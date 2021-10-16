5 особенностей автомобиля, которые могут хорошо сбить цену при продаже на вторичном рынке

1. Колхозный тюнинг и явный «не завод»

Такую «Гранту» даже в хорошем состоянии будет нелегко продать. | Фото: a.d-cd.net

2. Отсутствие документов об обслуживании

Документальное подтверждение того, что за автомобилем правильно ухаживали - может значительно упростить процесс торгов. |Фото: autozam.ru

3. Заниженная подвеска

Никаких практических улучшений такая доработка собой не несет. | Фото: a.d-cd.net

4. «Ксенон» в фары

Свет после такой доработки нормально не отрегулировать. | Фото: infocar.ua

5. Сколы и царапины

Большое количество сколов и царапин серьезно скинут цену на автомобиль. | Фото: avatars.mds.yandex.net