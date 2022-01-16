6 простых советов, которые помогут предотвратить угон автомобиля

Как предотвратить угон авто.
Автомобиль – это серьезное приобретение в жизни каждого человека и домохозяйства. Абсолютно очевидно то, что никто не хочет лишиться такого сокровища из-за угонщиков. К сожалению, печальная статистика указывает на то, что угонов авто не становится меньше. Можно ли как-то защитить себя? Ответ на этот вопрос – да, можно.
1. Идентификационный номер автомобиля
Очень полезное решение.
Услуга нанесения идентификационного номера авто не очень дорогая и не займет много времени. Лучше всего сделать маркировку на лобовом стекле. Ценность такой машины в глазах угонщиков моментально падает, ведь придется столкнуться с дополнительными проблемами при реализации.
2. Видеоняня
Восстановит справедливость.
В машине можно установить видеоняню. Такой способ не помешает угнать автомобиль, однако (скорее всего) значительно упростит поиск угонщиков для полиции. В качестве основной меры защиты способ не подойдет, зато он поможет восстановить справедливость.
3. Сигнализация
Сигнализацию игнорировать не стоит.
Как это неудивительно, но надежная и громкая сигнализация способна не только раздражать соседей. Она также способна отпугнуть большинство грабителей, которые не решатся возиться с орущей машиной, ведь если все происходит во дворе, да еще и в ночное время, наверняка кто-то да выглянет посмотреть, что там вообще творится.
4. Повернутые колеса
Важная мелочь.
Очень важное правило парковки – всегда выворачивайте колеса в одну из сторон. Когда угоняют автомобиль важна скорость криминального процесса. Необходимость долго выворачивать колеса и совершать лишние маневры может отпугнуть даже самого матерого преступника.
5. Фольга
Это странно, но необходимо.
Это прозвучит странно, но ключи от автомобиля стоит хранить в фольге, микроволновой печи или холодильнике. Делать это нужно для того, чтобы злоумышленники не могли использовать сигналы вашего же оборудования при помощи специальной аппаратуры.
6. Арт
Самый действенный метод.
Машины, на которые нанесены броские рисунки, вообще не пользуются популярностью у автогонщиков. Конечно, «творчество» на кузове машины – это дело вкуса. Однако, такая машина слишком заметна. Ее легко опознать, тяжело сбыть, иными словами с ней слишком много проблем.
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