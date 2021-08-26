Декор из ничего: как превратить обычные вещи в крутые предметы интерьера

Сделать квартиру красивой и стильной можно, не прибегая к серьезным финансовым вложениям. Достаточно только найти в доме ненужные вещи, включить фантазию и превратить их в модные элементы декора.
Такие оригинальные дизайнерские решения украсят любое помещение и продемонстрируют отменный вкус владельца. Мы подобрали 10 идей, которые одновременно сыграют две роли: сэкономят бюджет и придадут квартире комфорт и своеобразный шарм.
1. Голосуем за природность
Из деревянной ветки получится отличная подставка для украшений.
В последние годы природа стала центральным мотивом в дизайне интерьера. Именно поэтому сейчас так популярна деревянная мебель и натуральные оттенки. Так что советуем не отставать и соответствовать моде. Например, покрасить ветки деревьев и сделать из них вешалку, перегородку, полку, подставку для украшений. Их даже можно просто поставить в вазу и наслаждаться необычной композицией. В общем, все в ваших руках.
Напольный торшер, искусно украшенный деревянными прутьями, прекрасно дополняет интерьер.
Такой интерьерный ход подойдет как для квартиры, так и для загородного дома либо дачи. Особенно гармонично такие веточки будут смотреться в деревянных коттеджах, в которых чувствуется единение с природой.
2. Вспоминаем уроки труда
Подсвечники из стеклянных банок, оформленные бечёвкой.
Наверняка, в каждом доме есть множество стеклянных банок, предназначенных для консервации. Если вы давно не пользовались ими по назначению и тара только занимает полезное свободное пространство, предлагаем взять в руки краски с кисточкой и превратить обычную банку в предмет декора. Что вы получите в результате рукоделия – решать только вам. Это может быть яркая подставка для ручек или кистей для макияжа, светильник, цветочный горшок, контейнер для специй либо круп, игольница. Фантазия и личные потребности подскажут, как распорядиться обычной стеклянной тарой.
Милая игольница, сделанная своими руками.
3. Необычные стеклянные вазы
Стеклянные вазы для живых и искусственных цветов.
Стеклянные бутылки из-под алкоголя также не советуем выбрасывать, иначе вы упустите возможность обзавестись оригинальной вазой ручной работы. Особенно обращайте внимание не нестандартные варианты с красивыми изгибами и плавными линиями. Они будут прекрасно смотреться на полке в качестве вазы для сухоцветов или живых цветов.
4. Лестница в качестве стеллажа
Лестница станет прекрасной заменой массивному книжному шкафу.
Обладатели старых деревянных лестниц тоже оказались в выигрышном положении. Немного краски, лака и художественных навыков помогут превратить этот, казалось бы, никому не нужный предмет, в практичный и функциональный стеллаж для книг. Если же шкаф для литературы уже имеется – не расстраивайтесь. Лестницу также можно превратить в вешалку, держатель для полотенец, полку для мелочей.
На лестнице можно разместить горшки с цветами.
5. Не для еды
Тарелки украсят пустую стену в гостиной.
Кто сказал, что тарелки могут использоваться только для приема пищи и кухонных нужд? Из них можно сделать удивительный предмет декора, просто развесив на стене. Для этого не обязательно покупать специальную посуду. Подойдут обычные «бабушкины» тарелки, которые давно пылятся на полке. А если взять кружку и тарелочку из кофейного набора, то может получится интересный абажур в стене.
6. Свечи в чашках
Оригинальные свечи в чашках для декора дома и на подарок.
Сервизам тоже не место в старых сервантах. Им можно найти более интересное применение. Например, установить по центру чашки фитиль и «заправить» ее расплавленным воском. Получится красивая декоративная свечка. Такие украшения станут не только изюминкой в интерьере, но и выступят прекрасным подарком для близкого человека, родственника или коллеги.
7. Вилки-ложки
Интересный абажур из столовых приборов для дачи.
Из вилок и ложек можно соорудить интересный кухонный абажур. Конечно, такое оригинальное изделие будет уместно далеко не в каждом интерьере, особенно, если ваша квартира оформлена в классическом стиле, однако, для дачи это очень хороший вариант. Кроме интересного внешнего вида его преимуществом является также функциональность – когда неожиданно придут друзья, вы всегда будете знать, где взять столовые приборы.
8. Грифельная краска
Грифельная стена - отличная площадка для творчества.
Грифельная краска поможет создать креативный интерьер в дизайне кухни или детской комнаты. Вам нужно только выкрасить любую стену, дождаться пока она высохнет, вооружиться мелом и нарисовать либо написать на ней все, что вашей душе угодно. Если такого креатива вам мало, можете пойти дальше и нанести на поверхность магнитную смесь. После этого у вас получится не только рисовать на стене, но и закреплять на ней фотографии, рецепты, заметки при помощи обычных магнитов.
9. А как же шляпа?
Эксклюзивная лампа в виде шляпы.
Убираясь на антресолях, обратите внимание, нет ли там старой, никому не нужной шляпы. Если удача вам улыбнулась и головной убор нашелся, не медлите: заправляйте его патроном и шнуром, вкручивайте лампу и наслаждайтесь полученным светильником. Лампа в виде шляпы – отличное дизайнерское решение для таких стилей как лофт, хай-тек, минимализм.
10. Чемодан не для вещей
Мягкий пуфик из старого чемодана.
Практически в каждой квартире есть чемодан, который уже давно отслужил свое, но все равно лежит «на всякий случай». Предлагаем считать, что это случай уже настал и сделать из старой дорожной сумки абсолютно новую, функциональную и креативную вещь. Какую именно, решать только вам. Мы лишь приведем несколько примеров: пуфы, газетницы, подносы, столики, шкатулки для нужных вещей. Еще один плюс этого аксессуара в том, что его можно подвергать любым «пыткам»: красить, покрывать лаком, обшивать тканью. В результате, он станет выглядеть более современно, или, наоборот, потрепанно, если ваша цель – винтажная вещь.
Ящики для вещей из чемодана.
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