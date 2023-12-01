Ретро фотографии Лас-Вегаса: Каким был «город грехов» в начале XX века

Лас-Вегас – это само воплощение тщеславия и гигантомании в чистом виде. В этом городе все «самое-самое»: самое большое, высокое, дорогое, глубокое. Именно здесь самая большая бутылка кока-колы, самый большой золотой слиток и самые большие поющие фонтаны. Это город, который пускает в глаза золотую пыль и этим бравирует. И так было всегда...
1. Свечение от ядерного взрыва
Работники казино наблюдают за испытанием ядерного оружия.
В 50-е годы одной из достопримечательностей Лас-Вегаса было возможность посмотреть «ядерные грибы», которые возникали от испытаний ядерного оружия военными на полигоне в 100 километрах от города. «Ядерные грибы» можно было наблюдать из окон отелей.
2. Пловцы у бассейна
Пловцы наблюдают за испытанием ядерного оружия в 120 километрах от отеля, 1953 год.
В номере гостиницы PalmsHardwoodSuite, можно поиграть в баскетбол, так как там есть самая настоящая баскетбольная площадка, раздевалка и табло для подсчета очков. В этой же гостинице есть и номера с полноразмерными дорожками для боулинга.
3. «Golden Nugget»
Курортный отель с казино в Лас-Вегасе.
В 1992 году в одно из игорных заведений Лас-Вегаса пришёл некто Арчи Карас. В кармане у него было 50 долларов, а его выигрыш составил 40 000 000 долларов. Но он оказался таким азартным человеком, что не смог остановится, и спустил до утра абсолютно всё.
4. «Frontier Club»
США, Лас-Вегас, 1934 год.
В 1919 по 1931 год любые азартные игры в Лас-Вегасе были под запретом. Но в середине XX века Лас-Легасе начали активно строиться казино. Причём, как правило, строили их на деньги мафии.
5. Центр города
Клубы, рестораны и магазины в центре Лас-Вегаса в 1942 году.
Ежегодно в Лас-Вегас переезжает около 60 тысяч человек. И это лишь официальные цифры. Нелегалов, которые стремятся в этот блестящий оазис в пустыне просто несметное количество.
6. Фримонт-стрит
Одна из наиболее известных улиц Лас-Вегаса.
Квартиру в Лас-Вегасе можно снять за 650 долларов в месяц, а один акр земли в «городе грехов» стоит 30 миллионов долларов. Зато заключить брак в этом городе можно круглосуточно всего за пару часов и за 60 долларов. Развестись можно тоже в любое время за 450 долларов.
7. Бензоколонка на территории отеля «Last Frontier»
Улица, которая почти столетие была сердцем Лас-Вегаса.
Интересен тот факт, что первоначально Лас-Вегас был признан мормонской территорией. В городе было запрещен алкоголь и тем более азартные игры.
8. Город грехов
Мировая столица развлечений и азарта в 1959 году.
9. Лас-Вегас-Стрип
Сердце города и центральная улица, на которой расположены все самые роскошные отели и знаменитые казино.
10. Лас-Вегас в 1962 году
Фримонт-стрит - одна из самых старых улиц города, которая находится в его историческом центре.
11. Плакат авиакомпании TWA
Плакат авиакомпании Trans World Airlines.
12. В казино «Sands»
Фрэнк Синатра, играет в одну из самых старых карточных игр.
13. Хантер Томпсон
Американский писатель и основатель гонзо-журналистики в Лас-Вегасе.
14. Панорама города
Лас-Вегас-Стрип с высоты птичьего полёта в 1968 году.
Из двух десятков крупнейших отелей мира в Лас-Вегасе находится более половины. А из двух десятков крупнейших американских отелей в «городе грехов» - 17. Всего в этом городе 150 000 великолепных гостиничных номеров. И если бы кто-то решил провести одну ночь в каждом номере, то потребовалось бы более 400 лет.
15. Первые поселения
Лас-Вегас в далёком 1906 году.
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