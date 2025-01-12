7 городов, которые платят жителям за то, что они в них живут

Некоторые города настолько нуждаются в жителях, что привлекают к себе людей при помощи денег!
Предлагаем вашему вниманию список городов, где можно получать приятные суммы ничего не делая.
Детройт, Мичиган, США
«Западный Париж», «Автомобильная столица США» ― все эти лавры опустевший город Детройт растерял в течение второй половины ХХ века.
Штат Аляска, США
Если вы любите зиму, белоснежные пейзажи, неспешный ритм жизни и чувствуете настоящий комфорт при низких температурах, то жизнь на Аляске может стать для вас небывалым наслаждением. Существует специальный правительственный фонд, который платит энтузиастам за профессиональное участие в жизни их северного региона, население которого стабильно идет на убыль. Единственным требованием является проживание на Аляске в течение года.
Провинция Саскачеван, Канада
Эта канадская провинция делает хорошее предложение новоиспеченным выпускникам (не раньше 2010 года), которые еще не совсем четко представляют свою дальнейшую жизнь и карьеру. Молодым людям выплачивают 20 тысяч долларов, чтобы они жили и работали в городе в течение 7 лет.
Ниагарский водопад, штат Нью-Йорк, США
Еще одно предложение, которое кажется просто нереальным, ― жить в одном из самых красивых и захватывающих мест на планете и получать за это деньги. Правительство выделяет выпускникам университетов по 7 тысяч долларов в качестве поощрения за работу на местных предприятиях близ водопада в течение двух лет.
Понга, Астурия, Испания
Эта очаровательная деревня на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Чтобы привлечь молодое население и оживить местную экономику, правительство предлагает 3 тысячи евро каждой семейной паре, которая переедет туда жить. В дополнение к этому действуют выплаты в 3 тысячи евро за каждого рожденного ребенка. Определенно хороший шанс жить в экологичном и невероятно красивом месте.
Утрехт, Нидерланды
Голландия известна всему миру своим глубоким изучением гуманитарных наук и социальными экспериментами. И вот один из них: как будет влиять финансовая поддержка в 1000 долларов на каждого жителя города? Просто эксперимент.
Кертис, Небраска, США
Наверняка каждый человек хоть раз в жизни возмущенно высказывался, что и как лучше бы сделали власти его города. В Кертисе это не пустые заявления. Этот маленький американский городок предлагает бесплатную землю для постройки дома в обмен на хорошую идею и содействие в развитии местной инфраструктуры и культуры.
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