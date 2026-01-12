55 ошеломляющих фактов о России от британского издания The Telegraph

Оказывается, наш главный деликатес — суп из куриных ног «холодец», а опускать «уши» меховой шапки считается зазорным, если на улице теплее -20 С!







Британское издание The Telegraph поведало британцам несколько десятков ошеломительных фактов о России. Журналисты собрали в одну кучу всё: и главный деликатес загадочной русской души, и бабушек, работающих в гардеробах, и сосульки, которые могут убить одним своим видом…

Мы решили опубликовать эту подборку. Итак, какая она — Россия глазами англичан?



1. Астория — отель в Санкт-Петербурге, в котором Гитлер планировал закатить праздничный банкет в честь взятия города.



2. Самый большой музей России — Эрмитаж, также в Санкт-Петербурге. В нём живут около 70 кошек, которые охраняют сокровища от грызунов. Традицию эту заложила императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, основателя Петербурга.

В музее почти 14 миль мраморных коридоров.3. «Субботником» называется день, когда жители российских городов выходят добровольно подметать и приводить в порядок улицы. Традиция была заложена после революции, но сохранилась до наших дней.4. Название «Красная площадь» не имеет ничего общего с коммунизмом и происходит от слова «красная», которое когда-то означало «красивая».5. Сосульки , свисающие зимой с крыш домов в Москве, настолько огромны, что тротуары огораживают специальной лентой. Ибо сосульки непременно убьют вас, если упадут на голову.6. У бронзовой собаки на станции метро Площадь Революции блестящий нос. По местной примете, если дотронешься до него, тебя настигнет удача.7. Это не единственная скульптура собаки в России. Существует ещё памятник Лайке — собаке, впервые полетевшей в космос в 1957 году.8. Традиционный деликатес русских — суп , приготовленный из куриных ног, «холодец».9. В России любят гардеробы. Даже не надейтесь уйти далеко в ресторане, баре, музее или галерее, пока не сдадите пальто и/или сумку на входе. Заправляют здесь всем команды бабушек.10. Может возникнуть проблема с преподнесением цветов. Перед вручением вы должны убедиться, что их количество в букете нечетное.И только если отправляетесь на похороны, можете взять букет с четным количеством цветов.11. В Санкт-Петербурге, рядом с мостом, ведущим в Петропавловскую крепость, есть памятник зайцу, сородичи которого раньше населяли остров и гибли во время наводнений. Считается удачей бросить в него монетой и попасть.12. Чем дальше от столицы, тем меньше автомобилей. И причёски у народа более странные.13. Русские — четвёртая по счету из самых пьющих наций в мире после Беларуси, Молдовы и Литвы. Великобритания на 25 месте.14. Слово «водка» происходит от слова «вода» .15. Продолжительность жизни мужчин составляет всего 63 года, это ниже, чем в Северной Корее или Ираке. Зато женщины доживают до 75.16. Остров Итыгран знаменит Китовой аллеей — древним эскимосским сооружением из вкопанных в грунт параллельных рядов черепов и челюстей гренландских китов 17. Подземка Москвы, пожалуй, самая красивая в мире.18. Многие считают, что существует и альтернативная схема метро — ходы, которые связывают систему военных бункеров.19. Русские маринуют все: огурец, свеклу и бывших лидеров.20. Вы можете найти в Москве деревья, обвешанные железными замками, — пары оставляют их здесь , чтобы доказать свою любовь.21. В музее под памятником героическим защитникам Ленинграда всегда тикает метроном. Это единственный звук, который передавали по радио в блокаду, чтобы люди знали: город ещё жив.22. Русские считают малодушным опускать «уши» на меховой шапке, если на улице теплее -20 С.23. С передвижением по Москве всё так плохо, что богатые россияне нанимают поддельные машины скорой помощи, чтобы с сиренами одолеть пробки.24. В парке искусств Музеон в Москве — куча оказавшихся ненужными советских статуй, а также более современные работы.25. Женщин в России на 11 миллионов больше, чем мужчин.26. 50% полицейских берут взятки.27. В одном из ресторанов Москвы работают только близнецы.28. Россия — это не только тундра и тайга , вы можете отправиться в поход на вулканы.29. Иностранцам приходится платить больше россиян за вход в большинство туристических объектов. Это несправедливо, но жаловаться бесполезно. Лучше посмеяться над тем, что Абрамович заплатит в пять раз меньше вас лишь потому, что он является гражданином России.30. Постник Яковлев — человек, который руководил строительством собора Василия Блаженного. Легенда гласит, что Иван Грозный ослепил его, чтобы он никогда не смог построить ничего, что сможет конкурировать с собором в Москве.31. В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране — 11.32. Несмотря на то, что ситуация значительно улучшилась, русская полиция до сих пор пользуется дурной славой из-за проверок документов, так что всегда носите их с собой.33. Одна из самых больших тайн Второй мировой войны — судьба янтарной комнаты. Зал, оформленный янтарными панелями с сусальным золотом и зеркалами, был расположен в Екатерининском дворце Царского Села под Санкт-Петербургом. Янтарная комната была разграблена нацистами, дальше следы её теряются.34. Остров Ольхон, самый крупный на Байкале, — рассадник шаманства.35. В Малой Столовой Зимнего дворца есть часы на каминной полке. Они были остановлены в 2:10 утра в ночь 25 октября 1917, когда Временное правительство было арестовано большевиками. Это момент, когда Россия стала на путь коммунизма.36. Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад. А у Путина есть свой DVD по дзюдо.37. В 90-е у PepsiCo был один из самых сильных подводных флотов в мире благодаря соглашению с Россией.38. Россияне могут посетить Хельсинки из Санкт-Петербурга без визы в рамках круиза на пароме.39. Есть в Санкт-Петербурге пляж. Рядом с Петропавловской крепостью так называемые «моржи» — люди, верящие в терапевтический эффект ледяной воды — купаются зимой.40. Васильевский остров в Санкт-Петербурге предлагает причудливый выбор достопримечательностей, в том числе, пару египетских сфинксов 15-го века и кунсткамеру, где вы можете увидеть скелет и сердце личного слуги Петра Великого.41. 1800 лыжников и сноубордистов спустились зимой с горы Шерегеш в бикини в попытке побить мировой рекорд Гиннеса.42. В амбициозных планах россиян есть мечта построить магистраль, соединяющую Атлантику и Тихий океан.43. Россия — дом для самой длинной реки Европы, Волги, 3690 километров длиной, которая имеет более чем 200 притоков.44. Бесчеловечные исправительно-трудовые лагеря (ГУЛАГ) могут превратиться в туристические места. Такой спорный план озвучил региональный туристический департамент в Республике Саха, в Восточной Сибири.45. Около 10 000 британских туристов посещают Россию каждый год. И 90% из них не уезжают дальше Москвы и/или Санкт-Петербурга.46. В Угличе (около 125 миль к северу от Москвы), в 1591 году, предположительно, по приказу Бориса Годунова, убили восьмилетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного и последнего из династии Рюриков. Чтобы предотвратить народное негодование, из Москвы прислали следователей, которые установили, что мальчик упал на нож и нечаянно нанес себе ранение.47. Россия — дом для самого холодного обитаемого места на планете — села Оймякон. 6 февраля 1933 года здесь была зафиксирована температура -67,7 ° C.48. Однажды русские построили круглый корабль.49. В 1908 году олимпийская сборная России опоздала на Игры на 12 дней потому что страна жила по Юлианскому календарю, а Англия — уже по Григорианскому.50. Йоканьгско-саамский язык Кольского полуострова находится на грани исчезновения — на нем говорят всего два человека.51. Вы можете купить старинные марки в маленьких ларьках на улицах.52. Петр Великий так любил своих игрушечных солдатиков, что повесил крысу, которая имела неосторожность отгрызть одному из них голову. Он также ввел налог на бороды.53. В России есть сеть кафе, в которых все бесплатно, вы платите лишь за время пребывания там. Одно из таких открылось и в Лондоне в прошлом году.54. Озеро Карачай используется в качестве свалки для ядерных отходов, так что, если постоять рядом с ним в течение часа — оно наверняка убьет вас.55. Один из музеев Санкт-Петербурга утверждает, что владеет эксклюзивным экспонатом — отрубленным пенисом Григория Распутина, помещенным в стеклянную банку. Однако эксперты сомневаются, что это реальная вещь.