Непростительная ошибка, погубившая 16-летнего комиссара «Молодой гвардии»

«Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села…», – так присягали подростки, вступая в ряды подпольной организации «Молодая гвардия», боровшейся против немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Комиссаром подпольщиков в Краснодоне был Олег Кошевой. Его короткая жизнь стала примером беззаветного служения Родине, бесстрашия и отваги. Он мог избежать разоблачения и расстрела, но когда бы успел набраться опыта 16-летний мальчишка?











Эпизод допроса молодогвардейцев из фильма «Молодая гвардия». Владимир Иванов в роли Олега Кошевого



Олег Кошевой родился в 1926 году на Черниговщине, в детские годы его семья несколько раз переезжала, а после развода родителей парень остался с матерью, и в 1940 году следом за ней перебрался в Краснодон. В школьные годы Олег был подающим надежды, как тогда было принято говорить: он усердно учился, занимался спортом, получил значок «Ворошиловского стрелка». Когда началась война, парень не мог оставаться в стороне и оказывал посильную помощь: дежурил в военном госпитале, рисовал агитплакаты, помогал издавать сатирический журнал «Крокодил», распространял фронтовые сводки.







Ствол шахты, где были казнены гитлеровцами члены подпольной организации «Молодая гвардия»







Кадр из кинофильма «Молодая гвардия», сцена перед казнью



Олег должен был уехать в эвакуацию, перед тем, как город оккупировали немцы, однако судьба распорядилась иначе, он не успел покинуть Краснодон.

Бездействовать было нельзя, Олег принял решение о том, что нужно собирать группу сопротивления, и обратился к друзьям, которым мог доверять. Вскоре группа Кошевого вошла в состав «Молодой гвардии» и была готова к выполнению задач по дестабилизации противника.Герой-подпольщик Олег КошевойСтараниями бесстрашных молодогвардейцев было сделано немало: они совершали диверсии на продуктовых складах, выполнили подрыв немецкого легкового автомобиля. Самыми успешными операциями стало вывешивание красных флагов в честь годовщины Октябрьской революции и поджог здания биржи труда , где находились списки краснодонцев для отправки в Германию, всего тогда было спасено около двух тысяч человек.Герой-подпольщик Олег Кошевой с матерьюСредний возраст участников подпольной организации был 17-18 лет, ребята не были профессиональными разведчиками, поэтому и должного уровня конспирации добиться не могли. 1 января 1943 годы немца арестовали двух членов «Молодой гвардии», перед этим группа совершила ограбление немецкого кортежа , который вез новогодние подарки солдатам. Надежно спрятав добытые трофеи, подпольщики не уничтожили мешки, именно эту улику у них и обнаружили полицаи.Портреты руководителей подпольной организации Молодая гвардияПосле этого разоблачения началась волна арестов, Олег Кошевой избежал ареста и получил возможность покинуть город, чтобы перейти линию фронта. К матери Олега пришли с допросом, но она не выдала сына. Кошевого задержали в Ровеньках 11 января, парень все еще мог спастись, так как точного описания его внешности у немцев не было. Однако во время досмотра у Олега нашли комсомольский билет и удостоверение «молодогвардейца». Смерть была неизбежна, ошибка – непростительна для профессионала, но прогнозируема, если учесть возраст и отсутствие опыта у Кошевого.Портрет Олега КошевогоОлег был приговорен к расстрелу. По свидетельству одного из немцев, приводивших приговор в исполнение, в парня пришлось стрелять дважды, после первой очереди он остался жив. Через пять дней после произошедшей трагедии советские войска отбили Краснодон. Олег Кошевой получил звание Героя СССР посмертно . «Краснодонцы». Соколов-Скаля, 1948 г.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)