6 фильмов XXI века, которые имеют все шансы стать классикой детского кино

Классикой детского кино обычно называют фильмы, снятые всего-то полвека (иногда чуть больше) назад. Но очень скоро и от создания фильмов, снятых в начале двадцать первого века, пройдёт тот же срок. Что будут считать классикой детского кино из снятого в начале века в его середине?
«Воровка книг», режиссёр Брайан Персивал
Прежде дети обсуждали страшные и большие вопросы с бабушками и дедушками — говорили о смерти, любви, злодействе и подвиге. В наше время всё реже дети говорят со старшим поколением, зато с ними чаще о важном стало говорить киноискусство. «Воровка книг» — страшный, без нагнетания ужасов, фильм о девочке, живущей в Третьем Рейхе. Ей пришлось уехать к чужим людям, потому что возле мамы-коммунистки было опасно. Эти люди также прячут еврея. А общаться девочке приходится с убеждёнными юными гитлеровцами.
В этой не самой спокойной обстановке девочка, наконец, выучивается читать и начинает читать запоем. Вот только книги достать не так просто, и она принимается их воровать с риском для жизни. Среди первых украденных ею книг — то, что жгли на площадях фашисты. Обстоятельства времени таковы, что зритель не удивляется тому, что рассказ о девочке и её друге ведёт сама Смерть. И за этим рассказом подростки напряжённо следят, несмотря на то, что в картине практически нет того, что называют экшн.
Кадр из фильма *Воровка книг* (Fox 2000 Pictures/ Sunswept Entertainment/ Studio Babelsberg)
Вторая Мировая и ужасы Третьего Рейха будут, вероятно, так же долго занимать умы людей, как и воспоминания о кострах, на которых сжигали ведьм. Так что вопросы и размышления о том страшном периоде будут будоражить умы не одного поколения. Ещё один детский фильм, который претендует на то, чтобы стать классикой в этом вопрос — «Кролик Йойо», в котором увлечённый гитлерюгендовец обнаруживает, что буквально всё вокруг — ложь и смерть. Однако в России он вряд ли будет популярен из-за того, что в конце утверждается, что советская армия организованно расстреливала детей из Гитлерюгенда, войдя в Берлин.
«Чарли и шоколадная фабрика», режиссёр Тим Бёртон
Большинство прекрасных киносказок, снятых в двадцать первом веке — экранизации книг двадцатого века, притом его начала или середины. К ним относится и «Чарли и шоколадная фабрика» по сказочной повести Роальда Даля. Правда, характеры детей, не прошедших испытание явно неуравновешенного психически Вилли Вонки, осовременены: так, один из мальчиков стал из фаната ковбойской темы преданным адептом популярных шоу о науке. Такой типаж среди детей двадцать первого века встречается чаще.
Кадр из фильма *Чарли и шоколадная фабрика* (Village Roadshow Pictures/ The Zanuck Company/ Plan B Entertainment)
Сюжет фильма известен почти каждому. Мальчик из бедной семьи по имени Чарли случайно находит в шоколадке один из нескольких золотых билетов — приглашений на экскурсию на фабрику, где производят странные, чудесные и причудливые одновременно сладости. Вместе с другими детьми он цех за цехом осматривает фабрику, открывая для себя всё новые её чудеса. Дети один за другим поддаются соблазну и совершают ошибки, выбывая из рядов экскурсантов. В конце остаётся один Чарли и узнаёт, что его объявят наследником Вилли Вонки, владельца фабрики, своей семьи у которого нет.
Из других экранизаций старых-добрых книг войдёт в обойму классики фильмов для детей и подростков, конечно, «Книга джунглей» с гигантским орангутаном Луи. Правда, сюжет картины от оригинального текста далековат — фильм снят по мотивам мультфильма, снятого некогда по книге.
Кадр из фильма *Книга джунглей* (Walt Disney Pictures/ Fairview Entertainment)
Фильмы о Гарри Поттере, режиссёры Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майкл Ньюэлл и Дэвид Йейтс
Особенность книг о мальчике-волшебнике и двух его верных друзьях в том, что их сложность растёт вместе с ребёнком, который, как предполагается, читает по одному тому в год, начиная лет с одиннадцати. Первая книга — об «обыкновенных» волшебных приключениях ребёнка, попавшего фактически в отдельный сказочный мир, спрятанный в настоящем. Последние уже поднимают много сложных моральных вопросов, подводя к тому, что ответы на них — верность друзьям, любовь к родным и неприятие зла ни под какой маской.
Соответственным образом менялись и фильмы. Первые фильмы серии — несомненные сказки, с пугающими, но всё равно как будто игрушечными моментами. Последние полны драмы, а порой в них возникает атмосфера триллера. Герой, который растёт вместе с тобой (а для девочек сага предлагает и героиню — Гермиону, самого активного после Поттера персонажа) будет интересен многим поколениям детей.
Кадр из фильма *Гарри Поттер и философский камень* (Warner Bros./ 1492 Pictures/ Heyday Films)
Сериал «Опочтарение», режиссёр Джон Джонс
Терри Пратчетт писал книги для взрослых, но сериал «Опочтарение», лихой, яркий и с приемлемым уровнем саспенса в страшных моментах, нравится и подросткам. Пратчетт — один из самых ироничных и добрых писателей в жанре фэнтези, известных миру. Иронией и добротой удалось наполнить и экранизацию его книги. А ещё там, как всегда у Пратчетта, каждый или почти каждый учится находить добро в своей душе, а побеждает справедливость.
Мошенник Мойст фон Липвиг так или иначе дурит людей, чтобы набить карманы деньгами. Он уверен, что не делает ничего плохого — ведь он не бьёт и не убивает своих жертв. Тем обиднее ему узнать, когда его, наконец, ловят, что его приговаривают к смертной казни. Впрочем, лорд Витинари, правитель города Анк-Морпорка и земель вокруг него, предлагает Мойсту искупить свою вину большим добрым делом: восстановить работу почтовой системы страны. Помощников фон Липвигу не предлагается, да и зачем — он же до сих пор лихо управлялся с крупными делами в одиночку!
Тем не менее, задача кажется Мойсту невыполнимой, а главпочтамт — проклятым местом. И в чём-то Мойст прав. По крайней мере, в одиночку задача действительно невыполнима, и ему приходится учиться доверять людям и самому не просто вызывать, а оправдывать доверие.
Кадр из сериала *Опочтарение* (Hollywood Pictures)
«Домовой», режиссёр Евгений Бедарев
Триллер для семейного просмотра, снятый в России, полон очаровательного духа. И этот дух — Домовой, охраняющий свой дом от людей, потому что его грустный опыт говорит, что люди приносят с собой раздоры, ненависть и насилие. В квартиру, которую Домовой считает своей, вселяется дружная семья из мамы и дочки-младшеклассницы. Они любят друг друга и, кажется, даже никогда не ссорятся. Но Домовой всё равно уверен, что им здесь не место.
На фоне конфликта жильцов и духа дома разворачивается криминальная история. Преступники хотят добыть золото, спрятанное где-то под паркетом. Так мама и дочка оказываются в новом кошмаре, и Домовому приходится сделать выбор: люди — это часть его дома или нет, и осознать, что настоящего дома нет без домашних, и дом — это прежде всего семья.
Кадр из фильма *Домовой* (Трио Фильм/ Sputnik/ Медиа-Трест)
«Звёздочки на земле», режиссёр Аамир Хан
Индийский фильм о мальчике, семья которого сдала его в интернат, потому что он не справляется с уходом за собой и с учёбой (в отличие от своего более успешного старшего брата) уже сейчас активно смотрят в семьях детей с дислексией — по рекомендации психологов и логопедов. А потом показывают друзьям семьи, чтобы те понимали, что такое — жизнь ребёнка с дислексией. Со временем, скорее всего, картину станут смотреть в ряду обычных фильмах о проблемах в детстве.
Фильм красочный, полный музыки и добрый. Так, в семье мальчика нет злых родственников, семья в нём — по умолчанию любящие друг друга люди, которые просто по-разному пытаются решить проблему, не в состоянии понять, в чём она, собственно, заключается.
Кадр из фильма *Звёздочки на земле* (Filmlari/ PVR Pictures)
Единственный, возможно, злой персонаж фильма — первый учитель рисования Ишана (так зовут мальчика), который жестокостью отбил у Ишана последнее, что его поддерживало — любовь к рисованию. Но его заменяет весёлый парень по имени Рам Никумбх, который разбавляет строгость быта интерната яркостью своих занятий, и он же замечает, что у Ишана — симптомы дислексии и депрессия. Он решает сам заниматься с Ишаном и поговорить с его родителями. Конечно же, к концу фильма Ишан снова радуется жизни, семья помирилась, учителя и ученики смогли немного сблизиться, и играет индийская музыка.
Текст: Лилит Мазикина
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