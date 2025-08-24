Самый популярный горячий бутерброд: 4 нетривиальных факта о пицце

Среди знаменитых национальных блюд трудно найти более популярную, чем итальянская пицца. А ведь, по сути, это блюдо представляет собой усовершенствованный горячий бутерброд. Впрочем, эта проста с одновременным буйством вкуса и стала залогом его огромной любви среди целой планеты. Вашему вниманию «четвёрка» нетривиальных факта о пицце.
1. О популярности пиццы в мире
Самый популярный продукт - знаменитое итальянское блюдо. /Фото: chorizopizza.ru
Социологи провели опрос на просторах всемирной паутины о том, какие блюда любят юзеры. И оказалось, что предпочтения их, вне зависимости от уголка планеты, где они проживают, очень похожи. Так, по информации редакции novate.ru, больше трёх четвертей пользователей назвали именно пиццу как любимейшее блюдо.
2. О нетрадиционных видах пиццы
Пицца из категории стрит-фуда. /Фото: tokyo-city.ru
Вид этого итальянского блюда есть огромное множество. Впрочем, есть среди них и почётный носитель званий самой нетривиальной пиццы. Речь идёт о блюде под названием PIZZA CONO, авторство которой также принадлежит итальянцам. Фишка этой еды в том, что они имеет нестандартную форму, подобную на конус для мороженого. Такую форму сделали специально, чтобы пиццу можно было без труда употреблять на ходу.
3. О линии косметики в честь пиццы
Косметика для фанатов пиццы тоже существует. /Фото: vk.com
Оказывается, среди людей есть такие страстные любители пиццы, хотят ассоциироваться с ней. И в этом решили помочь специалисты итальянского косметического бренда «Дучо Креши». Они разработали специальную линейку косметики, которая имеет запах пиццы.
4. О пицце для космонавтов
Теперь готовить пиццу на орбите будет намного проще. /Фото: artemjew.ru
Космонавты, даже находясь на орбите, не отказываются от своей любви к пицце. И хотя порой они имеют возможность приготовить её прямо на МКС, однако процесс этот сложенее, чем на Земле. Поэтому эксперты НАСА придумали решение - в числе их разработок сейчас находится ЗД принтер, одной из способностью которого как раз и будет приготовление пиццы для космонавтов.
