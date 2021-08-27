Дома-деревья в Китае: Какие вокруг них ходят слухи, и почему чудо-здания пустуют

Дома-деревья в Китае привлекают туристов со всего мира. /Фото: М.Бугаев, aero.maxxus.ru
Эти яркие небоскребы в виде деревьев расположены в курортном местечке Санья на юге Китая. Они смотрятся весьма эффектно как снаружи, так и внутри, а еще с их балконов открывается невероятно красивый пейзаж. В народе здания прозвали «Дома-деревья», и уже сейчас, спустя всего два-три года после строительства, вокруг них ходят странные слухи, приводящие в недоумение туристов.
Дома-деревья в Китае. /Фото:agoda.net
Комплекс Beauty Crown Hotel в Санье (Хайнань) был построен совсем недавно и сразу вошел во многие рейтинги как самый крупный в мире отель. Девять небоскребов, построенных в виде деревьев, вмещают более 6 тысяч номеров класса «5 звезд» и «7 звезд».
Вид из номера. /Фото:М.Бугаев, aero.maxxus.ru
Перед домами-деревьями можно увидеть здание в виде шатра, которое на их фоне кажется совсем маленьким, но на самом деле имеет очень большие размеры. Это театр, рассчитанный на 3500 мест, в котором регулярно идут грандиозные шоу, а также последние годы проводят финал конкурса «Мисс Мира».
Большие здания на фоне небоскребов-гигантов кажутся крохотными. / Фото: М.Бугаев, aero.maxxus.ru
Дома-деревья, которые еще иногда называют «Дома-яблони», спроектированы лучшими мировыми архитекторами и обошлись заказчику более чем в миллиард долларов.
Дома-деревья. /Фото:koroll.photosight.ru
Столь необычный и грандиозный вид гостиничного комплекса должен был символизировать экологическую привлекательность Хайнаня – эта местность как известно, славится своим чистым тропическим воздухом, красивейшей природой и самым большим процентом долгожителей по стране. Хайнань, кстати, даже называют Восточным Гавайями, ведь они расположены на одной широте.
Курорт Хайнань - одно из самых чистых мест на планете. /Фото:kuda-edem.livejournal.com
Деревья эффектно смотрятся днем, но еще более красивы ночью, когда включается подсветка и на «кронах» начинают проявляться различные рисунки и иероглифы.
Ночная иллюминация. /Фото: avax.news
С верхних этажей этих небоскребов открывается шикарный вид, так что стеклянные извилистые балконы номеров отеля представляют собой смотровую площадку. Интересно, что подняться на нее могут даже обычные прохожие – причем, абсолютно бесплатно. И сделать это несложно. Многие, кто был в Санье, рекомендуют войти в корпус С гостиничного комплекса и, минуя охрану, которая свободно пропускает сюда посторонних, пройти по шикарному залу-коридору и подняться на скоростном лифте на 23 этаж. Расположенные там номера почти всегда пустуют, в них можно спокойно зайти, осмотреть интерьер и даже выйти на балкон.
Вид с балкона. /Фото:М. Бугаев, aero.maxxus.ru
Туристы, посетившие Хайнань и дома-деревья в этом году, обращают внимание на то, что здания практически не заселены. Среди местных жителей ходят упорные слухи о том, что небоскребы в ближайшее время власти собираются сносить. Якобы эти здания были спроектированы либо построены с какими-то техническими нарушениями, что может неблагоприятно отразиться на безопасности и экологии города.
Китайцы говорят, что относятся к информации о сносе стоически: надо – значит надо. Тем более что снос зданий в этой стране – не редкость: дома так же легко и быстро разрушают, как и строят. Впрочем, официальной информации о том, что отель будет уничтожен, нет.
Есть версия, что информация о сносе зданий распространяется специально, для привлечения туристов в отель. /Фото:kuda-edem.livejournal.com
Есть даже версия, что распространением слухов о якобы сносе домов-деревьев местные жители могут специально подогревать интерес туристов к своему городу: мол, раз отель скоро исчезнет, нужно его срочно посетить, чтобы успеть запечатлеть эту красоту.
Интересное дизайнерское решение. Здание и правда похоже на яблоню. /Фото:blogspot.com
Ну а если говорить о пустующих зданиях, то этому факту можно тоже найти более прозаическое объяснение. Отель слишком огромный, а цены на небольшие по площади и простенькие (несмотря на заявленную высокую категорию) номера довольно высоки. Вот и не удается пока заполнить корпуса до отказа туристами. Мол, все приходят сюда только поглазеть и пофотографироваться, а жить – не хотят.
Так что о дальнейшей судьбе чудо-небоскребов пока остается только гадать.
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