Почему англичане торопятся вернуть древнеегипетский артефакт в страну фараонов

Нешуточные страсти разворачиваются вокруг знаменитого Розеттского камня. Британские ученые-эксперты призывают вернуть его обратно в Египет после более чем двухсотлетнего нахождения в Великобритании. Деятели науки уже подписали петицию, в которой призывают отправить 2200-летнюю плиту на родину. Рассказываем, в чём ценность этого древнеегипетского камня и почему вопрос его возвращения подняли именно сейчас, в 2022-м.
Находка офицера стала ключом к расшифровке текстов
Таинственная плита-стела, о которой идет речь, была найдена в 1799 году в Египте возле городка Розетта (ныне – Рашид), что недалеко от Александрии. Её обнаружил случайно лейтенант французских войск Пьер Бушар при сооружении форта в дельте Нил. Длина камня – 114 сантиметра, ширина – 72 см, толщина – около 28 сантиметров.
Древнеегипетский таинственный шедевр находится в Лондоне уже две сотни лет.
На стеле из гранодиорита выбиты три идентичных по смыслу текста, причем два из них – на египетском языке (они начертаны иероглифами и демотическим письмом – скорописью). Третья надпись выполнена на древнегреческом. Ученые установили, что это благодарственная надпись, адресованная в 196 году до н. э. Птолемею V Эпифану – правителю династии Птолемеев. Авторы послания монарху – египетские жрецы. Начало текста звучит так: «Новому царю, получившему царство от отца…».
С 1802 года Розеттский камень, вес которого, кстати, составляет 760 килограммов, находится в Британском музее. Лондонские специалисты окрасили надписи на камне белым мелом, чтобы их было лучше видно, а остальную поверхность покрыли карнаубским воском, чтобы защитить поверхность от пальцев посетителей.
Учёным удалось расшифровать эти надписи.
Сразу после переезда в Англию находка подверглась тщательному изучению. Надпись стала ключом, открывшим загадочную иероглифическую письменность фараонов.
Французскому ученому Жану-Франсуа Шампольону потребовалось еще два десятка лет на то, чтобы расшифровать два других языка. Частично это было сделано путем расшифровки иероглифов с идентификацией имен людей в тексте.
В честь 200-летия с момента расшифровки египетского артефакта Британский музей даже открывает специальную выставку, которая познакомит с Роззетским камнем как можно больше европейцев. Помимо этой стелы, она соберет почти более 240 древних экспонатов.
Камень покрыт защитным воском.
Как бы не вышло скандала
На днях знаменитый артефакт впервые за 18 лет переместили с его почетного места в музее – его уже готовят к предстоящей выставке, которая получила название «Открывая Древний Египет».
Теперь же ученые в один голос взывают: заветная плита возрастом 2200 лет должна быть возвращена. И шумиха, поднявшаяся вокруг камня, может даже сорвать предстоящее мероприятие.
– Сейчас самое время вернуть камень в Египет, - считает профессор- египтолог Манчестерского университета Джойс Тилдесли. - И переговоры можно начать прямо сейчас – в год 200-летия расшифровки камня.
Пока камень находится в Британском музее.
С ней согласен и старший преподаватель египтологии этого же университета, доктор Ники Нильсен, поясняя, что камень станет «большой находкой» для Большого Египетского музея в Гизе, который сейчас строится.
Отметим, что изначально петиция с призывом к возвращению камня была запущена именно на родине артефакта, в Египте, но теперь она уже распространилась по всему Вестминстеру. К манчестерским ученым подключились и их коллеги из Оксфорда. Однако от самой египетской стороны официальных обращений по поводу камня пока не поступало.
Судьба камня все еще не определена.
Интересно, что тему камня подняли как раз в тот момент, когда премьер-министр Греции готовится поговорить с новым британским премьером Лиз Трасс о перспективе возвращения Британией мрамора Элджина (Элгина), который в данный момент также находится в Британском музее. Как отреагирует на эту просьбу госпожа Трасс, пока неизвестно.
Мрамор Элджина (Элгина) в Британском музее.
Мрамор Элджина – не менее уникальная ценность Британского музея. Она представляет собой коллекцию шедевров, выполненных мастерами Древней Греции (в основном скульптур и рельефов Парфенона Афинского акрополя). Их авторы – скульптор Фидий и его ученики. Работы выполнены в 438—431 гг. до нашей эры. Название «Мрамор Элджина» коллекция получила по имени британца лорда Элджина (Элгина), доставившего шедевры в Англию в начале позапрошлого века.
Текст: Анна Белова
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