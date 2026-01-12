Как живется с 200 ленивцами

В Южной Америке живет женщина, чье призвание в жизни — опекать ленивцев. Эти добродушные и неуклюжие, но очень симпатичные животные даже взрослые производят впечатление беспомощных, что уж говорить об их детенышах.
Мы решили рассказать вам о таком необычном занятии, как спасать ленивцев.
Это Моник Пул, основательница Green Heritage Fund Suriname.
А это один из ее соседей по дому.
И еще один.
Последние несколько лет Моник спасает трехпалых и двупалых ленивцев и выхаживает их в своем доме в Суринаме (Южная Америка).
За неделю через убежище Моник проходят примерно два ленивца.
Она возвращает их обратно в дикую природу в течение нескольких дней, если они не ранены и не нуждаются в уходе.
Когда в 2012 году начали вырубать леса, Моник надеялась спасти хотя бы 14 ленивцев, а удалось более 200.
«Ленивцы просто потрясающие. Можно сказать, что я сама уже „оленивилась“», — шутит в интервью Моник.
«Когда я иду из ванной на кухню, то вижу висящих повсюду ленивцев».
Женщина обеспокоена тем, как быстро сокращаются места обитания ленивцев в Суринаме.
Суринам располагается в районе, в котором сосредоточено 25% лесов мира и 15% мирового запаса пресной воды.
Моник хочет, чтобы в стране был создан специальный парк для ленивцев, и утверждает, что у него будет большой туристический потенциал. (Надпись на табличке: «Мы хотим свой собственный парк».)
«Только представьте себе: сидишь, пьешь кофе, а ленивец делает так».
