Миксер из юлы и коляска-танк: 7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов

1. Ракетка-мухоловка

Помазал - и комаров с мухами нет. /Фото: topast.ru

2. Варежки из шапки

Ушки на ладошки. /Фото: maximonline.com

3. Миксер из юлы

/Фото: cyprusbutterfly.com Когда нужно взбить омлет, а под рукой только юла./Фото: cyprusbutterfly.com

4. Вантуз-открывалка

Если отвалилась ручка, вантуз придёт на помощь. /Фото: maximonline.com

5. Шлепанцы из линолеума

Совсем странный лайфхак. /Фото: topast.ru

6. Коляска-танк

Вместо шин - гусеницы. /Фото: cyprusbutterfly.com

7. Черствый хлеб

Размягчить хлеб поможет... батарея. /Фото: zagony.ru