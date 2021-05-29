8 секретов улучшения вкуса запеченных овощей

Запекание овощей — это универсальный метод приготовления, который можно использовать для любого из приемов пищи в день и практически любого блюда. На завтрак можно сделать запеченный картофель или овощи, в обед добавить теплые томаты и баклажаны в салат, а легкие цуккини и перец на ужин — отличная идея для минимального поглощения калорий. Казалось бы, что может быть проще, чем приготовление овощей в духовке?

Однако и в этом деле есть свои секреты и лайфхаки, которые позволяют повысить свое мастерство и добиться идеального вкуса. Редакция раскрывает советы лучших поваров, чтобы и дома можно было приготовить отличную закуску или основное блюдо.

1. Достаточное количество масла

Разным овощам требуется свое количество масла для приготовления.

Чтобы предотвратить пересыхание овощей и сохранить их идеальный вкус, важно использовать достаточное количество масла. Овощам, которые хорошо впитывают масло, например, баклажанам и грибам, понадобится немного больше жидкости, чем, скажем, тыкве или помидорам. Согласно совету одного из профессиональных кулинаров Элисон Роман, нужно использовать около двух столовых ложек масла на каждый слой. При этом предпочтение лучше отдавать оливковому маслу, поскольку оно более натуральное и легкое.

2. Предварительная подготовка

Предварительная подготовка посуды сокращает общее время готовки.

С любым выбором овощей, будь это спаржа, морковь или картофель, запекание в духовке обеспечивает им особый вкус и аромат, который нельзя сравнить ни с чем. Однако в летние месяцы, да и в сезон отопления, идея включить духовку надолго и таким образом прогреть всю кухню может показаться непривлекательной. Один из способов сократить время использования духовки для жарки овощей — поставить форму для запекания сразу в духовку, чтобы она предварительно прогрелась перед выкладыванием кусочков блюда. Такая заблаговременная подготовка посуды позволит быстрее приготовить овощи, ведь они сразу будут соприкасаться с горячим металлом противня. После переворачивания овощей на другую сторону, им потребуется меньше времени под нагревательными элементами духовки и почти наверняка это придется делать только один раз для равномерного приготовления.

3. Равномерное распределение тепла

Для правильного распределения температуры стоит попробовать один секрет.

Предварительный нагрев противня не только помогает сократить время готовки, но и обеспечивает другие преимущества. С таким подходом овощи будут готовиться более равномерно, чем если бы посуда была холодной, поскольку тепло из духовки и от поверхности сковороды будет поступать на продукты одновременно. Такой простой лайфхак помогает избежать полусырых или сгоревших кусочков овощей, оставляет их идеально сочными, а не сухими.

Полезная информация: Благодаря равномерному распределению тепла этот метод также поможет обеспечить правильное приготовление внутренней части овощей до того, как они переварятся снаружи.

4. Дополнительный рецепт готовки

Выглядит аппетитно и очень вкусно.

Запеканка из овощей под золотистой сырной корочкой или слоем сухарей — отличная возможность побаловать себя новым неповторимым вкусом. Такое блюдо получается достаточно сытным, поэтому может расцениваться как основное. Чтобы сделать его идеальным, для начала нужно смазать форму для запекания сливочным маслом, после чего выложить на нее порезанные кусочки овощей. Дополнительно можно использовать вино или сливки, чтобы сделать овощи более мягкими и однородными. А сверху насыпать обильный слой из сухарей или тертого сыра.

5. Правильный размер

Чтобы приготовить аппетитное блюдо, нужно учитывать все важные моменты, включая размер.

Подогретая форма для запекания помогает обеспечить более быстрое и равномерное обжаривание кабачков, картофеля, кабачков, брокколи или цветной капусты, однако если все овощи имеют разный размер, то фокус не сработает. За счет своих различных объемов они могут готовиться с различной скоростью, что сведет на нет все усилия по идеальной сбалансированности блюда. Чтобы избежать этой проблемы, нужно следить за размером овощей и некоторые из них можно даже готовить целиком. Тем более что без тщательной мелкой нарезки блюдо приготовится гораздо быстрее и проще.

6. Правильный выбор посуды

Дома должно быть несколько форм для запекания, чтобы получать разный эффект.

Лучше всего для запекания овощей использовать противень. Высокие стенки формы для готовки предотвращают испарение влаги из продуктов, а противень с низкими стенками — более подходящий вариант для приготовления хрустящего и карамелизированного лука, тыквы или любых овощей, которые хочется сделать с приятной корочкой. Поэтому от выбора подходящей посуды, которой должно быть как минимум два вида, многое зависит.

7. Больше свободного пространства

Не нужно экономить на свободном пространстве вокруг овощей.

Правильная обжарка овощей дает приятный эффект карамелизации, что придает им более сладкий и необычный вкус. Один из способов добиться этого эффекта — убедиться, что между каждым овощем или каждым кусочком на противне для выпечки достаточно свободного места. Наличие промежуточного пространства гарантирует, что все овощи станут хрустящими, сохранят красивую форму и цвет, а также приобретут приятный карамелизованный вкус, а не станут слишком мягкими и разваливающимися от одного прикосновения вилки.

8. Секрет мягкости и вкуса

Лучше не наготавливать много еды заранее.

Практически все профессиональные повара соглашаются, что запеченные овощи не стоит подвергать повторной термической обработке. От этого они могут потерять свой вкус и стать более жесткими. Если случилось так, что блюда было приготовлено больше, то его лучше есть холодным, прямо из холодильника, не подогревая.