7 лучших советских закусок под пиво, которые сегодня почти вышли из употребления

1. Чебурек

Популярная была закуска. |Фото: livejournal.com.

2. Соленые сушки

Соленые сушки - пальчики оближешь. |Фото: v-ladu.ru.

3. Чесночные гренки

Многие готовят по сей день. |Фото: zdorovogotovim.ru.

4. Соленая соломка

Сегодня встречается все реже. |Фото: bondik-kids.ru.

5. Вареное яйцо с майонезом

Просто и со вкусом. |Фото: arnfoto.ru.

6. Килька

Обходилась в сущие копейки. |Фото: flectone.ru.

7. Вобла

Куда же без воблы? ¦Фото: ВКонтакте.