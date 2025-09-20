Как правильно заварить шиповник, чтобы сохранить в напитке витамин С

В основном, как только у человека появляются первые симптомы простуды, ему рекомендуют как можно больше употреблять витамина С. Больше всего его содержится в облепихе, смородине и шиповнике. В двух первых случаях все просто. Ягоды перетираются с сахаром и становятся отличной добавкой к напитку. А вот шиповник приходится заваривать, так как в продаже он встречается в высушенном виде.
1. Что выбрать: заваривание в термосе или приготовление отвара
Конечно, проще всего приготовить настой шиповника в термосе / Фото: about-tea.ru
Конечно, проще всего приготовить настой шиповника в термосе. Достаточно вечером залить плоды кипятком, можно добавить мед или сахар и оставить до утра, чтобы настоялся. Напиток в итоге получается темно-красным, насыщенным и даже вкусным, вот только польза от него не очень большая.
Проблема заключается в том, что при воздействии в течение десяти-двенадцати часов высокой температуры витамин С окисляется / Фото: about-tea.ru
Проблема заключается в том, что при воздействии в течение десяти-двенадцати часов высокой температуры витамин С окисляется. За это время его содержание в напитке будет не более пятнадцати-двадцати процентов. Соответственно, приятный на вкус напиток особо полезным не будет.
Чтобы содержание витамина было максимальным, лучше сделать отвар из шиповника / Фото: sadikufa.ru
Чтобы содержание витамина было максимальным, лучше сделать отвар из шиповника. Для этого высушенные плоды в течение 15-20 минут кипятят или же настаивают, используя для этого водяную баню.
2. Как выбирать шиповник
Темные плоды, обычно пересушенные и бесполезные, подойдут ярко-красные плоды, немного сморщенные / Фото: 56553343811727.мои-6-соток.рф
В первую очередь важно посмотреть на цвет продукта. Темные плоды, обычно пересушенные и бесполезные. Подойдут ярко-красные плоды, немного сморщенные.
