55 ошеломляющих фактов о России от британского издания The Telegraph

Оказывается, наш главный деликатес — суп из куриных ног «холодец», а опускать «уши» меховой шапки считается зазорным, если на улице теплее -20 С!
Британское издание The Telegraph поведало британцам несколько десятков ошеломительных фактов о России. Журналисты собрали в одну кучу всё: и главный деликатес загадочной русской души, и бабушек, работающих в гардеробах, и сосульки, которые могут убить одним своим видом…
Мы решили опубликовать эту подборку. Итак, какая она — Россия глазами англичан?
1. Астория — отель в Санкт-Петербурге, в котором Гитлер планировал закатить праздничный банкет в честь взятия города.
2. Самый большой музей России — Эрмитаж, также в Санкт-Петербурге. В нём живут около 70 кошек, которые охраняют сокровища от грызунов. Традицию эту заложила императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, основателя Петербурга.
3. «Субботником» называется день, когда жители российских городов выходят добровольно подметать и приводить в порядок улицы. Традиция была заложена после революции, но сохранилась до наших дней.
4. Название «Красная площадь» не имеет ничего общего с коммунизмом и происходит от слова «красная», которое когда-то означало «красивая».
5. Сосульки, свисающие зимой с крыш домов в Москве, настолько огромны, что тротуары огораживают специальной лентой. Ибо сосульки непременно убьют вас, если упадут на голову.
6. У бронзовой собаки на станции метро Площадь Революции блестящий нос. По местной примете, если дотронешься до него, тебя настигнет удача.
7. Это не единственная скульптура собаки в России. Существует ещё памятник Лайке — собаке, впервые полетевшей в космос в 1957 году.
8. Традиционный деликатес русских — суп, приготовленный из куриных ног, «холодец».
9. В России любят гардеробы. Даже не надейтесь уйти далеко в ресторане, баре, музее или галерее, пока не сдадите пальто и/или сумку на входе. Заправляют здесь всем команды бабушек.
10. Может возникнуть проблема с преподнесением цветов. Перед вручением вы должны убедиться, что их количество в букете нечетное.
11. В Санкт-Петербурге, рядом с мостом, ведущим в Петропавловскую крепость, есть памятник зайцу, сородичи которого раньше населяли остров и гибли во время наводнений. Считается удачей бросить в него монетой и попасть.
12. Чем дальше от столицы, тем меньше автомобилей. И причёски у народа более странные.
13. Русские — четвёртая по счету из самых пьющих наций в мире после Беларуси, Молдовы и Литвы. Великобритания на 25 месте.
14. Слово «водка» происходит от слова «вода» .
15. Продолжительность жизни мужчин составляет всего 63 года, это ниже, чем в Северной Корее или Ираке. Зато женщины доживают до 75.
16. Остров Итыгран знаменит Китовой аллеей — древним эскимосским сооружением из вкопанных в грунт параллельных рядов черепов и челюстей гренландских китов.
17. Подземка Москвы, пожалуй, самая красивая в мире.
18. Многие считают, что существует и альтернативная схема метро — ходы, которые связывают систему военных бункеров.
19. Русские маринуют все: огурец, свеклу и бывших лидеров.
20. Вы можете найти в Москве деревья, обвешанные железными замками, — пары оставляют их здесь, чтобы доказать свою любовь.
21. В музее под памятником героическим защитникам Ленинграда всегда тикает метроном. Это единственный звук, который передавали по радио в блокаду, чтобы люди знали: город ещё жив.
22. Русские считают малодушным опускать «уши» на меховой шапке, если на улице теплее -20 С.
23. С передвижением по Москве всё так плохо, что богатые россияне нанимают поддельные машины скорой помощи, чтобы с сиренами одолеть пробки.
24. В парке искусств Музеон в Москве — куча оказавшихся ненужными советских статуй, а также более современные работы.
25. Женщин в России на 11 миллионов больше, чем мужчин.
26. 50% полицейских берут взятки.
27. В одном из ресторанов Москвы работают только близнецы.
28. Россия — это не только тундра и тайга, вы можете отправиться в поход на вулканы.
29. Иностранцам приходится платить больше россиян за вход в большинство туристических объектов. Это несправедливо, но жаловаться бесполезно. Лучше посмеяться над тем, что Абрамович заплатит в пять раз меньше вас лишь потому, что он является гражданином России.
30. Постник Яковлев — человек, который руководил строительством собора Василия Блаженного. Легенда гласит, что Иван Грозный ослепил его, чтобы он никогда не смог построить ничего, что сможет конкурировать с собором в Москве.
31. В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране — 11.
32. Несмотря на то, что ситуация значительно улучшилась, русская полиция до сих пор пользуется дурной славой из-за проверок документов, так что всегда носите их с собой.
33. Одна из самых больших тайн Второй мировой войны — судьба янтарной комнаты. Зал, оформленный янтарными панелями с сусальным золотом и зеркалами, был расположен в Екатерининском дворце Царского Села под Санкт-Петербургом. Янтарная комната была разграблена нацистами, дальше следы её теряются.
34. Остров Ольхон, самый крупный на Байкале, — рассадник шаманства.
35. В Малой Столовой Зимнего дворца есть часы на каминной полке. Они были остановлены в 2:10 утра в ночь 25 октября 1917, когда Временное правительство было арестовано большевиками. Это момент, когда Россия стала на путь коммунизма.
36. Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад. А у Путина есть свой DVD по дзюдо.
37. В 90-е у PepsiCo был один из самых сильных подводных флотов в мире благодаря соглашению с Россией.
38. Россияне могут посетить Хельсинки из Санкт-Петербурга без визы в рамках круиза на пароме.
39. Есть в Санкт-Петербурге пляж. Рядом с Петропавловской крепостью так называемые «моржи» — люди, верящие в терапевтический эффект ледяной воды — купаются зимой.
40. Васильевский остров в Санкт-Петербурге предлагает причудливый выбор достопримечательностей, в том числе, пару египетских сфинксов 15-го века и кунсткамеру, где вы можете увидеть скелет и сердце личного слуги Петра Великого.
41. 1800 лыжников и сноубордистов спустились зимой с горы Шерегеш в бикини в попытке побить мировой рекорд Гиннеса.
42. В амбициозных планах россиян есть мечта построить магистраль, соединяющую Атлантику и Тихий океан.
43. Россия — дом для самой длинной реки Европы, Волги, 3690 километров длиной, которая имеет более чем 200 притоков.
44. Бесчеловечные исправительно-трудовые лагеря (ГУЛАГ) могут превратиться в туристические места. Такой спорный план озвучил региональный туристический департамент в Республике Саха, в Восточной Сибири.
45. Около 10 000 британских туристов посещают Россию каждый год. И 90% из них не уезжают дальше Москвы и/или Санкт-Петербурга.
46. В Угличе (около 125 миль к северу от Москвы), в 1591 году, предположительно, по приказу Бориса Годунова, убили восьмилетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного и последнего из династии Рюриков. Чтобы предотвратить народное негодование, из Москвы прислали следователей, которые установили, что мальчик упал на нож и нечаянно нанес себе ранение.
47. Россия — дом для самого холодного обитаемого места на планете — села Оймякон. 6 февраля 1933 года здесь была зафиксирована температура -67,7 ° C.
48. Однажды русские построили круглый корабль.
49. В 1908 году олимпийская сборная России опоздала на Игры на 12 дней потому что страна жила по Юлианскому календарю, а Англия — уже по Григорианскому.
50. Йоканьгско-саамский язык Кольского полуострова находится на грани исчезновения — на нем говорят всего два человека.
51. Вы можете купить старинные марки в маленьких ларьках на улицах.
52. Петр Великий так любил своих игрушечных солдатиков, что повесил крысу, которая имела неосторожность отгрызть одному из них голову. Он также ввел налог на бороды.
53. В России есть сеть кафе, в которых все бесплатно, вы платите лишь за время пребывания там. Одно из таких открылось и в Лондоне в прошлом году.
54. Озеро Карачай используется в качестве свалки для ядерных отходов, так что, если постоять рядом с ним в течение часа — оно наверняка убьет вас.
55. Один из музеев Санкт-Петербурга утверждает, что владеет эксклюзивным экспонатом — отрубленным пенисом Григория Распутина, помещенным в стеклянную банку. Однако эксперты сомневаются, что это реальная вещь.
