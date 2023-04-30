Магическая уборка: как раз и навсегда навести порядок в доме

Сегодня японку Мари Кондо знают во всем мире: ее книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» в короткие сроки стала бестселлером и была опубликована более чем в 30 странах. Мари Кондо утверждает, что убираться надо один раз и как следует. Если убираться каждый день понемногу, уборка будет длиться вечно.



По мнению Мари Кондо, эффективная уборка включает лишь два важнейших действия:



1) избавление от ненужного,



2) определение, где хранить нужное.



​О том, куда положить нужные вещи, даже не следует думать, пока вы не избавитесь от всех ненужных. На первом месте должно стоять выбрасывание.



Шаг 1. Выбрасываем все лишнее





Избавляемся от ненужного одним махом





Убираемся по категориям





Не позволяем родным вмешиваться





Не превращаем ненужную одежду в домашнюю





Расстаемся с ненужными сувенирами



Шаг 2. Правильно храним



Как правильно хранить вещи





Главный секрет — вертикальное хранение





Лучшее приспособление для хранения — коробка из-под обуви





Порядок в доме = порядок в жизни

