Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса
Джордж Аллен Ааронс – американский фотограф, который родился в 1916 году на Манхэттене. Он прославился своими фотографиями знаменитостей. Но к этому он пришёл не сразу. В 18 лет Ааронс пошёл на службу в американскую армию, потом работал фотографом в Вест-Пойнте и был фотографом в дни Второй мировой. Знаменитостей он начал фотографировать, когда уже после войны, когда перебрался в Калифорнию. Именно там он создал свой знаковый проект «Короли Голливуда».
1. Вечеринка в Сан-Франциско
Одри Хепберн беседует с миссис Гровер Майн.
2. Графиня Элизабет Кэролайн фон Фюрстенберг-Хедринген
Актриса театра и кино, которая была известна в 1950-е годы.
3. Лорен Бэколл и её сын Стефен
Одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда со своим сыном Стефеном.
4. Путешествие в Акапулько
Билл Бабб, Томас Бичер, модель Каролин Филлипс, миссис Рабб и модель Жан Адамс.
5. Праздничная вечеринка
Флер Коулз и фотограф Сесила Битона на вечеринке.
6. Мэрилин Монро
Актриса, которая стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.
7. Модель покоряет мир моды
Модель, которую отобрал для своего показа известный дизайнер. США, Нью-Йорк, 1953 год.
8. Британская киноактриса
Известная британская актриса Мара Лейн отдыхает у бассейна. США, Лас-Вегас, 1954 год.
9. Фотосессия с Евой Габор
Талантливая американская киноактриса Ева Габор.
10. Тони Кертис и Джанет Ли
Известные актёры, которые пользовались широкой популярностью в конце 1950-х.
11. Эстер Уильямс
Американская пловчиха, талантливая актриса и звезда первой величины «водного мюзикла».
12. Графини Долорес
Портретный снимок графини Долорес фон Фюрстенберг, сделанный в 1955 году.
13. Кинозвезда Джоан Коллинз
Успешная актриса, которая снималась в большом американском и британском кино.
14. Светская львица
Венгерская киноактриса Ева Габор в 1955 году.
15. Глэдис Пэтси Пулитцер
Фотосессия с известной моделью. США, Флорида, 1955 год.
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