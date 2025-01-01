Варианты, на что заменить прикроватную тумбочку

Спальная комната – место, позволяющее уединиться и расслабиться в любое время суток, следовательно, интерьер и атмосфера должны располагать к релаксу. При этом, важно, чтобы всё было под рукой, а пространство оставалось не захламлённым.

Как правило, подобную функцию выполняет прикроватная тумбочка. Но что, если её заменить на более оригинальные варианты?

1. Первый вариант: стул

2. Второй вариант: подвесная полочка

3. Третий вариант: подвесные органайзеры

4. Четвёртый вариант: стопка книг

5. Пятый вариант: используйте этажерку

6. Шестой вариант: детский или небольшой чемодан

7. Седьмой вариант: домик для домашнего питомца

8. Восьмой вариант: используйте стремянку или приставную лестницу

9. Девятый вариант: используйте пень или деревянный сруб

10. Десятый вариант: декоративные коробки

11. Одиннадцатый вариант: вазон с растением

Стул отлично смотрится вместо прикроватной тумбочки.На первый взгляд, использовать стул вместо тумбочки, может показывать весьма странной идеей. Тем не менее – это вполне оригинальный и функциональный вариант. Качественный деревянный стул необычной формы послужит местом для размещения различных мелочей от будильника, записных блокнотов и книг до зарядки для телефона, косметики и украшений. Ко всем прочему, при необходимости этот предмет мебели выполнит своё прямое предназначение. Столь креативное решение поможет сэкономить не только пространство, а и облегчит задачу по хранению вещей.Также можно использовать подвесную полочку.Подвесная полочка возле кровати – отличное решение для хранения книг, телефона, настольной лампы, будильника и прочих безделушек, порой так необходимых перед сном и после пробуждения. В современном мире существует огромное количество оригинальных вариантов. Это могут быть как деревянные, бамбуковые, стеклянные, так и металлические изделия; полки с минималистичным креплением (зачастую они крепятся на тончайших специальных тросиках или скрытых кронштейнах); лишним не будет рассмотреть и угловые или откидные конструкции (это поможет не только максимально задействовать пространство, а и сохранит ощущение комфорта).Прекрасным решением станут подвесные органайзеры.Подвесной органайзер отлично подойдёт для маленькой спальни или детской комнаты. В отличие от прикроватной тумбочки или туалетного столика он не занимает пространство, съедая и без того скромные метры, поскольку крепится непосредственно на саму кровать сбоку (к тому же, при желании его и вовсе можно убрать). Компактные кармашки из плотной ткани с пропиткой, вмещают в себя не только гаджеты, а и более объёмные предметы, такие как книги, блокноты, футляры с очками, пульты, баночки с косметическими средствами, лекарства и так далее. Удобны они тем, что все вещи находятся под рукой, поэтому даже лёжа не составит труда их достать.Стопка книг с лёгкостью заменит прикроватную тумбочку.Наверняка не раз видели в зарубежных фильмах или в Pinterest – книги, сложенные стопкой у кровати, поверх которых стоит лампа, стакан с водой или подставка с украшениями? Согласитесь, выглядит креативно, да и вполне себе функционально. Такая «тумбочка» — своего рода трансформер, которому можно придать абсолютно любую форму и высоту, главное подобрать подходящие по размеру книги и соорудить из них прочно стоящую конструкцию. К тому же, если вдруг захочется почитать перед сном, то книжка всегда окажется под рукой. Впрочем, если в доме нет книг, можно использовать интерьерные журналы или фотоальбомы. Принцип тот же, а оригинальность не меньше.Этажерка — простой и доступный вариант.Этажерка – альтернативный вариант прикроватной тумбочки. Она не занимает много места, а правильно подобранный дизайн и вовсе сыграет на руку, поскольку на полках или в нише можно разместить гораздо больше предметов. На верхней полке можно расставить всё то, что пригодится в первую очередь, на нижней – разместить то, что пригодится со временем или же какой-нибудь оригинальный элемент декора: неприхотливое растение в красивом вазоне, стеклянную вазу с наполнением и многое другое. Как правило, такие предметы мебели могут похвастаться своей оригинальностью и функциональностью, так что подберите тот вариант, который больше всего вписывается в общую картину и пользуйтесь с удовольствием.Не спешите избавляться от старого чемодана, он может пригодиться в качестве прикроватной тумбы.Завалялся в кладовке старый чемодан? Не спешите от него избавляться, поскольку он может пригодиться в качестве прикроватной тумбы. Как? Да очень просто. Для начала, приведите его в порядок, при необходимости подлатайте и украсьте по желанию подходящими элементами декора (можно использовать самоклеящуюся плёнку – это самый быстрый и простой способ обновить внешний вид и не прогадать с общей стилистикой помещения). Чемодан можно разместить как вертикально, так и горизонтально, поставить на «ребро» или же положить плашмя. Здесь уже важно учитывать его габариты и место, отведённое под импровизированную «прикроватную тумбочку».Идеальный вариант для владельцев домашних животных.А вот этот вариант прекрасно подойдёт для счастливых обладателей четвероногих друзей. Не знаете куда приткнуть домик для домашнего питомца? Что же, тогда разместите его возле кровати. Таким образом вы не только сэкономите место в квартире, а и весьма удачно обзаведётесь прикроватной тумбочкой, поскольку на верхней части домика можно хранить как мобильный телефон, так и другие необходимые вещи.Стремянку или приставную лестницу запросто можно использовать в качестве тумбочки.Стремянка или всё-таки приставная лестница? Здесь уже как душа пожелает. И тот и тот вариант отлично подойдёт в качестве прикроватной тумбочки. Главное – подобрать подходящий размер, дизайн и цвет, а также определиться с материалом (дерево, пластик, металл, камень, бамбук). Выбирайте тот, который максимально гармонично вписывается в интерьер по стилю и цвету, но при этом будет выступать в качестве акцентной детали. На такой тумбе можно разместить всё что угодно от мелочей в виде укрощений, косметики и декоративных безделушек до более существенных предметов и гаджетов. Ко всему прочему, на таких лестницах и стремянках отлично смотрятся комнатные растения, особенно экзотические и суккуленты, а также круглые аквариумы с декоративными рыбками или рептилиями.Из пней и деревянных срубов получаются оригинальные прикроватные тумбочки.Эко стиль в интерьере всё ещё пользуется огромной популярностью, да и вряд ли выйдет когда-нибудь из моды. Поэтому, если квадратные метры не позволяют разгуляться, а тумбочку всё-таки хочется – используйте пень или деревянный сруб. Вот только прежде, чем притащить его в дом и поставить у кровати, придётся потрудиться и привести его в порядок (зашкурить, просушить, обработать специальными средствами и вскрыть лаком). Впрочем, в некоторых мебельных магазинах и супермаркетах продаются готовые варианты, так что, если позволяют средства – можно купить уже готовую «корягу» и использовать по назначению.Даже коробкам можно найти оригинальное применение.Декоративная коробка из плотного из плотного картона или любого другого качественного современного материала – с лёгкостью заменит классическую прикроватную тумбочку. Благо, в магазинах есть огромное количество вариантов разных форм и цветов, так что выбрать подходящий экземпляр не составит труда. Это может быть круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, шестигранная, треугольная коробка, а может быть и вовсе несколько разных, ловко поставленных друг на друга. Не первый взгляд идея кажется абсурдной, но на деле – это отличный вариант хранения, поскольку в коробку можно сложить все те вещи, которыми не пользуешься на постоянной основе, а сверху оставить самые необходимые предметы.Не хотите тумбу? Тогда поставьте возле кровати цветок в горшке.Самый просто и оригинальный способ заменить прикроватную тумбочку – поставить вазон с растением. Такой вариант подойдёт для креативных и неординарных людей, ценящих минимализм, комфорт и уют. Разумеется, никакой цветок не заменит тумбочку, зато он принесёт в интерьер глоток свежего воздуха и оживит пространство, наполнив его гармонией и умиротворением. Лучше всего подойдёт небольшая пальца, фикус, монстера или любое другое экзотическое растение. Кстати, если вазон напоминает кадку или ящик, то на его достаточно широких бортиках запросто можно разместить небольшую плоскую дощечку, используя её в качестве подставки для прикроватных мелочей, мобильного телефона и зарядки.