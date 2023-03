Неосторожные дети, которые всё испортили

За детьми нужно хорошо присматривать — хотя бы потому, что их оплошность может выйти родителям в кругленькую сумму (не будем думать о самом плохом). Детям из этого списка очень повезло, однако наверняка все согласятся с тем, что лучше бы этих инцидентов не происходило вовсе:



1. Девочка, разбившая в Израильском музее вазу, которой было 2000 лет

2. Ребёнок, разрушивший скульптуру из LEGO стоимостью 15.000 долларов

3. Мальчик прекратил вещание радио на целую минуту во время экскурсии по компании NRP

4. Мальчик споткнулся в музее и сделал дыру в картине стоимостью 1,5 миллиона долларов

5. Случай с ребёнком, упавшим в вольер к горилле, вызвал переполох в масс-медиа

6. Ребёнок разбил 221-летнюю вазу в английском музее

7. Ребёнок купил автомобиль с помощью телефона своего отца

В 2015 году во время посещения Израильского музея одна юная особа разбила стеклянную вазу, возраст которой составляет 2000 лет. Однако музей не сильно расстроился из-за этого инцидента, потому что, по сообщениям, благодаря работе специалистов посуда после реставрационных работ стала выглядеть гораздо лучше , чем до этого.По всей видимости, девочка опёрлась о стенд, на котором стояла ваза, толкнула его и тем самым уронила вазу, которая разбилась о пол вдоль старой трещины, которая на ней уже была.Ваза Римской эпохи является частью коллекции Роберта и Рене Белфер (Robert and Renee Belfer), состоящей из предметов материальной культуры Древнего Египта , Римской Империи и Византийского периода.Смотреть и не иметь возможности потрогать было слишком суровым испытанием для 4-5-летнего мальчика, пришедшего на выставку LEGO в городе Нинбо (Ningbo) в южной части Китая. В первый же час проведения выставки малыш опрокинул скульптуру из LEGO с человеческий рост, разлетевшуюся на тысячи кирпичиков.Работа, представлявшая собой сложную скульптуру лисицы по имени Ник (Nick) из диснеевского анимационного фильма «Зверополис» (Zootopia), создавалась 3 дня и стоила более 15.000 долларов.Создатель скульптуры, известный как Мистер Чжао (Mr. Zhao), опубликовал на своей страничке в социальных сетях фотографии, сделанные во время скрупулёзного процесса создания скульптуры из LEGO, а на последнем снимке скульптура запечатлена уже разрушенной.Чжао принял извинения от родителей мальчика, не потребовав какой-либо компенсации.Мальчики такие мальчики: они не могут «просто посмотреть» — им обязательно нужно всё потрогать и пощупать.«Юный журналист» стал причиной прекращения вещания радио NRP на целую минуту после того, как оказался слишком близко от панели управления. Это случилось в день «take your child to work day», когда сотрудникам компании разрешается приводить своих детей на работу.Ребёнку, имя которого не называется , во время экскурсии по студии радиостанции удалось на целую минуту выключить звук вещания. В это время шёл утренний выпуск.Ведущий передачи «Code Switch» на радио NRP и бывший главный редактор раздела «BlackVoices» газеты «Huffington Post» Джин Демби (Gene Demby) твитнул об этом инциденте сразу же после случившегося.В 2015 году 12-летний тайваньский мальчик споткнулся в музее и, пытаясь удержаться от падения, сделал в висящей напротив картине дыру. По словам организаторов выставки, проходившей в Тайбэе, 350-летняя картина (холст, масло) под названием «Цветы» («Flowers»), принадлежащая кисти художника Паоло Порпора (Paolo Porpora), оценивается в 1,5 миллиона долларов.Организаторы выставки опубликовали материал , снятый камерой видеонаблюдения: на нём видно, как мальчик в шортах, кроссовках и синей футболке с напитком в руке проходит мимо натюрморта и, спотыкаясь о постамент, интуитивно вытягивает руки вперёд, делая одной из них дырку в висящей на стене картине. Затем замирает на несколько секунд и в замешательстве смотрит на окружающих его людей в зале.Организаторы не потребовали от семьи мальчика оплатить реставрационные работы. Сун Чи-Хсуан (Sun Chi-Hsuan), организатор выставки, сказал, что мальчик очень нервничал, но его не нужно ни в чём винить, тем более что картина, являясь частью частной коллекции, застрахована.В позапрошлые выходные в зоопарке города Цинциннати произошёл трагический случай: 3-летний малыш был госпитализирован после того, как упал в вольер к горилле, и работники зоопарка были вынуждены убить животное, чтобы защитить жизнь мальчика. Ребёнок прополз через ограждение и упал с высоты примерно 3-4 метров в ров с водой. При падении мальчик серьёзно не пострадал.Малыш находился в вольере со 180-килограммовым животным около 10 минут, пока не прибыли сотрудники команды быстрого реагирования зоопарка и, посчитав ситуацию опасной для жизни человека, застрелили гориллу.Интернет-пользователи обрушили шквал критики в адрес родителей малыша, из-за недосмотра которых погибло редкое животное. В Facebook была создана страница под названием «Справедливость для Харамбе» (так звали гориллу) («Justice for Harambe»), собравшая 100 лайков менее чем за 2 часа. «Эта страница была создана для того, чтобы как можно большей людей узнало об убийстве Харамбы 28 мая 2016 года, – написано на странице. – Мы хотим, чтобы виновные в убийстве понесли наказание!»Каждый делает ошибки — именно такие слова сотрудники английского музея хотели бы, чтобы запомнил этот ребёнок после небольшой оплошности во время своего посещения.Мальчик случайно опрокинул антикварный кувшин прошлым летом во время посещения музея Christchurch Mansion в городе Ипсвич (Ipswich), графство Суффолк (Suffolk), со своими родственниками. Ребёнок предположительно 4-5 лет, имя которого неизвестно, был очень расстроен случившимся.Однако кувшин с тех пор уже склеен благодаря дежурному служащему Кэрри Уиллис (Carrie Willis), а работники музея в настоящее время ищут ребёнка, чтобы сообщить ему, что всё в порядке.Предмет искусства, возраст которого составляет около 221 года, в результате несчастного случая разбился на 65 осколков. Уиллис , под руководством Боба Энтвистла (Bob Entwistle), отвечающего за сохранность экспонатов, сложила головоломку из осколков, собрав кувшин XVIII века из нидерландского города Делфт.В следующий раз, когда ваш малыш попросит у вас телефон, чтобы поиграть, подумайте дважды. Малышка, которой 1 год и 2 месяца, отправилась кутить на eBay на папином телефоне, купив в итоге автомобиль Austin Healey Sprite 1962 года выпуска.Её отец, Пол Стоут (Paul Stoute), житель Портленда (штат Орегон), был весьма удивлён, получив от eBay электронное письмо, в котором его поздравили с покупкой и попросили оплатить сделку.«Я подумал, что это фишинговое письмо — одно из тех, с помощью которых пытаются украсть личную информацию или что-то вроде этого», – сказал он. Но это было не мошенничество: его дочь действительно сделала покупку на сумму 242 доллара. Судя по цене, становится понятным, что автомобиль требует много работы, хотя Спрайт в хорошем состоянии может принести значительную сумму.Стоут планирует оставить автомобиль и восстановить его , чтобы подарить его своей дочери на 16-летие или на выпускной.