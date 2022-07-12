10 малоизвестных фактов о культе вуду, который считается одним из самых зловещих в мире





Вуду - один из самых зловещих в мире культов.



Благодаря голливудским штампам, вуду является одной из самых недооцененных в мире религий. Большинство описаний изображают вуду как темную таинственную религию, которая вращается вокруг жертвоприношения животных, наложения проклятий и причинения вреда другим людям при помощи кукол. На самом деле это далеко от истины.