Практичные занятия для усидчивости ребенка

Для того чтобы ребёнок был хорошо развит не только физически, но и психологически, родителям стоит акцентировать своё внимание на таком аспекте, как поведение. Уже с малого возраста стоит пристально наблюдать за тем, как проводит своё время ваш ребёнок, быстро ли он меняет вид занятий, и главное, что может заставить его (и может ли вообще хоть что-то) усидеть на месте хотя бы полчаса – час? Стоит быть особо внимательным к своему ребёнку, ведь излишняя активность может стать неприятной проблемой, которую будет весьма сложно решить.
Причины неусидчивости
В первую очередь, стоит понимать, что требовать что-то от ребёнка, мягко говоря, не просто. Важно понять, что ему в силу своего столь юного возраста трудно сконцентрироваться на чем-то и удерживать внимание долгое время.
Большинство родителей считают, что их ребёнок неусидчивый из-за своей лени. Но вот врачи-неврологи, а также психологи совершенно с этим не согласны. Причины такого поведения не в том, что ребёнок ленится, а в его незрелой нервной системе, в каких-либо аномалиях развития мозга, а также в нежелании родителей заниматься своим ребёнком. Основная ответственность за ребёнка ложится на плечи его родителей, но если они не хотят развить в нем усидчивость, внимательность, а также научить его быть собранным, то поведение ребёнка может приобрести черты патологий разного характера.
Гиперактивность как симптом болезни
Гиперактивность, по утверждению медиков, является состоянием, при котором ребёнок проявляет активность сверх нормы. В том случае, если такое поведение ребёнка не дает спокойно жить всем, кто находится рядом с ним, то речь уже идёт о психологическом отклонении. Гиперактивности больше всего подвержены дети дошкольного возраста. Но в том случае, если состояние повышенной возбудимости и активности присуще взрослому человеку, то тут есть смысл говорить о каких-то психических расстройствах. Если вы замечаете, что ваш ребёнок паталогически не способен к концентрации, у него наблюдаются проблемы в школе, к примеру, нарушение памяти, усидчивости, низкая успеваемость, а также проблемы с поведением, то вам помогут советы опытного детского психолога или невролога.
Обучение по типу темперамента
Существует четыре разновидности темперамента – это холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Поскольку темперамент является важной психологической и физиологической характеристикой работы высшей нервной системы, то, естественно, правильный выбор стратегии обучения в зависимости от темперамента ребёнка позволит значительно улучшить достигнутые им результаты. Итак, давайте разберемся, как темперамент сказывается на процессе обучения?
Дети холерики от природы энергичны, поэтому, чтобы ребенок лучше усваивал знания, будет разумно разнообразить занятия различными активными обучающими играми и интересными примерами: холерик лучше усвоит основы химии, если вместо «сухой» теории, показать ему элементарный опыт с уксусом и содой в домашних условиях. Меланхолики и флегматики больше склонны воспринимать теоретическую информацию, такому человеку всегда в первую очередь нужно объяснить, зачем и почему, и только потом показать, как.
Занятия для развития концентрации
Концентрация – это важнейший навык, как для ребёнка, так и для взрослого человека, без которого просто невозможно справиться с учебными и рабочими задачами. Существуют некоторые полезные упражнения для тренировки внимания, мышления и усидчивости. К примеру, хорошо помогают решение таких простых ребусов и головоломок, как «Найди десять отличий», «Разгадай шифр», «Скажи, какой цвет» и так далее. В норме дети младшего школьного возраста должны быть способны непрерывно поддерживать концентрацию в течение двадцати минут.
Смена занятий
Хаотичная и быстрая смена занятий вряд ли поможет приучить ребенка быть усидчивым. В процессе воспитания многие родители пытаются выработать у детей привычку переходить к следующему занятию, только закончив предыдущее. К примеру, «порисовать сможешь только тогда, когда закончишь уроки». Хотя в таком подходе есть рациональное зерно, в большинстве случаев он является неоправданным. Психологи давно выявили закономерность человеческой психики, согласно которой в период работы над сложными умственными задачами рекомендуется периодически переключаться между занятиями. Это не только развивает у человека полезный навык быстро переключать концентрацию, который просто необходим во взрослой жизни, но и позволит вашему ребёнку посмотреть на ту же математику свежим взглядом и решить сложную задачку, которая раньше не получалась.
Что делать нельзя?
Во-первых, категорически нельзя ругать ребёнка за проблемы с концентрацией и усидчивостью. Люди имеют разные свойства психики, наследственность, строение нервной системы, поэтому задачей родителя является не отругать и запугать, а воспитать и помочь ребенку в гармоничном умственном и эмоциональном развитии.
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