Неосторожные дети, которые всё испортили

За детьми нужно хорошо присматривать — хотя бы потому, что их оплошность может выйти родителям в кругленькую сумму (не будем думать о самом плохом). Детям из этого списка очень повезло, однако наверняка все согласятся с тем, что лучше бы этих инцидентов не происходило вовсе:



1. Девочка, разбившая в Израильском музее вазу, которой было 2000 лет

2. Ребёнок, разрушивший скульптуру из LEGO стоимостью 15.000 долларов

3. Мальчик прекратил вещание радио на целую минуту во время экскурсии по компании NRP

4. Мальчик споткнулся в музее и сделал дыру в картине стоимостью 1,5 миллиона долларов

5. Случай с ребёнком, упавшим в вольер к горилле, вызвал переполох в масс-медиа

6. Ребёнок разбил 221-летнюю вазу в английском музее

7. Ребёнок купил автомобиль с помощью телефона своего отца