С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Миксер из юлы и коляска-танк: 7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов


Миксер из юлы и коляска-танк: 7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов

В советские времена проблема дефицита не всегда стояла крайне остро, но вот некоторые вещи все равно было очень сложно достать. Поэтому то, что когда-то отхватили, хранили долго и чинили сами, а того чего не было - мастерили своими руками. Помогали гражданам СССР в этом многочисленные советы из газет и журналов. Вот только сегодня многие из этих лайфхаков кажутся не просто необычными, но и нелепыми. Вашему вниманию 7 самых странных советов на все случаи жизни от советской прессы.

1. Ракетка-мухоловка


Помазал - и комаров с мухами нет. /Фото: topast.ru

Помазал - и комаров с мухами нет. /Фото: topast.ru

Порой причиной появления подобных лайфхаков являлся не дефицит, а попросту отсутствие специальных средств для решения проблемы. Ведь это сегодня мы можем обойтись купленной в любом хозяйственном магазине липкой лентой для мух и пластинками от комаров. А ещё полвека назад приходилось использовать подручные средства.

2. Варежки из шапки


Ушки на ладошки. /Фото: maximonline.com

Ушки на ладошки. /Фото: maximonline.com

Довольно удивительно, но варежки в Советском союзе были дефицитным товаром, а согревать детские ладошки в зимние месяцы нужно было. Поэтому в ход и шли старые шапки-ушанки, благо на их отсутствие никогда не жаловались.

3. Миксер из юлы


 
Когда нужно взбить омлет, а под рукой только юла. /Фото: cyprusbutterfly.com

Когда нужно взбить омлет, а под рукой только юла.
/Фото: cyprusbutterfly.com

Назначение этого лайфхака, с одной стороны, понятно - из механизма от детской юлы действительно можно соорудить примитивный м миксер. Но вот смысл так заморачиваться не совсем ясен, ведь тот же омлет прекрасно взбивается венчиком или, на худой конец, обычной вилкой.

4. Вантуз-открывалка


Если отвалилась ручка, вантуз придёт на помощь. /Фото: maximonline.com

Если отвалилась ручка, вантуз придёт на помощь. /Фото: maximonline.com

Пожалуй, это один из самых забавных и в то же время потенциально работающих советов. Действительно, открыть тумбочку, если ручка отвалилась, можно с помощью вантуза - тогда не придется ломать ногти и даже пальцы в попытке подцепить упрямую дверцу сбоку. Хотя одна проблема возникнуть может: не факт, что сантехническая присоска сможет достаточно хорошо прикрепиться к лакированной поверхности тумбочки или комода.

5. Шлепанцы из линолеума


Совсем странный лайфхак. /Фото: topast.ru

Совсем странный лайфхак. /Фото: topast.ru

Сложно сказать, как применять этот лайфхак на практике и где. Всё-таки, совершенно понятно, что на улицу в такой обувке не выйдешь. Дома, конечно, в них можно походить, но опять же: зимой они явно не согреют ноги, а летом особого смысла в домашней обуви нет.

6. Коляска-танк


Вместо шин - гусеницы. /Фото: cyprusbutterfly.com

Вместо шин - гусеницы. /Фото: cyprusbutterfly.com

В наше время какие только не придумали коляски по дизайну - от традиционных в рюшах до зенитных орудий в миниатюре. А вот в СССР додумались до коляски-танка, которая ездила бы не на колесах с шинами, а на гусеницах. Правда в этом случае такая трансформация носит исключительно практический смысл.

7. Черствый хлеб


Размягчить хлеб поможет... батарея. /Фото: zagony.ru

Размягчить хлеб поможет... батарея. /Фото: zagony.ru

 

И снова о дефиците, на этот раз бытовой техники. Первые микроволновые печи появились ещё в 1960-е, а через десятилетие они выпускались уже массово. Но не в СССР, поэтому современный лайфхак по размягчению хлеба в СВЧ советским гражданам бы не помог. Однако у многих все же были плиты с духовка и на кухне, и почему не использовать бы их - тоже вопрос.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Миксер из юлы и коляска-танк: 7 практичных лайфхаков из советских газет и журналов

И не забудьте:
Миксер из юлы и коляска-танк: 7 практичных лайфхаков из советских газет и журналовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх