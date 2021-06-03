Как из-за глупой выходки началась война и погибли 2000 человек

Что может стать причиной войны? Экономические интересы, религиозные разногласия, жажда власти, месть... Впрочем, причиной может стать и самое обычное ведро. Да-да, вооруженный конфликт, произошедший много веков назад между итальянскими городами-государствами Модена и Болонья, хотя и велся в более широком контексте действительно важной войны, запомнился в истории именно своей нелепостью. «Война ведра», как ее называют, в буквальном смысле велась за самое обыкновенное за ведро.
Два соседа – два врага
Эту историю нужно начать с того, что в течение XII, XIII и XIV cтолетий державы Европы вели серию войн, известных как войны Гвельфа и Гибеллина. Они были частью борьбы между католической церковью и рядом светских королевских особ. В этом конфликте участвовали короли и правители из большей части Священной Римской империи, включая города-государства северной и центральной Италии. Гвельфы поддерживали папство, а гибеллины – светских правителей, стремившихся к большей власти над Церковью в своих владениях.
Название «гвельфы» произошло от имени королевской Баварской семьи, дома Вельфа. Гибеллины получили свое наименование от названия замка Швабского (Германия), врага дома Вельфа.
Римский император Фредерик II.
В какой-то момент в ходе этой важной и дорогостоящей серии войн, длившейся столетия, соседние города-государства Модена и Болонья в центральной северной Италии приняли противоположные стороны. Моденцы были гибеллинами, болонцы – гвельфами. Напомним, что современная Италия до XIX века и на протяжении большей части Средневековья и Ренессанса была разделена на десятки могущественных городов-государств, каждое из которых боролось друг с другом за политический, военный и экономический контроль. Модена и Болонья, которые располагались менее чем в 28 милях друг от друга, были в те годы постоянными соперниками.
Историческое похищение
В 1325 году группа моденских солдат (вероятно, пьяных, измученных скукой или одновременно и тем, и другим) пробралась в Болонью и украла ведро из центрального колодца города. Вероятно, в ведре они унесли и кое-что из чужого имущества, которое также могли прихватить во время «прогулки», но в памяти потомков осталось именно украденное ведро.
Копия ведра в колокольне Моденского собора. /Фото:Alien life form
То, что давний враг мог безнаказанно проникнуть в их город и украсть у них что-либо – пусть даже и дубовое ведро, – стало оскорблением для болонцев. Тем более что ведро не являлось чьей-то частной собственностью – оно было казенным, ведь из него набирал воду весь город. Заполучить ведро обратно теперь было делом чести. Жители потребовали от моденцев вернуть похищенную «тару». Те – отказались.
Бадья ценой в 2 тысячи жизней
Обычное дубовое ведро заставило болонцев мобилизовать свою мощную армию – 30 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Со своей стороны, моденцы, которые к этому времени должны были уже передумать, мобилизовали 5 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников.
Противоборствующие стороны встретились около современной деревни Запполино, примерно на полпути между двумя этими городами. Болонцы оказались на возвышенности, а люди из Модены рассредоточились по долине. Несмотря на то, что болонцы были в большинстве, через несколько часов моденцы уже гнали их с поля боя обратно в их город.
Конфликт XIV века между ополченцами группировок Гвельфа и Гибеллина в коммуне Болоньи. Джованни Серкамби из Лукки.
Преследователи ворвались в Болонью, разгромили несколько небольших замков и в довершение всего разрушили шлюз на местной реке, которая снабжала Болонью водой. На этот счет они вполне могли жестоко пошутить: «Вы хотели свое ведро? Теперь оно вам не понадобится, потому что у вас больше нет воды».
Убедившись, что жители Болоньи действительно унижены, незваные гости прошли парадом триумфаторов вокруг города. А перед тем как покинуть этот район, моденцы взяли ведро из колодца, расположенного за городом, чтобы и местные жители тоже не могли иметь воду. В ходе короткой «войны из-за ведра» были убиты 2 тысячи человек.
То самое ведро. /Фото:factinate.com
Впоследствии, когда войны гвельфов и гибеллинов, наконец, закончились, моденцы вернули часть захваченных земель. Однако ведро они сохранили – историческая реликвия находится в подвале средневековой башни, а копия ведра висит на потолке в ратуше Моденезе.
Текст: Анна Белова
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