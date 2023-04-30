Магическая уборка: как раз и навсегда навести порядок в доме

Сегодня японку Мари Кондо знают во всем мире: ее книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» в короткие сроки стала бестселлером и была опубликована более чем в 30 странах. Мари Кондо утверждает, что убираться надо один раз и как следует. Если убираться каждый день понемногу, уборка будет длиться вечно.
По мнению Мари Кондо, эффективная уборка включает лишь два важнейших действия:
1) избавление от ненужного,
2) определение, где хранить нужное.
О том, куда положить нужные вещи, даже не следует думать, пока вы не избавитесь от всех ненужных. На первом месте должно стоять выбрасывание.
Шаг 1. Выбрасываем все лишнее
- Избавляемся от ненужного одним махом
Чаще всего люди с легкостью расстаются с вещами, которые перестали быть функциональными (например, сломались, состарились или вышли из моды). Но ведь в доме есть немало ненужных вещей, для которых не существует очевидной причины к выбрасыванию. Мари Кондо не рекомендует пользоваться в таких случаях советами вроде «выбрасывайте все, чем вы не пользовались на протяжении года», «не можете выбросить сейчас — уберите в коробку и вернитесь к этому вопросу позже», — они не работают. Наилучший способ выбирать, что сохранить, а что выбросить, — брать каждый предмет в руки и спрашивать себя: «Вызывает ли это радость?» Если вызывает — сохраните его. Если нет — выбросите.
- Убираемся по категориям
Уборку в доме следует проводить не по комнатам: «сегодня — спальня, завтра — детская», а по категориям, например, «сегодня — одежда, завтра — книги». Прежде чем решать, что оставить в доме, а что выбросить, соберите в одном месте все вещи, которые попадают под одну категорию. «Собрать все предметы в одном месте крайне важно, поскольку это дает вам точное представление о том, сколько всего вещей у вас есть. Большинство людей испытывают шок уже при виде самого объема груды вещей, который нередко по меньшей мере вдвое превышает то количество, которое они себе представляли», — объясняет Мари.
Начинать процесс уборки следует с простых предметов, относительно которых легче всего принять решение: одежда, затем книги, документы, «разное» (CD и DVD, косметика, аксессуары, электроприборы, письменные принадлежности, домашние запасы и пр.), и только в самую последнюю очередь — «сентиментальные» предметы и памятные подарки.
- Не позволяем родным вмешиваться
Мари Кондо не советует показывать выбрасываемые вещи родителям и другим членам семьи: «В уборке нет ничего плохого. Однако зрелище того, что именно выбрасывают их дети, — сильнейший стресс для родителей. Сам объем мусорной кучи может вызвать у родителей тревогу, заставляя задуматься, смогут ли дети прожить с тем, что у них осталось».
- Не превращаем ненужную одежду в домашнюю
Очень многие, начиная разбирать вещи, вместо того чтобы выкидывать те, которые давно не носят, оставляют их «для дома». Не делайте этого!Неправильно оставлять у себя одежду, которая нам не нравится, чтобы «расслабляться» в ней дома. Наше домашнее время — драгоценная часть жизни. Его ценность не должна снижаться просто потому, что дома нас никто не видит. Так что начиная с сегодняшнего дня, покончите с привычкой разжаловать одежду, от которой вы не в восторге, переводя ее в категорию домашней.
- Расстаемся с ненужными сувенирами
Рука не поднимается выбросить подарки, которые были куплены специально для вас дорогим сердцу человеком? Ситуация распространенная. «Истинное предназначение подарка — быть принятым. Подарки — это не „вещи“, а средство передачи человеческих чувств», — размышляет Мари. Если смотреть на дело с этой точки зрения, то нет необходимости испытывать чувство вины, выбрасывая чей-нибудь подарок. Просто поблагодарите его за ту радость, которую он вызвал у вас, когда вы его получили.
Шаг 2. Правильно храним
- Как правильно хранить вещи
Хранить все родственные вещи и предметы одного типа нужно в одном месте и как можно ближе друг к другу.
Как только вы сделаете правильный отбор среди вещей, у вас останется лишь то их количество, которое идеально поместится в имеющемся на данный момент пространстве. Если ваша цель — незахламленное помещение, то хранить эти вещи нужно так, чтобы вы сразу могли сказать, где что находится.
- Главный секрет — вертикальное хранение
Пожалуй, революционное открытие Мари Кондо — в удобстве хранения вещей и предметов не стопками, а вертикально. Этот принцип применим не только к книгам, документам и бумагам, но и к одежде в ящиках комода.
Очень важно научиться и правильно складывать вещи — в простой гладкий прямоугольник. А потом их всегда можно свернуть в ролл и поставить вертикально в ящик, как полотенца в тумбочке под раковиной из каталога IKEA. Такая система хранения даст максимально полный обзор, и вы всегда сможете легко вынуть любую вещь, не потревожив остальные.
Развешивать вещи на рейле Мари Кондо рекомендует слева направо, начиная с темных теплых вещей к легким и светлым.
- Лучшее приспособление для хранения — коробка из-под обуви
- Порядок в доме = порядок в жизни
В своей книге Мари Кондо пишет, что, приводя в порядок свой дом, человек приводит в порядок свои дела и свое прошлое. В результате «разбирательства» с вещами он начинает отчетливо понимать, что ему нужно в жизни, а что нет, и чем ему хочется заниматься.
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