал громогласную музыку с улицы, в которой он с трудом узнал свое произведение. Открыв дверь, Гайдн обнаружил у себя на пороге довольного мясника, его дочь и мужем, толпу странствующих музыкантов и огромного быка с позолоченными рогами, который был преподнесен в дар композитору. После этого менуэт до-мажор стал называться «Менуэтом быка».
Франц Петер Шуберт
Знаменитый австрийский композитор Франц Петер Шуберт написал свою первую серьезную симфонию в 17 лет. В последующие 15 лет своей жизни он создал немало гениальных произведений, но пресса почему-то отказывалась их публиковать. От этого композитор жил более чем скромно и отчаянно нуждался в финансах. Наконец в возрасте 32 лет Шуберт устроил концерт из своих произведений и собрал 800 флоринов (его первый серьезный гонорар). Этих денег композитору хватило, чтобы наконец приобрести фортепиано и раздать долги. Через пару недель Шуберт снова оказался в нужде. В том же году великий композитор умер, а перечень его имущества состоял всего лишь из нескольких костюмов, пары сапог, матраса, подушки и одеяла.
Иоганн Себастьян Бах
В 18 веке невероятно популярными при королевских дворах были выступления музыкантов, композиторов. Так, однажды в Дрезден прибыл французский органист Луи Маршан, который поразил публику своим исполнением. В то же время король прослышал о талантливом Иоганне Себастьяне Бахе. Музыкант из Веймара был приглашен к королевскому двору.
Тогда же Луи Маршан выступал с французской арией, дополненной его виртуозными вариациями. После окончания выступления публика ехидно пригласила Баха к клавиру. К всеобщему потрясению Бах в точности исполнил композицию Маршана, притом, что слышал он ее первый раз в жизни. Когда же Бах набрался смелости пригласить Маршана на творческое состязание в игре на органе, француз решил тут же покинуть страну.
Вольфганг Амадей Моцарт
В последний год своей жизни Моцарт отчаянно нуждался в деньгах, а обострившаяся болезнь только усугубляла ситуацию. Однажды на пороге его дома появился незнакомец и от лица своего хозяина заказал у композитора написание реквиема. Со всей своей страстью Моцарт взялся за дело, но из-за ухудшения здоровья казалось, будто он пишет этот реквием для себя. Спустя некоторое композитор скончался.
Тем незнакомцем, который заказывал у Моцарта реквием, оказался граф Франц фон Визьген цу Штуппах. Ему так хотелось называться композитором, что он покупал у музыкантов их работы и выдавал их за свои. Также граф хотел поступить с произведением Моцарта, но этого так и не случилось.
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