С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как живется с 200 ленивцами

В Южной Америке живет женщина, чье призвание в жизни — опекать ленивцев. Эти добродушные и неуклюжие, но очень симпатичные животные даже взрослые производят впечатление беспомощных, что уж говорить об их детенышах.

Мы решили рассказать вам о таком необычном занятии, как спасать ленивцев.

Как живется с 200 ленивцами

Как живется с 200 ленивцами

Это Моник Пул, основательница Green Heritage Fund Suriname.



Как живется с 200 ленивцами

А это один из ее соседей по дому.

Как живется с 200 ленивцами

И еще один.

Как живется с 200 ленивцами

Последние несколько лет Моник спасает трехпалых и двупалых ленивцев и выхаживает их в своем доме в Суринаме (Южная Америка).

Как живется с 200 ленивцами

За неделю через убежище Моник проходят примерно два ленивца.

Как живется с 200 ленивцами

Она возвращает их обратно в дикую природу в течение нескольких дней, если они не ранены и не нуждаются в уходе.

Как живется с 200 ленивцами

Когда в 2012 году начали вырубать леса, Моник надеялась спасти хотя бы 14 ленивцев, а удалось более 200.

Как живется с 200 ленивцами

«Ленивцы просто потрясающие. Можно сказать, что я сама уже „оленивилась“», — шутит в интервью Моник.

Как живется с 200 ленивцами

«Когда я иду из ванной на кухню, то вижу висящих повсюду ленивцев».

Как живется с 200 ленивцами

Женщина обеспокоена тем, как быстро сокращаются места обитания ленивцев в Суринаме.

Как живется с 200 ленивцами

Суринам располагается в районе, в котором сосредоточено 25% лесов мира и 15% мирового запаса пресной воды.

Как живется с 200 ленивцами

Моник хочет, чтобы в стране был создан специальный парк для ленивцев, и утверждает, что у него будет большой туристический потенциал. (Надпись на табличке: «Мы хотим свой собственный парк».)

Как живется с 200 ленивцами

«Только представьте себе: сидишь, пьешь кофе, а ленивец делает так».

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх