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Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса


Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса

Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса

Джордж Аллен Ааронс – американский фотограф, который родился в 1916 году на Манхэттене. Он прославился своими фотографиями знаменитостей. Но к этому он пришёл не сразу. В 18 лет Ааронс пошёл на службу в американскую армию, потом работал фотографом в Вест-Пойнте и был фотографом в дни Второй мировой. Знаменитостей он начал фотографировать, когда уже после войны, когда перебрался в Калифорнию. Именно там он создал свой знаковый проект «Короли Голливуда».

1. Вечеринка в Сан-Франциско


Одри Хепберн беседует с миссис Гровер Майн.

Одри Хепберн беседует с миссис Гровер Майн.

 

2. Графиня Элизабет Кэролайн фон Фюрстенберг-Хедринген


Актриса театра и кино, которая была известна в 1950-е годы.

Актриса театра и кино, которая была известна в 1950-е годы.

 

3. Лорен Бэколл и её сын Стефен


Одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда со своим сыном Стефеном.

Одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда со своим сыном Стефеном.

 

4. Путешествие в Акапулько


Билл Бабб, Томас Бичер, модель Каролин Филлипс, миссис Рабб и модель Жан Адамс.

Билл Бабб, Томас Бичер, модель Каролин Филлипс, миссис Рабб и модель Жан Адамс.

 

5. Праздничная вечеринка


Флер Коулз и фотограф Сесила Битона на вечеринке.

Флер Коулз и фотограф Сесила Битона на вечеринке.

 

6. Мэрилин Монро


Актриса, которая стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Актриса, которая стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

 

7. Модель покоряет мир моды


Модель, которую отобрал для своего показа известный дизайнер. США, Нью-Йорк, 1953 год.

Модель, которую отобрал для своего показа известный дизайнер.
США, Нью-Йорк, 1953 год.

 

8. Британская киноактриса


Известная британская актриса Мара Лейн отдыхает у бассейна. США, Лас-Вегас, 1954 год.

Известная британская актриса Мара Лейн отдыхает у бассейна. США, Лас-Вегас, 1954 год.

 

9. Фотосессия с Евой Габор


Талантливая американская киноактриса Ева Габор.

Талантливая американская киноактриса Ева Габор.

 

10. Тони Кертис и Джанет Ли


Известные актёры, которые пользовались широкой популярностью в конце 1950-х.

Известные актёры, которые пользовались широкой популярностью в конце 1950-х.

 

11. Эстер Уильямс


Американская пловчиха, талантливая актриса и звезда первой величины «водного мюзикла».

Американская пловчиха, талантливая актриса и звезда первой величины «водного мюзикла».

 

12. Графини Долорес


Портретный снимок графини Долорес фон Фюрстенберг, сделанный в 1955 году.

Портретный снимок графини Долорес фон Фюрстенберг, сделанный в 1955 году.

 

13. Кинозвезда Джоан Коллинз


Успешная актриса, которая снималась в большом американском и британском кино.

Успешная актриса, которая снималась в большом американском и британском кино.

 

14. Светская львица


Венгерская киноактриса Ева Габор в 1955 году.

Венгерская киноактриса Ева Габор в 1955 году.

 

15. Глэдис Пэтси Пулитцер


Фотосессия с известной моделью. США, Флорида, 1955 год.

Фотосессия с известной моделью. США, Флорида, 1955 год.

 

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Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса

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Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима АаронсаПодписаться на мой Instagram
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