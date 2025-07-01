7 лучших советских закусок под пиво, которые сегодня почти вышли из употребления

На сегодняшний день пиво остается одним из самых популярных алкогольных напитков. Оно невероятно популярно в современной России, хотя она не попадает даже в топ-10 «пивных» стран, занимая 17-е место. С небольшим отрывом Россию опережают Венгрия, США, Латвия и Германия. Заметно больше пива пьют в Болгарии, Эстонии, Румынии и Польше.
1. Чебурек
Популярная была закуска. |Фото: livejournal.com.
Едва ли сегодня вам встретится человек, который бы закусывал пенистый напиток этим традиционном блюдом крымскотатарской и греческой кухни. Однако, в советские времена именно чебурек был одной из самых любимых и сытных закусок. Как правило, готовили их на масле во фритюре. Чаще всего фаршировались булки мясом барана с луком. В лучшие времена стоили такие по 12 копеек. Прямо скажем – блюдо было не самое полезное и отнюдь не самое дешевое, зато очень вкусное!
2. Соленые сушки
Соленые сушки - пальчики оближешь. |Фото: v-ladu.ru.
Признавайтесь: когда последний раз закусывали пиво солеными сушками? Не исключено, что многие сегодня скажут – никогда. А в советские времена именно соленые сушки были одной из главных закусок для любителей пива. Стоили они сущие копейки и при этом продавались буквально повсеместно. Даже в 1980-е годы здоровенная соленая сушка стоила всего 1 копейку.
3. Чесночные гренки
Многие готовят по сей день. |Фото: zdorovogotovim.ru.
Сегодня прилавки магазинов завалены разнообразными сухариками. В советские времена такой гастрономической «роскоши» не было потому… А все потому, что по какой-то загадочной причине никому в голову так и не пришла простая и гениальная идея продавать обжаренный хлеб со специями. Зато вместо сухариков в советских пивных продавали гренки с чесноком и шпротами. Аналогичную закуску многие готовили и дома, причем не только к пиву, но и к водке.
4. Соленая соломка
Сегодня встречается все реже. |Фото: bondik-kids.ru.
Сегодня соломка почти не встречается на прилавках магазинов, даже в регионах. Ее практически полностью вытеснили те же сухарики… В советские же годы соломка была одной из популярнейших закусок. Производили ее двух видов. Соломка с сахаром обычно продавалась к чаю. Чаще всего ее покупали детям. Соломка с солью пользовалась большим спросом среди представителей старшего поколения и покупали ее соответственно к пиву.
5. Вареное яйцо с майонезом
Просто и со вкусом. |Фото: arnfoto.ru.
Еще одна предельно простая, но в то же время весьма сытная, а потому исключительно востребованная закуска. Купить яйцо можно было как с майонезом, так и без него. Ничего исключительного закуска из себя не представляла. Варёное яйцо оно и в Африке – варёное яйцо! При этом в питейных заведениях они расходились на ура. Брали яйца не только к пиву, но и к чему-нибудь покрепче.
6. Килька
Обходилась в сущие копейки. |Фото: flectone.ru.
В нашем случае речь идет о кильке пряного посола. В лучшие годы килограмм такой рыбешки обходился любителям пенистого напитка всего в 50 копеек. Чаще всего одного кулька рыбы хватало на компанию из 3-5 человек. Правда, был у такой кильки и один минус: она страшно воняла. Запах рыбы был крепким и стойким. Злые языки говорят, что некоторые мужики даже натирались этой рыбешкой (руки и лицо), чтобы перебить запах пива или водки…
7. Вобла
Куда же без воблы? ¦Фото: ВКонтакте.
Вяленая вобла продавалась не везде. Где-то ее в силу объективных причин просто не было даже в лучшие годы Советского Союза, а где-то вяленой воблы имелось в наличии столько, что смотреть на ее уже не было никаких сил… Впрочем, рыбу все равно активно покупали. Хорошо приготовленная вобла имела приятный и нежный вкус.
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