Как живется с 200 ленивцами

В Южной Америке живет женщина, чье призвание в жизни — опекать ленивцев. Эти добродушные и неуклюжие, но очень симпатичные животные даже взрослые производят впечатление беспомощных, что уж говорить об их детенышах.



Мы решили рассказать вам о таком необычном занятии, как спасать ленивцев.











Это Моник Пул, основательница Green Heritage Fund Suriname.

А это один из ее соседей по дому.И еще один.Последние несколько лет Моник спасает трехпалых и двупалых ленивцев и выхаживает их в своем доме в Суринаме (Южная Америка).За неделю через убежище Моник проходят примерно два ленивца Она возвращает их обратно в дикую природу в течение нескольких дней, если они не ранены и не нуждаются в уходе.Когда в 2012 году начали вырубать леса, Моник надеялась спасти хотя бы 14 ленивцев, а удалось более 200.«Ленивцы просто потрясающие. Можно сказать, что я сама уже „оленивилась“», — шутит в интервью Моник.«Когда я иду из ванной на кухню, то вижу висящих повсюду ленивцев ».Женщина обеспокоена тем, как быстро сокращаются места обитания ленивцев в Суринаме.Суринам располагается в районе, в котором сосредоточено 25% лесов мира и 15% мирового запаса пресной воды.Моник хочет, чтобы в стране был создан специальный парк для ленивцев, и утверждает , что у него будет большой туристический потенциал. (Надпись на табличке: «Мы хотим свой собственный парк».)«Только представьте себе: сидишь, пьешь кофе, а ленивец делает так».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)