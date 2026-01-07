7 классных вариантов хранения в гостиной

От того, насколько грамотно будет организовано хранение в квартире, зависит не только ее внешний вид, но также ваш комфорт. Novate.ru рассказывает, какие зоны можно задействовать для хранения вещей в гостиной, кроме стандартных шкафов и комодов. Спойлер: вам пригодится пуф с откидной крышкой.



Вариант 1: Зона у окна

Вариант 2: Подвесные стеллажи

Вариант 3: Придиванный столик

Вариант 4: Выдвижные ящики

Вариант 5: Ниша

Вариант 6: Пуф с отсеком для хранения

Вариант 7: Шкаф-перегородка

Шкаф может быть открытым или закрытымПожалуй, самой недооцененной частью гостиной является зона окна.А ведь она может стать практичной, удобной и функциональной. Здесь будет отлично смотреться рабочее место, мини-библиотека (актуально, если у вас много книг), зона отдыха и пр. В зависимости от того, какие цели вы преследуете, можно сделать следующее:• Установить стеллаж или шкаф вокруг окна. Если хотите, чтобы эта зона казалась легкой и воздушной, оставьте полки открытыми. Но в этом случае нужно будет тщательно продумать их содержимое и постоянно поддерживать порядок. Если же вы за практичность и удобство в уборке, тогда сделайте шкаф с дверцами. А чтобы они не выглядели массивно, выберите не глухие фасады, а изделия из матового стекла.• Расширить подоконник. После этого вы сможете оборудовать здесь либо рабочий стол, либо небольшой диван – все зависит от высоты, на которой располагается подоконник. В первом случае нужно будет лишь поставить ноутбук и подобрать подходящий стул, а во втором – постелить мягкий матрас по размеру подоконника и несколько подушек, чтобы было удобно сидеть в компании чая и любимой книги.Оба эти варианта позволят максимально задействовать площадь гостиной и разместить достаточное количество вещей: книги, документы, предметы для хобби и пр. При этом интерьер не будет выглядеть перегруженным.Вертикальный и горизонтальный стеллажиЕсли в комнате есть пустующий участок стены, например, между окном и диваном, можно придумать ему полезное применение. Не хотите занимать место обычными полками? Тогда обратите внимание на компактные подвесные стеллажи. Они занимают не такую большую площадь, как стандартные модели, выглядят легко, аккуратно и не перегружают пространство. Поскольку хранение будет открытым, нужно будет оформить стильную и красивую композицию. Можно скомпоновать книги, статуэтки, комнатные растения, шкатулки, постеры и фотографии в рамах. Если вам негде хранить мелкие вещи, вроде зарядного для телефона или пульта от телевизора, разместите на стеллаже плетеные корзины или коробки, которые впишутся в интерьер по цветовой гамме.Варианты придиванных столиковРемонт в квартире уже сделан, а места для хранения все равно не хватает? Тогда следует присмотреться к мобильным решениям. Самый простой вариант – убрать массивный журнальный столик, который обычно стоит перед диваном, и купить вместо него компактную модель. Поставьте столик рядом с подлокотником, как на фото, и вы поймете, что сэкономили кучу места.Еще одно отличное решение – кофейный столик на колесиках. Его главное преимущество состоит в том, что вы в любой момент сможете передвинуть его или вообще убрать в другую комнату. Да, объем системы хранения небольшой, но его хватит для того, чтобы организовать порядок в зоне отдыха. По крайней мере, вам всегда будет, куда положить пульт, телефон, книгу или поставить тарелку с бутербродами.Выдвижной ящик может быть в ТВ-тумбе или подиумеПо словам дизайнеров, самым практичным способом хранения являются закрытые ящики. Они позволяют удобно сортировать вещи, избавляют от визуального шума, к тому же для них можно найти место даже в небольшой квартире.Удобнее всего продумать расположение ящиков еще на этапе ремонта. они могут находиться в подиуме, в зоне окна или в основной системе хранения (шкафу, тумбе и так далее). Если же интерьер уже готов и внести коррективы в уже существующие системы не получится, тогда подберите низкие ящики и установите их, например, под диваном или под ТВ-тумбой на ножках. В них можно будет сложить книги, документы, детские игрушки, сезонную одежду и обувь.Сделайте в нише полки с камином или поставьте комодЕсли вам досталась квартира с нишей – это не повод расстраиваться, скорее, наоборот. Ее можно задействовать как-угодно, все зависит от размера. Здесь будет хорошо смотреться комод, встроенный шкаф, стеллаж, консоль. А чтобы визуально увеличить помещение и сделать его более светлым, повесьте на стену зеркало. Кстати, если ниша очень большая, в ней получится разместить даже кровать с ящиками внизу. Но это уже совсем другая история.Что хранить в пуфикеЕще одна идея, которую с легкостью получится реализовать в гостиной с готовым ремонтом – это пуф с откидной крышкой и отсеком для хранения. В нем можно хранить запасное постельное белье, некоторые сезонные вещи, игрушки, книги, которые вы пока не читаете, кухонный текстиль (салфетки, скатерти, полотенца). Плюс к этому вы получаете дополнительное место для сидения, что очень актуально, когда приходят гости.На заметку: Если у вас нейтральный интерьер, в котором не хватает акцентов, купите яркий пуфик – это отличная возможность добавить в комнату красок. Или можете поддержать с его помощью другие цветовые элементы – шторы, диванные подушки и пр. Так вы уравновесите палитру и сделаете интерьер гармоничным.Установите шкаф между кухней и гостиной.А это решение будет актуальным для студии или кухни-гостиной, где нужно разделить комнату на функциональные зоны. Обычно для зонирования используют реечные панели, стеклянную перегородку, штору или ширму, но если не хватает мест для хранения, лучше отдать предпочтение шкафу. Будьте готовы к тому, что его придется делать на заказ в соответствии с планировкой вашей гостиной. Советуем сразу предусмотреть наличие ящиков, открытых полок и вертикальных секций, где можно будет хранить одежду на плечиках.