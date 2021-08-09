Прямые яйца: нехитрое блюдо, которое приятно озадачит близких и гостей

Приходилось ли когда-нибудь видеть такое блюдо, как прямые яйца? Этот бесхитростный рецепт поможет легко удивить не только гостей, но и своих домашних. Приготовить их совсем не сложно и именно в этом заключается еще одна ценность данного рецепта. Итак, как же заставить куриное яйцо стать походим на толстую сосиску?
Что понадобится: стакан, десяток куриных яиц, кастрюля с водой, три миски, две полые металлические трубки.
Ставим в кастрюлю стакан. ¦Фото: youtube.com.
Итак, первым делом берем высокий стеклянный стакан и ставим его в кастрюлю с водой. Вместо стакана можно использовать емкость от френч-пресса. После этого придавливаем стакан подходящим грузом, чтобы он не всплывал. Включаем конфорку. Очень важно сделать все правильно, чтобы стакан был погружен в воду и нагревался в ней постепенно.
Отделяем белки и желтки. ¦Фото: youtube.com.
Пока закипает вода в кастрюле берем заготовленный десяток яиц и производим процедуру отделения желтка от белка. Как уже можно было догадаться, белок выливаем в одну миску, а желтки складываем в другую.
Наливаем белок. ¦Фото: youtube.com.
Аккуратно достаньте стакан из кипятка (лучше использовать перчатку или другие подходящие приспособления), после чего влейте в него белки. Когда это будет сделано отправьте стакан обратно в кастрюлю с кипящей водой. Огонь опустите до минимума. Варите субстанцию 25-30 минут.
Вырезаем сердцевину. ¦Фото: youtube.com.
Берем заготовленную трубку, вновь извлекаем стакан с белками из кастрюли и вставляем трубку в сваренную субстанцию ровно посередине. Трубка доводится до упора аккуратным, но четким движением, после чего извлекается. По итогу должно получится круглое отверстие.
Заливаем желток. ¦Фото: youtube.com.
Аккуратно взбейте желток и влейте его в отверстие в белке. Снова отправьте стакан с яйцами в кипящую воду на еще 25-30 минут. Вот и настал самый ответственный момент, для которого понадобится трубка с диаметром чуть меньше, чем у стакана. Она поможет извлечь готовое яйцо. Делать это нужно максимально осторожно.
Извлекаем яйцо. ¦Фото: youtube.com.
Приятного аппетита!
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