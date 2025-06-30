Головокружительный шопинг: с какой целью открывают магазины на отвесных скалах

В числе повседневных дел большинства людей на планете обязательно окажется посещение магазина. И кажется, что столь обыденный процесс как поход за покупками не может быть чем-то экстраординарным. Но и из этой тенденции нашлось исключение, когда шоппинг сделали с явными элементами экстрима. А всё потому, что некоторые магазины умудрились открыть просто на отвесных скалах.
Магазин, до которого придётся лезть по скале. /Фото: travelask.ru
Столь поразительный по процессу и ощущениям поход в магазин можно отыскать в Китае, на территории Национального геологического парка Синьючжай. Эта необычная торговая точка была открыта в 2018 году, и быстро завоевала популярность среди пользователей Всемирной паутины как самый неудобный на планете магазин.
Магазин, куда смогут добраться только альпинисты и скалолазы. /Фото: pikabu.ru
Любят его и клиенты, вот только их намного меньше, чем зрителей в сети, ведь предназначен он далеко не для всех. Оказывается, его расположили на отвесной скале на высоте 120 метров специально для альпинистов и скалолазов, которые частенько приезжают ради экстрима и активного отдыха в те места. Такая клиентская ориентация и понятна, ведь без специального снаряжения и навыков туда попросту не попасть.
Покупка воды в магазине для скалолазов. /Фото: money.onliner.by
К слову, продавец самого неудобного магазина также ежедневно вынужден преодолевать тот же путь, что и туристы, лишь бы добраться до места работы. Условия там не самые лучшие - помещение маленькое, санузла нет, а посетителей можно снабдить разве что водой и несколькими видами снеков, что не даёт сделать большую выручку. Но создатели магазинчика трудятся больше на энтузиазме: по их словам, благодарность от клиентов такая, что они готовы и дальше лезть на скалы, лишь бы людям нравилось.
Американский вариант магазина на скале. /Фото: fishki.net
Стоит отметить, что концепт этот в некотором смысле получил продолжение на другом конце планеты. Так, подобную торговую точку открыли на одной отвесной скале в США. Правда, есть несколько отличий: во-первых, там продают не еду и воду, а нужные для альпинистов вещи, такие как носки или непромокаемые плащи. А во-вторых, из-за сложных погодных условий в той местности эта торговая точка может работать только сезонно. Впрочем, те немногие скалолазы, которые его посетили, были очень довольны таким сервисом.
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