«Посол французской песни»: что пришлось принести в жертву профессии Мирей Матье

Известная французская певица Мирей Матье | Фото: liveinternet.ru
22 июля знаменитой французской певице Мирей Матье исполняется 71 год. Ее путь к мировой славе называют историей французской Золушки: родившись в бедной многодетной семье, она сумела своими силами проложить дорогу на музыкальный Олимп. Однако за свой профессиональный успех ей пришлось заплатить дорогую цену.
Мирей Матье в молодости | Фото: book-face.ru
Мирей Матье родилась в 1946 г. в Авиньоне. Она была старшей дочерью в семье, где было 14 детей! Отец работал каменщиком, семья жила бедно, и с самого детства ей пришлось всего добиваться своим трудом и упорством. «Мне страшно повезло – я родилась настолько пронзительно бедной, что мне не оставалось в жизни ничего иного, как научиться много и хорошо работать», – говорила она. Мирей увлекалась музыкой и пением с самого детства, ее первое публичное выступление состоялось в 4 года, когда она приняла участие в рождественском песнопении. В 14 девочка бросила школу и начала работать на фабрике, чтобы оплатить свои уроки пения, а в 15 выступила на вокальном конкурсе. Ей достался приз – поездка в Париж на телешоу талантов «Игра фортуны».
Мирей Матье в молодости | Фото: abrgen.ru
*Посол французской песни* | Фото: liveinternet.ru
Известная французская певица Мирей Матье | Фото: liveinternet.ru
В 1965 г. известный продюсер Джонни Старк заключил с ней контракт, и уже через год юная певица выступала на сцене самого престижного парижского концертного зала «Олимпия». Поначалу Мирей Матье исполняла песни в стиле Эдит Пиаф, а после начала поиски собственной манеры исполнения. В 1966 г. у нее вышел первый альбом, который принес ей известность и во Франции, и за ее пределами. Правда, парижская публика покорилась ей не сразу – певицу упрекали в провинциальности и необразованности.
Одна из самых популярных в России французских певиц | Фото: liveinternet.ru
Известная французская певица Мирей Матье | Фото: book-face.ru
Благодаря своей удивительной работоспособности Мирей вскоре стала самой популярной певицей во Франции. Она много гастролировала, и на первые же гонорары исполнила давнюю мечту – купила родителям большой дом. Певица выступала на одной сцене с самыми популярными исполнителями того времени – Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Дином Мартином, Томом Джонсом.
*Посол французской песни* | Фото: liveinternet.ru и rian.com.ua
Певица, которая ради своей профессии пожертвовала личным счастьем | Фото: liveinternet.ru
Мирей Матье стала одной из немногих зарубежных звезд, которые пользовались невероятной популярностью в СССР. Впервые она приехала сюда в 1967 г., и с тех пор становилась частой гостьей на всевозможных фестивалях и конкурсах. Она неоднократно признавалась в любви русской публике и удивлялась тому ажиотажу, который сопровождал каждое ее появление на сцене.
Одна из самых популярных в России французских певиц | Фото: liveinternet.ru
Шарль Азнавур и Мирей Матье | Фото: book-face.ru
Одна из самых популярных в России французских певиц | Фото: liveinternet.ru
Певица всегда охотно говорила с журналистами о своем творчестве, а вот тема личной жизни была для нее табу. Известно только то, что Мирей Матье никогда не была замужем, хотя в прессе периодически появлялись слухи о ее романах и помолвках. Говорят, в 1983 г. певица получила предложение от богатого французского промышленника и ответила ему согласием. Но за месяц до свадьбы он потребовал, чтобы после замужества и рождения ребенка она оставила сцену. Свадьба не состоялась – Мирей ушла в канун бракосочетания. Новую пищу для пересудов дали ее появления на публике в сопровождении знаменитого визажиста Оливье Эшодмезона, но ему тоже не удалось повести ее под венец. Эти слухи Мирей не комментирует. «Личная жизнь – это мой запретный сад», – говорит она.
Известная французская певица Мирей Матье | Фото: liveinternet.ru
Певица, которая ради своей профессии пожертвовала личным счастьем | Фото: tvc.ru
Еще в самом начале творческой деятельности она получила от своего продюсера Джонни Старка совет, которому следовала всю жизнь: «Когда человек влюблен, он не спит, не ест и не работает. Если ты хочешь стать победительницей, надо спать, есть и работать. Вот три гарантии твоего прекрасного голоса. Чудес на свете не бывает».
Мирей Матье с семьей | Фото: book-face.ru
Одна из самых популярных в России французских певиц | Фото: book-face.ru
Мирей Матье называют «послом французской песни». Ее пластинки разошлись тиражом более 100 млн экземпляров, в ее репертуаре более 1000 песен на разных языках мира. Певица стала таким же символом Франции, как Эйфелева башня и Нотр-Дам. Она гастролировала по всему миру, и всюду ее сопровождала ее мать, ведь семья так и осталась для нее самым главной жизненной ценностью. «Я никогда ничем не жертвовала – в моей жизни есть только два приоритета, это пение и моя семья – мама, братья и сестры», – признается она в интервью.
Мирей Матье с матерью | Фото: book-face.ru
Она чувствует себя абсолютно счастливым человеком и нисколько не жалеет о своем добровольном одиночестве. По крайней мере, так она заявляет в своих интервью: «Моя профессия диктует такой жесткий и напряженный ритм жизни, что я не могу и не смогу уделять необходимого внимания мужу и детям. Это правда, и от нее никуда не уйти. Я люблю детей, люблю нянчиться, играть с ними. Не забывайте, что в нашей семье я была старшей из четырнадцати детей, у меня, образно говоря, большой педагогический опыт... Работа, однако, прежде всего! Пение – это постоянный, каждодневный тренинг, вокализы, репетиции, выступления. Другой судьбы себе не представляю. Каждый человек не похож на другого, зачем же превращаться во что бы то ни было, не значит ли это – отказаться от себя?».
Одна из самых популярных в России французских певиц | Фото: rian.com.ua
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