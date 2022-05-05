Художник изобразил психические расстройства в серии иллюстраций

Каждый год тысячи художников участвуют в фестивале Inktober, в рамках которого участники должны делать по рисунку каждый день весь октябрь. Художник Шон Косс (Shawn Coss) решил отказаться от стандартных клише и изобразить психические расстройства и нарушения. Кстати, октябрь объявлен месяцем психического здоровья, хотя автор работ и не знал об этом, когда начал делать иллюстрации на эту тему.











Социофобия.







Бессонница.







Большое депрессивное расстройство (БДР).







Биполярное расстройство.







Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).







Расстройства аутистического спектра.







Параноидная шизофрения.







Пограничное расстройство личности.







Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).







Зависимое расстройство личности.







Анорексия.







Агорафобия.







Расстройство деперсонализации.







Синдром множественной личности.







Синдром Капгра — больной верит, что кого-то из его окружения (мужа, жену, родителей и т.п.) или его самого заменил его двойник.







Синдром Котара — больной верит, что у него сгнили внутренние органы либо он уже на самом деле давно умер, что отравляет своим дыханием весь мир, что он преступник и т.д., в противоположность мании величия.







Расторможенное расстройство привязанности детского возраста — возникает из-за отсутствия тесного эмоционального контакта с родителями и выражается в неразборчиво дружеском поведении, направленном на привлечение внимания.

Шизофрения.Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)