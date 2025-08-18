Архитектор Зураб Арабидзе спроектировал дом для фотографа Владимира Глынина в Подмосковье. Заказчик не хотел, чтобы дом стоял в чистом поле, поэтому приобрёл крайний участок на границе с лесом, за которым скрывается большой водоём. Дизайн резиденции отражает индивидуальность хозяина, одновременно являясь практичным и удобным.
Двухэтажный дом представлен жилой зоной площадью 200 квадратных метров и верандой на первом этаже. Здесь спроектированы гостиная, кухня, столовая, а также СПА-зона со своим пространством для медитации, которая соединена со спальней хозяина широким коридором. Второй этаж площадью 50 квадратных метров предназначен для гостей и включает две независимые спальни с собственными верандами. Небольшое количество мебели, предметов и украшений в доме создаёт ощущение уюта, порядка и чистоты. Минимализм, пространство и простота — вот три основные характеристики дома фотографа Владимира Глынина, спроектированного архитектором Зурабом Арабидзе в 90 километрах от Москвы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Дом фотографа в Подмосковье
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии