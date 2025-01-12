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7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Некоторые города настолько нуждаются в жителях, что привлекают к себе людей при помощи денег!

Предлагаем вашему вниманию список городов, где можно получать приятные суммы ничего не делая.

Детройт, Мичиган, США


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

«Западный Париж», «Автомобильная столица США» ― все эти лавры опустевший город Детройт растерял в течение второй половины ХХ века. Но он отчаянно пытается восстановить былую славу. Для решения этой проблемы правительство ввело новую программу под названием «Challenge Detroit», которая предлагает 2,5 тысячи долларов профессиональным работникам в различных сферах, решившимся на переезд и работу в самом городе.

Штат Аляска, США


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Если вы любите зиму, белоснежные пейзажи, неспешный ритм жизни и чувствуете настоящий комфорт при низких температурах, то жизнь на Аляске может стать для вас небывалым наслаждением. Существует специальный правительственный фонд, который платит энтузиастам за профессиональное участие в жизни их северного региона, население которого стабильно идет на убыль. Единственным требованием является проживание на Аляске в течение года.

Провинция Саскачеван, Канада


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Эта канадская провинция делает хорошее предложение новоиспеченным выпускникам (не раньше 2010 года), которые еще не совсем четко представляют свою дальнейшую жизнь и карьеру. Молодым людям выплачивают 20 тысяч долларов, чтобы они жили и работали в городе в течение 7 лет.

Ниагарский водопад, штат Нью-Йорк, США


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Еще одно предложение, которое кажется просто нереальным, ― жить в одном из самых красивых и захватывающих мест на планете и получать за это деньги. Правительство выделяет выпускникам университетов по 7 тысяч долларов в качестве поощрения за работу на местных предприятиях близ водопада в течение двух лет.

Понга, Астурия, Испания


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Эта очаровательная деревня на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Чтобы привлечь молодое население и оживить местную экономику, правительство предлагает 3 тысячи евро каждой семейной паре, которая переедет туда жить. В дополнение к этому действуют выплаты в 3 тысячи евро за каждого рожденного ребенка. Определенно хороший шанс жить в экологичном и невероятно красивом месте.

Утрехт, Нидерланды


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Голландия известна всему миру своим глубоким изучением гуманитарных наук и социальными экспериментами. И вот один из них: как будет влиять финансовая поддержка в 1000 долларов на каждого жителя города? Просто эксперимент.

Кертис, Небраска, США


7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Наверняка каждый человек хоть раз в жизни возмущенно высказывался, что и как лучше бы сделали власти его города. В Кертисе это не пустые заявления. Этот маленький американский городок предлагает бесплатную землю для постройки дома в обмен на хорошую идею и содействие в развитии местной инфраструктуры и культуры.

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