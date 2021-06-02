7 знаменитостей, которые решили отказаться от гражданства весьма процветающих стран

В начале ноября 2019 года Анджелина Джоли объявила о своём намерении сменить гражданство, как только все её дети достигнут совершеннолетия. Она ещё не определилась со страной дальнейшего проживания, хотя известно, что актриса питает слабость к Африке. Это далеко не первая знаменитость, задумавшаяся о смене гражданства. В обзоре мы попытаемся ответить на вопрос, почему вполне успешные люди решают отказаться от гражданства процветающих стран.
Жерар Депардье
Жерар Депардье. / Фото: www.twimg.com
Известный французский актёр отказался от гражданства своей страны, послав письмо со своим паспортом лично премьер-министру Жану-Марку Эро, обвинившего Депардье, поселившегося в бельгийском Нешене в декабре 2012 года, в «жалкой попытке» уйти от налога на роскошь.
Жерар Депардье. / Фото: www.asfera.info
5 января 2013 года он воспользовался предложением Владимира Путина и получил паспорт гражданина России, отметив при этом, что жить он собирается всё же в Бельгии. Позже появились сведения о том, что Жерар Депардье намерен получить гражданство ещё в 7 странах. Тем не менее, на сегодняшний день он всё ещё владеет российским паспортом, отказываться от которого не собирается, а вот в качестве постоянного места жительства рассматривает Алжир.
Стивен Сигал
Стивен Сигал. / Фото: www.kulturarb.ru
Американский актёр имеет тройное гражданство: США, Сербии и России. С Россией актёра связывают его предки, рождённые, по словам Сигала, на юге Бурятии. С 2007 года Стивен Сигал неоднократно бывал в России, посещал Калмыкию, Саратов, Беслан, Ижевск, Ковров Владимирской области и Владивосток. Он принимал участие в различных мероприятиях и присутствовал в качестве зрителя на Парадах Победы на Красной площади в Москве.
Стивен Сигал. / Фото: www.krot.info
В ноябре 2016 года Стивен Сигал стал обладателем российского паспорта, а спустя два года стал официальным представителем МИД по гуманитарным связям России и США. Актёр неоднократно признавался в любви к России и, став гражданином этой страны, видит свою миссию в том, чтобы популяризировать наследие Русской Америки.
Том Олтер
Том Олтер. / Фото: www.hindustantimes.com
Этот актёр родился и вырос в Индии, но его родителями были американские миссионеры, и сам Том был гражданином США. В Штатах он прожил всего один год во время работы в Йельском университете. Том Альтер планировал получить учёную степень, но после отказался от своих планов, как впоследствии и от гражданства США, и вернулся в Индию.
Том Олтер. / Фото: www.news18.com
Он мечтал о карьере в Болливуде, поэтому натурализовался в качестве гражданина Индии, считая себя патриотом своей страны. Популярность Тома Олтера после этого многократно возросла.
Юл Бриннер
Юл Бриннер. / Фото: www.pinimg.com
Юлий Борисович Бриннер, американский актёр театра и кино, родился и вырос во Владивостоке в 1920 году. После того, как отец ушёл из семьи, мать увезла Юлия и его старшую сестру Веру в Китай, а в 1932 году – во Францию. В 1940 году семья эмигрировала в США. Юл Бриннер прославился, сыграв роль короля Монгкута Сиама в мюзикле Роджерса и Хаммерштейна «Король и я», за которую получил две премии Тони, а после экранизации мюзикла и кинопремию «Оскар». Визитной карточкой актёра стала его бритая голова, которую он считал своим товарным знаком.
Юл Бриннер. / Фото: www.pinimg.com
Изначально актёр имел швейцарское гражданство, а в 1943 году стал гражданином США. Однако в 1965 году он отказался от американского гражданства по налоговым соображениям.
Мария Каллас
Мария Каллас. / Фото: www.amazonaws.com
Одна из величайших оперных исполнительниц ХХ века родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов. За время своей творческой деятельности она успела сделать блестящую карьеру, а ещё прославиться на весь мир не только своими вокальными данными, но ещё весьма темпераментным характером и романом с судовым магнатом Аристотелем Онассисом. Мария Каллас отказалась от американского гражданства в 1966 году в посольстве США в Париже для того, чтобы восстановить свое родовое греческое гражданство.
Джейси Чан
Джейси Чан. / Фото: www.nastroy.net
Сын известного актёра Джеки Чана появился на свет в Лос-Анджелесе, соответственно, имел американское гражданство. В 2003 году Джейси переехал в Гонконг, надеясь сделать там приличную карьеру. Он писал музыку, снимался в кино, а в 2009 году отказался от гражданства США, выступая против того, чтобы китайские актёры имели гражданство других стран. К сожалению, карьеру Джейси Чана никак нельзя назвать удачной. Он снялся в нескольких фильмах, сам снимал кино, но его картины неизменно проваливались. После задержания и отбывания тюремного срока, полученного за «пособничество наркоманам», Джейси Чан, по его собственным словам, отдыхает от шоу-бизнеса и предпочитает проводить большую часть времени со своей матерью.
Тина Тёрнер
Тина Тёрнер. / Фото: www.dizi.to
Американская певица и актриса, обладательница 12 наград Грэмми, включающих 8 конкурсных премий, три награды Зала славы Грэмми и премию за пожизненные достижения Грэмми, родилась и выросла в США, в Натбуш, штат Теннесси. У Тернер есть свои звезды на Голливудской Аллее Славы и на Аллее Славы в Сент-Луисе. Она была введена в Зал славы рок-н-ролла с Айком Тернером в 1991 году, а ещё является лауреатом премии Кеннеди-центра 2005 года. В США она сделала блестящую карьеру и состоялась как певица, актриса и автор песен.
Тина Тёрнер и Эрвин Бах. / Фото: www.tengrinews.kz
В 1985 году Тина Тёрнер познакомилась и начала встречаться с Эрвином Бахом, немецким музыкальным продюсером, и уже в 1994 году вместе с ним переехала в Цюрих. В апреле 2013 года заявление Тины Тёрнер на получение швейцарского гражданство было одобрено, а в октябре того же года она официально отказалась от американского паспорта в посольстве США в Бёрне.
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