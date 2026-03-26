Трендовые цвета в интерьере

Рассказываем, какие оттенки актуальны в интерьере, и делимся понятными способами их использования.Цвет в интерьере в 2026 году стал более продуманным. Меньше случайных решений, больше внимания к сочетаниям, фактурам и тому, как пространство ощущается в жизни. В тренде – сложные, «живые» оттенки и аккуратные акценты, которые не перегружают интерьер.

Разбираем основные цвета и сразу – как их применять в квартире.Темные винные оттенки – один из главных акцентов года. Они добавляют глубину и делают интерьер визуально более собранным.Как использовать:в гостиной – для акцентной стеныв спальне – в текстиле или мягкой мебелив деталях – подушки, пледы, коврыВажно не перегружать пространство. Один крупный элемент или одна зона – этого достаточно. Винный цвет хорошо сочетается с теплым светом, деревом и спокойной базой.Оттенки глины, земли, ржавчины – все, что выглядит немного «неидеально», сейчас в тренде. Такие цвета делают интерьер более живым и уютным.Где использовать:стены с матовой отделкойплитка на кухне или в ваннойкерамика и декорХорошо смотрится с натуральными материалами: дерево, лен, камень. Глянец лучше свести к минимуму – матовые поверхности выглядят актуальнее.Кислотные оттенки остались, но в очень небольшом количестве. Они работают как деталь, которая сразу освежает интерьер.Подойдут:один предмет мебелинастольная лампа или декортекстиль – например, подушкаЗдесь важно не переборщить. Даже один небольшой элемент уже дает нужный эффект.Спектр от бирюзового до глубокого морского цвета остается актуальным. Эти оттенки удобны тем, что легко вписываются в разные интерьеры.Где использовать:фасады кухнистены в ваннойкрупная мебельЦвет может выглядеть по-разному в зависимости от освещения – от свежего до более спокойного. Это удобно, если хочется универсальное решение.Базовые цвета остаются, но становятся мягче и теплее.Актуальные варианты:приглушенный зеленыйтеплый серыйкремовый белыйТакая база не утомляет и хорошо сочетается с любыми акцентами.В интерьере стало больше холодных металлических поверхностей: хром, сталь, никель. Они добавляют контраст, особенно рядом с теплыми материалами.Где использовать:светильникиручки и фурнитураэлементы мебелиЛучше всего работает сочетание: теплая основа (дерево, текстиль) и холодные детали.Чтобы интерьер выглядел актуально и не перегружено, удобно придерживаться простой схемы:основа – спокойные оттенкиодин главный цветнемного акцентовЭтого достаточно, чтобы пространство выглядело цельно.Цвет всегда меняется в зависимости от освещенияМатовая фактура выглядит актуальнее глянцаСложные оттенки лучше раскрываются в простых формахВ 2026 году интерьер выглядит спокойнее, но интереснее за счет деталей. Внимание смещается с количества на качество: меньше цветов, но каждый на своем месте.