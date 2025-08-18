С нами не соску...
Дом фотографа в Подмосковье

Дом фотографа в Подмосковье Архитектор Зураб Арабидзе спроектировал дом для фотографа Владимира Глынина в Подмосковье. Заказчик не хотел, чтобы дом стоял в чистом поле, поэтому приобрёл крайний участок на границе с лесом, за которым скрывается большой водоём. Дизайн резиденции отражает индивидуальность хозяина, одновременно являясь практичным и удобным.


Двухэтажный дом представлен жилой зоной площадью 200 квадратных метров и верандой на первом этаже. Здесь спроектированы гостиная, кухня, столовая, а также СПА-зона со своим пространством для медитации, которая соединена со спальней хозяина широким коридором. Второй этаж площадью 50 квадратных метров предназначен для гостей и включает две независимые спальни с собственными верандами. Небольшое количество мебели, предметов и украшений в доме создаёт ощущение уюта, порядка и чистоты. Минимализм, пространство и простота — вот три основные характеристики дома фотографа Владимира Глынина, спроектированного архитектором Зурабом Арабидзе в 90 километрах от Москвы. Дом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в Подмосковье Дом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в Подмосковье Дом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в Подмосковье Дом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в ПодмосковьеДом фотографа в Подмосковье


Московская обл.
владимир глынин
зураб арабидзе
