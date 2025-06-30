Головокружительный шопинг: с какой целью открывают магазины на отвесных скалах

Магазин, до которого придётся лезть по скале. /Фото: travelask.ru

Магазин, куда смогут добраться только альпинисты и скалолазы. /Фото: pikabu.ru

Покупка воды в магазине для скалолазов. /Фото: money.onliner.by

Американский вариант магазина на скале. /Фото: fishki.net