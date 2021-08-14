6 любимых русских блюд, которые вовсе и не русские

Современную русскую кухню невозможно представить без пельменей, винегрета и котлеты по-киевски. Наверняка, чуть ли не в каждом доме периодически на столе появляются эти блюда. Однако многое из того, что принято считать своим, на самом деле позаимствовано из кулинарных предпочтений других народов. В этом обзоре представлено 6 блюд и продуктов, у которых совсем нерусские корни.









Пельмени

Котлета по-киевски

Вологодское масло

Винегрет

Водка

Горчица