Светские персоны, кинозвёзды и другие знаменитости в объективе легендарного Слима Ааронса

1. Вечеринка в Сан-Франциско

Одри Хепберн беседует с миссис Гровер Майн.

2. Графиня Элизабет Кэролайн фон Фюрстенберг-Хедринген

Актриса театра и кино, которая была известна в 1950-е годы.

3. Лорен Бэколл и её сын Стефен

Одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда со своим сыном Стефеном .

4. Путешествие в Акапулько

Билл Бабб, Томас Бичер, модель Каролин Филлипс, миссис Рабб и модель Жан Адамс.

5. Праздничная вечеринка

Флер Коулз и фотограф Сесила Битона на вечеринке.

6. Мэрилин Монро

Актриса, которая стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры .

7. Модель покоряет мир моды

США, Нью-Йорк, 1953 год. Модель, которую отобрал для своего показа известный дизайнер.США, Нью-Йорк, 1953 год.

8. Британская киноактриса

Известная британская актриса Мара Лейн отдыхает у бассейна. США, Лас-Вегас, 1954 год.

9. Фотосессия с Евой Габор

Талантливая американская киноактриса Ева Габор.

10. Тони Кертис и Джанет Ли

Известные актёры, которые пользовались широкой популярностью в конце 1950-х.

11. Эстер Уильямс

Американская пловчиха, талантливая актриса и звезда первой величины «водного мюзикла».

12. Графини Долорес

Портретный снимок графини Долорес фон Фюрстенберг, сделанный в 1955 году.

13. Кинозвезда Джоан Коллинз

Успешная актриса, которая снималась в большом американском и британском кино.

14. Светская львица

Венгерская киноактриса Ева Габор в 1955 году.

15. Глэдис Пэтси Пулитцер

Фотосессия с известной моделью . США, Флорида, 1955 год.