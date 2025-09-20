С нами не соску...
Как правильно заварить шиповник, чтобы сохранить в напитке витамин С




В основном, как только у человека появляются первые симптомы простуды, ему рекомендуют как можно больше употреблять витамина С. Больше всего его содержится в облепихе, смородине и шиповнике. В двух первых случаях все просто. Ягоды перетираются с сахаром и становятся отличной добавкой к напитку. А вот шиповник приходится заваривать, так как в продаже он встречается в высушенном виде.
И тут важно его правильно заварить, чтобы витамин С в процессе не был утрачен.

1. Что выбрать: заваривание в термосе или приготовление отвара


Конечно, проще всего приготовить настой шиповника в термосе / Фото: about-tea.ru

Конечно, проще всего приготовить настой шиповника в термосе / Фото: about-tea.ru

 

Конечно, проще всего приготовить настой шиповника в термосе. Достаточно вечером залить плоды кипятком, можно добавить мед или сахар и оставить до утра, чтобы настоялся. Напиток в итоге получается темно-красным, насыщенным и даже вкусным, вот только польза от него не очень большая.
Проблема заключается в том, что при воздействии в течение десяти-двенадцати часов высокой температуры витамин С окисляется / Фото: about-tea.ru

Проблема заключается в том, что при воздействии в течение десяти-двенадцати часов высокой температуры витамин С окисляется / Фото: about-tea.ru


 

Проблема заключается в том, что при воздействии в течение десяти-двенадцати часов высокой температуры витамин С окисляется. За это время его содержание в напитке будет не более пятнадцати-двадцати процентов. Соответственно, приятный на вкус напиток особо полезным не будет.
Чтобы содержание витамина было максимальным, лучше сделать отвар из шиповника / Фото: sadikufa.ru

Чтобы содержание витамина было максимальным, лучше сделать отвар из шиповника / Фото: sadikufa.ru

 

Чтобы содержание витамина было максимальным, лучше сделать отвар из шиповника. Для этого высушенные плоды в течение 15-20 минут кипятят или же настаивают, используя для этого водяную баню.
Дальше отвар процеживается и можно его употреблять ближайшие 3-4 часа. В этом случае концентрация витамина С составит 80%. Перед тем, как готовить отвар, плоды можно измельчить, используя кофемолку, скалку, бутылку. Только шиповник должен быть полностью сухим. Недосушенный для дробления не подходит.

2. Как выбирать шиповник


Темные плоды, обычно пересушенные и бесполезные, подойдут ярко-красные плоды, немного сморщенные / Фото: 56553343811727.мои-6-соток.рф

Темные плоды, обычно пересушенные и бесполезные, подойдут ярко-красные плоды, немного сморщенные / Фото: 56553343811727.мои-6-соток.рф


 

В первую очередь важно посмотреть на цвет продукта. Темные плоды, обычно пересушенные и бесполезные. Подойдут ярко-красные плоды, немного сморщенные.

