Дома-деревья в Китае: Какие вокруг них ходят слухи, и почему чудо-здания пустуют

Дома-деревья в Китае привлекают туристов со всего мира. /Фото: М.Бугаев, aero.maxxus.ru

Дома-деревья в Китае. /Фото:agoda.net

Вид из номера. /Фото:М.Бугаев, aero.maxxus.ru

Большие здания на фоне небоскребов-гигантов кажутся крохотными. / Фото: М.Бугаев, aero.maxxus.ru

Дома-деревья. /Фото:koroll.photosight.ru

Курорт Хайнань - одно из самых чистых мест на планете. /Фото:kuda-edem.livejournal.com

Ночная иллюминация. /Фото: avax.news

Вид с балкона. /Фото:М. Бугаев, aero.maxxus.ru

Есть версия, что информация о сносе зданий распространяется специально, для привлечения туристов в отель. /Фото:kuda-edem.livejournal.com

Интересное дизайнерское решение. Здание и правда похоже на яблоню. /Фото:blogspot.com