Необычные способы применения пены для бритья, о которых мало кто знает

Даже если вы не используете пену для бритья по прямому назначению, эти полезные советы дадут массу веских причин держать ее у себя в доме.







Существует множество других способов применения пены для бритья, помимо очевидного — делимся им с вами.



Чистка нержавеющей стали

Мытье ванны

Удаление пятна

Очищение духовки

Чистка ювелирных изделий

Заглушка скрипа дверных петель

Смягчение солнечных ожогов

Предотвращение запотевания очков и зеркал

Очищение приборов и смесителей из нержавеющей стали реализуется нанесением на них тонкого слоя пены для бритья. После этого следует протереть поверхность чистой тканью из микрофибры, пока сталь не станет чистой и блестящей, как новая.Нанесение пены для бритья на щетку может показаться странным делом, но это отличный способ почистить ванну или душевую кабину. Достаточно выдавить большое количество пены на щетку и заняться обычным мытьем, как если бы в руках была губка с привычным средством для чистки сантехники. Стенки ванны и душа отмываются таким способом всего за минуту.Для опробования этого метода необходимо выдавить пену на участок с ковром, где находится пятно, и немного распределить средство влажной губкой. Затем нужно дать пене высохнуть, а уже утром — пропылесосить сухой ковер, на котором после таких манипуляций не останется ни следа от пятна.Требуется убрать небольшое количество брызгов или жидкости внутри духовки? Для этого надо взять неиспользованную губку для мытья посуды, пену для бритья и нанести на нее достаточное количество средства. После чистки духовки с помощью пены лучше убрать остатки бумажными полотенцами: ими можно просто обмакнуть духовой шкаф, собирая лишнюю влагу.Пена для бритья — универсальное уходовое средство не только для кожи, но и для ювелирных украшений. Дело в том, что сочетание мыла, увлажняющих компонентов в составе и других защитных ингредиентов делает пену для бритья удивительно подходящим средством для чистки ювелирных изделий. Втирать пену лучше в украшение пальцами, не используя щетку во избежание появления царапин, а затем протереть изделие мягкой тканью.Еще одно весьма странное, но рабочее применение пены для бритья. Необходимо нанести совсем немного пены на петлю, из-за которой скрипит дверь, потом — несколько раз открыть и закрыть дверцу. И только после этого убрать излишки средства.Как бы сомнительно ни звучало, пена для бритья идеально подойдет в этом деле, поскольку содержит в составе успокаивающие кожу ингредиенты, которые могут облегчить боль и снять отек.Количество конденсата, которое скапливается на линзах очков и зеркалах, можно уменьшить, всего лишь воспользовавшись пеной для бритья. Для очков понадобится мягкий платочек, чтобы не поцарапать гладкую поверхность, а для зеркала — любая чистая тряпочка. Немного выдавленной на ладонь пены следует нанести круговыми движениями на очки или зеркало, а после — насухо протереть. В дальнейшем перепады температуры гарантированно не вызовут такую неприятную проблему, как запотевание стекол.