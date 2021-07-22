Время не властно: 16 наистарейших компаний, которые существуют до сих пор

Каждый владелец собственного дела мечтает, чтобы оно жило и процветало как можно дольше. В реальности же судьба сотен тысяч компаний по всему миру разная: для многих просуществовать больше десяти лет – победа. Однако существуют бренды, чья жизнь исчисляется парой столетий, а иногда – даже тысячей лет.
1. Sotheby’s
Аукционный дом. /Фото: vilingstore.net
Пожалуй, первая ассоциация, которая возникает при упоминании аукциона международного масштаба, будет связана именно с этой компанией. А ее история – типичный путь с низов до вершин признания. Ведь это сегодня Sotheby’s является одним из самых крупных аукционных домов на планете, но так было не всегда.
Свою жизнь компания начала в уже далеком 1744 году как небольшой аукцион по продаже книг, открытый англичанином Семюелем Бейкером. Предприятие оказалось весьма успешным: по данным Novate.ru, в первый же год своего существования были распроданы все издания, содержащиеся в библиотеке Стенли. С тех самых пор Sotheby’s и действует как аукционный дом, специализируясь на произведениях искусства, предметах роскоши и антиквариате.
2. Адмиралтейские верфи
Адмиралтейские верфи. /Фото: rddfm.ru
Сегодня сложно представить Военно-морской флот России без плодов труда завода «Адмиралтейские верфи». Но на самом деле, эту высокую планку петербургская компания держит более трехсот лет.
Создано старейшее судостроительное предприятие в стране еще в 1704 году с инициативы лично императора Петра Первого. Оно же стало первым промышленным гигантом Санкт-Петербурга. Адмиралтейские верфи и сегодня является крупным поставщиком военных судов для ВМФ РФ. А недавно предприятие анонсировало ориентацию также на производство гражданских судов.
3. Twinings
Английский чай с 300-летней историей. /Фото: vilingstore. net
Традиционный английский чай давно стал не только обязательной частью повседневного быта каждого британца, но и своеобразной визитной карточкой Соединенного Королевства. Если же вы хотите попробовать напиток, которым угощаются жители Туманного Альбиона уже больше трехсот лет, следует обратить внимание на компанию Twinings.
Основанная в 1706 году, Twinings является к тому же одной из старейших компаний в Великобритании, которая до сих пор функционирует. Более того, фирма является ярким примером уважения англичан к традициям: все время существования компания продолжает сохранять своё первоначальное месторасположение и логотип.
4. Royal Delft
Потрясающий фарфор ручной работы. /Фото: public-transport-holland.com
Керамические изделия знакомы человечеству очень давно, но вот если большинство из техник утеряны и является предметом внимания разве что археологов, то возможность наглядно увидеть, как выглядела, к примеру, ваза три с половиной столетия назад у нас есть. Достаточно только посмотреть на продукцию компании Royal Delft.
Свою историю производитель высококачественных керамических изделий ручной работы начал более 350 лет назад - в 1653 году. В этом руководство компании видит причину своего «долгожительства», ведь ими отвергается всякая ориентация на массовое производство.
Интересный факт: именно Royal Delft ввела моду на керамические изделия в сине-белой палитре, которая до сих пор остается очень популярной.
5. Grolsch
Премиум-пиво, которое производят четыре столетия /Фото: wikipedia. org
Пожалуй, каждый настоящий ценитель высококачественного пива премиум сегмента знает этот бренд. Но вот о том, что столь высокую планку Grolsch успешно удерживает вот уже более четырехсот лет, известно не всем.
Началом производства пива под этим брендом приходится на 1615 год. Уже тогда компания выгодно отличалась от других - Grolsch продавали свою продукцию в крышках, которые можно повторно закупорить, чтобы сохранить свежесть. И хотя достаточно давно компания является дочерним предприятием другого известного бренда, имя Grolsch не теряет своей популярности.
6. Zildjian
Легендарные тарелки для легендарных музыкантов. /Фото: vilingstore.net
Музыканты-профессионалы, любители и просто меломаны обязательно узнают это название, ведь на ударных тарелках от компании Zildjian играли легендарные Биттлз и Роллинг Стоунз. Фирма и сегодня остается одним из самых известных производителей своего сегмента в мире.
И, как показывает практика, многовековая история нисколько не мешает компании активно развиваться, а качеству их ударных тарелок – не снижаться. Далеко не все знают, что родиной Zildjian является Турция: именно в Стамбуле в 1623 году была создана компания. Но лишь по переезду в Соединенные Штаты она обрела мировую популярность и признание легенд музыкальной индустрии.
7. Bushmills
Старейшее ликеро-водочное производство в мире. /Фото: vilingstore.net
О том, как правильно пить виски существует целое учение. И всякий, кто пытался постичь эту науку, наверняка слышал о компании Bushmills. Удивительно, но кроме высокого качества предприятие успешно продолжает удерживать еще одну планку - оставаться старейшим ликеро-водочным заводом в мире.
Bushmills начал производство виски с далекого 1608 года, причем при поддержке монарха - именно король Джеймс I разрешил Томасу Филиппу произвести алкогольные в графстве Антрим, что в Северной Ирландии. С тех пор компания создала целую линейку видов виски, а также известную на весь мир подпись «Irish Honey flavor».
8. Cambridge University Press
Самое известное научное издательство в мире. /Фото: muxuestudio.com
Кембриджский университет – мечта половины абитуриентов на планете. А вот ее издательство является предметом грез многих ученых по всему миру. Поразительно, но эту планку оно удерживает практически полтысячи лет.
Cambridge University Press является самым старейшим в мире издательством, а также, вторым по размерам после Oxford University Press. История создания этого удивительного места начинается в 1534 году и снова с подачи короля. Именно тогда от Генриха VIII Кембриджский университет получил патент на издание печатных материалов.
9. Издательство МГУ
Старейшее российское издательство. /Фото: hoteltourist.com
Если взять любое научное академическое издание России, то с большой долей вероятности на нем можно обнаружить марку «Издательство МГУ». И не удивительно, ведь оно является старейшим и крупнейшим учебно-научным издательством в стране.
Свою историю Издательство Московского государственного университета берет еще в 1756 году, от Типографии одноименного учебного заведения, которое было предшественником известного на весь мир МГУ им. М.В.Ломоносова. Сегодня издательство, как и двести пятьдесят лет назад, занимается выпуском академической литературы по всем научным направлениям.
10. Beretta
Один из самых популярных оружейных брендов. /Фото: stvol.ua
Марки оружия также бывают легендарными. И если спросить у любителя холодных и огнестрельных орудий уничтожения, какие производители ему известны, то в первом десятке названным им брендов вы обязательно услышите эту компанию.
Beretta была основана как семейное предприятие в 1526 году и быстро развивалась благодаря выгодному расположению – производство находилось около обогащённых железом гор, обеспечивающих его необходимым сырьем. Несмотря на долгую историю. Компания остается одним из крупнейших поставщиков оружия в мире.
11. Порт «Калининград»
Российский порт, которому почти 700 лет. /Фото: rutraveller.ru
Судостроительство и судоходство на территории современной России имеет многовековую историю. И поэтому совершенно неудивительно, что и сегодня здесь функционируют порты, которым уже не одно столетие.
Именно таким и является порт Калининград, который был заложен еще в далеком 1339 году. Кроме того, что он функционирует по сей день, он также остается единственным незамерзающим российским портом на территории Балтийского моря.
12. Affligem Abbey Brewery
Бельгийское пиво с практически тысячелетней историей. /Фото: theheinekencompany.com
Бельгийское пиво известно и популярно по всему миру своим качеством. И не удивительно – ведь в производстве этого продукта там непрерывно практикуются больше девятисот лет.
Affligem Abbey Brewery является создателем особого сорта пива, история которого начинается еще в 1074 году. Авторами его рецепта были монахи, которые работали в аббатстве. Бельгийский пивоваренный завод успешно варил пиво по древней рецептуре и даже покупка его в 2006 году компанией Heineken не помешала продолжению традиций - Affligem Abbey Brewery по-прежнему осуществляет производство в первоначальном месте, а его продукция уходит во все уголки мира.
13. Sean’s Bar
Один из старейших пабов планеты. /Фото: vilingstore.net
Поразительно, но не только крупные производства способны оставаться на плаву столетиями. В Ирландии есть бар, которому уже более одиннадцать веков. Речь идет о заведении Sean’s Bar, расположенном в городе Атлон.
Этот бар является одним из старейших пабов в мире, ведь был создан еще в 900 году. Одной из причин его удивительного долгожительства является выгодное расположение -
он находится на важном транзитном пути в Ирландии, которое ведет в обход непроходимых болот.
14. Ресторан «Палкинъ»
Едва ли не единственный ресторан, переживший Революцию. /Фото: fiesta.city
В России также есть свое заведение ресторанного бизнеса, история которого исчисляется столетиями. И, конечно, совсем неудивительно его расположение в Северной столице. «Палкинъ» можно по праву считать гастрономическим украшением Санкт-Петербурга.
Ресторан был открыт в конце 18 века на углу Невского и Литейного купцом Анисимом Палкиным. Всероссийскую известность бренд получил уже будучи сетью заведений. А наибольшую популярность получил ресторан, открытый в 1874 году на углу Невского и Владимирского проспектов, в сорок седьмом доме. По этому же адресу заведение можно найти и сегодня.
Интересный факт: многие посетители приходили в «Палкинъ» не столько чтобы насладиться изысканной кухней, сколько чтобы вживую увидеть знаменитостей – в разное время постоянными клиентами ресторана были Н.В.Гоголь, Римский-Корсаков, А.П.Чехов, П.И.,Чайковский, А.А.Блок.
15. Nisiyama Onsen Keiunkan
Отель, которому тысяча двести лет. /Фото: vilingstore.net
Пожалуй, сложно найти больших ценителей своих древних традиций, чем японцы. Они смогли пронести отдельные церемонии и особенности менталитета сквозь тысячелетия. Как оказалось, умение сохранять помогло прожить тысячу триста лет …отельному бизнесу.
Все это об отеле Nisiyama Onsen Keiunkan, расположенном в Яманаши. Открыт он был аж в 705 году и продолжает функционировать по сей день. Отель-долгожитель был отмечен Книгой рекордов Гиннеса как старейшим заведением своего типа в мире. Поразительно, но и владельцы у него не изменились, бизнес оставался в одной семье, которая управляет им уже 52 поколения подряд.
16. Тульский оружейный завод
Одна из визитных карточек Тулы. /Фото: visittula.com
Когда речь заходит о российском городе Тула, у обывателя зачастую возникает две ассоциации – пряники и оружие. Однако далеко не всем известно, что Тульский оружейный завод является старейшим предприятием оборонной промышленности своего сегмента в России.
Справедливости ради, следует уточнить, что оружейным краем Тула стала еще в конце 16 века, когда по приказу царя Федора Иоанновича в город было свезено тридцать семей самопальщиков, которые делали огнестрельное оружие. А вот собственно завод появился благодаря Петру Первому – именно он в 1712 году издал именной указ о создании в Туле казенной оружейной фабрики. Сегодня продукция Тульского завода известна далеко за пределами России.
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